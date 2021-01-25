https://ria.ru/20210125/petrov-1594546675.html
Друзья и коллеги поздравили Александра Петрова с днем рождения
Друзья и коллеги поздравили Александра Петрова с днем рождения
Российского актера Александра Петрова поздравили в Сети с 32-летием друзья и коллеги. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T23:21
2021-01-25T23:21
2021-01-25T23:21
александр петров (актер)
культура
кино и сериалы
новости культуры
ирина безрукова
алена долецкая
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Российского актера Александра Петрова поздравили в Сети с 32-летием друзья и коллеги.Стася МилославскаяСтася Милославская ("Полицейский с Рублевки") выложила в своем инстаграме видео с трибуны футбольного матча и написала: "Как здорово, что мы встретились тогда случайно в Стамбуле в мае 19-го. Так тебя люблю, так тобой горжусь и так же сильно скучаю. Эй, с твоим днем, большой человек".В комментариях к ее посту артист признался девушке в любви: "Спасибо родная, люблю тебя!!!!!"Андрей БурковскийИменинника также поздравил Андрей Бурковский (сериал "Кухня" и скетч-шоу "Даешь молодежь"). Аглая ТарасоваАглая Тарасова, с которой Александр снимался в мелодраме "Лед" Олега Трофима, коротко поздравила его на русском и английском языках. Мария ЛемешеваТелеведущая Мария Лемешева в качестве поздравления выложила в инстаграме свое фото с Александром Петровым.Алена Долецкая Алена Долецкая также в сторис разместила видео с участием актера и написала, что обнимает "Сашулю" "примерно миллион раз".Ирина Безрукова"Когда мы познакомились на проекте "танцы со звездами", я еще не очень понимала, какой ты актер. Но теперь-то мне все ясно! Ты еще не раз нас всех удивишь!" — написала в сториз Ирина Безрукова.
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РИА Новости
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александр петров (актер), кино и сериалы, новости культуры, ирина безрукова, алена долецкая
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Российского актера Александра Петрова поздравили в Сети с 32-летием друзья и коллеги.
Стася Милославская
Стася Милославская ("Полицейский с Рублевки") выложила в своем инстаграме видео с трибуны футбольного матча и написала: "Как здорово, что мы встретились тогда случайно в Стамбуле в мае 19-го. Так тебя люблю, так тобой горжусь и так же сильно скучаю. Эй, с твоим днем, большой человек".
В комментариях к ее посту артист признался девушке в любви: "Спасибо родная, люблю тебя!!!!!"
Андрей Бурковский
Именинника также поздравил Андрей Бурковский (сериал "Кухня" и скетч-шоу "Даешь молодежь").
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова, с которой Александр снимался в мелодраме "Лед" Олега Трофима, коротко поздравила его на русском и английском языках.
Мария Лемешева
Телеведущая Мария Лемешева в качестве поздравления выложила в инстаграме свое фото с Александром Петровым.
Алена Долецкая
Алена Долецкая также в сторис разместила видео с участием актера и написала, что обнимает "Сашулю" "примерно миллион раз".
Ирина Безрукова
"Когда мы познакомились на проекте "танцы со звездами", я еще не очень понимала, какой ты актер. Но теперь-то мне все ясно! Ты еще не раз нас всех удивишь!" — написала в сториз Ирина Безрукова.