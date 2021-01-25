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https://ria.ru/20210125/petrov-1594546675.html
Друзья и коллеги поздравили Александра Петрова с днем рождения
Друзья и коллеги поздравили Александра Петрова с днем рождения
Российского актера Александра Петрова поздравили в Сети с 32-летием друзья и коллеги. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T23:21
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культура
кино и сериалы
новости культуры
ирина безрукова
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Российского актера Александра Петрова поздравили в Сети с 32-летием друзья и коллеги.Стася МилославскаяСтася Милославская ("Полицейский с Рублевки") выложила в своем инстаграме видео с трибуны футбольного матча и написала: "Как здорово, что мы встретились тогда случайно в Стамбуле в мае 19-го. Так тебя люблю, так тобой горжусь и так же сильно скучаю. Эй, с твоим днем, большой человек".В комментариях к ее посту артист признался девушке в любви: "Спасибо родная, люблю тебя!!!!!"Андрей БурковскийИменинника также поздравил Андрей Бурковский (сериал "Кухня" и скетч-шоу "Даешь молодежь"). Аглая ТарасоваАглая Тарасова, с которой Александр снимался в мелодраме "Лед" Олега Трофима, коротко поздравила его на русском и английском языках. Мария ЛемешеваТелеведущая Мария Лемешева в качестве поздравления выложила в инстаграме свое фото с Александром Петровым.Алена Долецкая Алена Долецкая также в сторис разместила видео с участием актера и написала, что обнимает "Сашулю" "примерно миллион раз".Ирина Безрукова"Когда мы познакомились на проекте "танцы со звездами", я еще не очень понимала, какой ты актер. Но теперь-то мне все ясно! Ты еще не раз нас всех удивишь!" — написала в сториз Ирина Безрукова.
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александр петров (актер), кино и сериалы, новости культуры, ирина безрукова, алена долецкая

Друзья и коллеги поздравили Александра Петрова с днем рождения

23:21 25.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Александр Петров
Актер Александр Петров - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Российского актера Александра Петрова поздравили в Сети с 32-летием друзья и коллеги.

Стася Милославская

Стася Милославская ("Полицейский с Рублевки") выложила в своем инстаграме видео с трибуны футбольного матча и написала: "Как здорово, что мы встретились тогда случайно в Стамбуле в мае 19-го. Так тебя люблю, так тобой горжусь и так же сильно скучаю. Эй, с твоим днем, большой человек".
В комментариях к ее посту артист признался девушке в любви: "Спасибо родная, люблю тебя!!!!!"

Андрей Бурковский

© @aburkovskiy/InstagramСкриншот сторис Андрея Бурковского в Instagram
Скриншот сторис Андрея Бурковского в Instagram - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© @aburkovskiy/Instagram
Скриншот сторис Андрея Бурковского в Instagram
Именинника также поздравил Андрей Бурковский (сериал "Кухня" и скетч-шоу "Даешь молодежь").

Аглая Тарасова

© @aglayatarasova/InstagramСкриншот сторис Аглаи Тарасовой в Instagram
Скриншот сторис Аглаи Тарасовой в Instagram - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© @aglayatarasova/Instagram
Скриншот сторис Аглаи Тарасовой в Instagram
Аглая Тарасова, с которой Александр снимался в мелодраме "Лед" Олега Трофима, коротко поздравила его на русском и английском языках.

Мария Лемешева

© @marusial/InstagramСкриншот сторис Марии Лемешевой в Instagram
Скриншот сторис Марии Лемешевой в Instagram - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© @marusial/Instagram
Скриншот сторис Марии Лемешевой в Instagram
Телеведущая Мария Лемешева в качестве поздравления выложила в инстаграме свое фото с Александром Петровым.

Алена Долецкая

© @alionadol/InstagramСкриншот сторис Алены Долецкой в Instagram
Скриншот сторис Алены Долецкой в Instagram - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© @alionadol/Instagram
Скриншот сторис Алены Долецкой в Instagram
Алена Долецкая также в сторис разместила видео с участием актера и написала, что обнимает "Сашулю" "примерно миллион раз".

Ирина Безрукова

© @irina_bezrukova_official/InstagramСкриншот сторис Ирины Безруковой в Instagram
Скриншот сторис Ирины Безруковой в Instagram - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© @irina_bezrukova_official/Instagram
Скриншот сторис Ирины Безруковой в Instagram
"Когда мы познакомились на проекте "танцы со звездами", я еще не очень понимала, какой ты актер. Но теперь-то мне все ясно! Ты еще не раз нас всех удивишь!" — написала в сториз Ирина Безрукова.
Кадр из фильма Текст - РИА Новости, 1920, 24.01.2020
24 января 2020, 22:48Культура
"Золотого орла" за лучшую роль получил актер Александр Петров
 
КультураАлександр Петров (актер)Кино и сериалыНовости культурыИрина БезруковаАлена Долецкая
 
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