https://ria.ru/20210125/petrov-1594546675.html

Друзья и коллеги поздравили Александра Петрова с днем рождения

Друзья и коллеги поздравили Александра Петрова с днем рождения

Российского актера Александра Петрова поздравили в Сети с 32-летием друзья и коллеги. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T23:21

2021-01-25T23:21

2021-01-25T23:21

александр петров (актер)

культура

кино и сериалы

новости культуры

ирина безрукова

алена долецкая

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Российского актера Александра Петрова поздравили в Сети с 32-летием друзья и коллеги.Стася МилославскаяСтася Милославская ("Полицейский с Рублевки") выложила в своем инстаграме видео с трибуны футбольного матча и написала: "Как здорово, что мы встретились тогда случайно в Стамбуле в мае 19-го. Так тебя люблю, так тобой горжусь и так же сильно скучаю. Эй, с твоим днем, большой человек".В комментариях к ее посту артист признался девушке в любви: "Спасибо родная, люблю тебя!!!!!"Андрей БурковскийИменинника также поздравил Андрей Бурковский (сериал "Кухня" и скетч-шоу "Даешь молодежь"). Аглая ТарасоваАглая Тарасова, с которой Александр снимался в мелодраме "Лед" Олега Трофима, коротко поздравила его на русском и английском языках. Мария ЛемешеваТелеведущая Мария Лемешева в качестве поздравления выложила в инстаграме свое фото с Александром Петровым.Алена Долецкая Алена Долецкая также в сторис разместила видео с участием актера и написала, что обнимает "Сашулю" "примерно миллион раз".Ирина Безрукова"Когда мы познакомились на проекте "танцы со звездами", я еще не очень понимала, какой ты актер. Но теперь-то мне все ясно! Ты еще не раз нас всех удивишь!" — написала в сториз Ирина Безрукова.

https://ria.ru/20200124/1563852467.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр петров (актер), кино и сериалы, новости культуры, ирина безрукова, алена долецкая