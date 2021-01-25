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В Перми проведут проверку после скандала из-за просьбы надеть маску
В Перми проведут проверку после скандала из-за просьбы надеть маску
Департамент транспорта Перми проведёт проверку после того, как пассажир автобуса пытался ударить кондуктора за просьбу надеть маску, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T15:31
2021-01-25T15:31
пермь
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 25 янв - РИА Новости. Департамент транспорта Перми проведёт проверку после того, как пассажир автобуса пытался ударить кондуктора за просьбу надеть маску, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского департамента транспорта.Ранее в соцсетях появилась информация о "драке" в маршрутном автобусе №20. По словам автора, мужчина зашёл в автобус вместе с женщиной и двумя детьми. Кондуктор указала на необходимость надеть маску. Мужчина отказался выполнить просьбу, мотивировав свои действия словами: "Я тебе не раб". Уточняется, что кондуктор собралась вызывать полицию, но в это время пассажир замахнулся, желая её ударить. Женщина успела блокировать удар рукой. Пользователи также указывают, что находившиеся в салоне автобуса родные мужчины сначала плакали и просили его остановиться, а потом выбежали на улицу.На территории Пермского края масочный режим из-за угрозы распространения СOVID-19 введён с начала пандемии, региональные власти не раз обращали внимание жителей на необходимость носить средства индивидуальной защиты вне зависимости от состояния здоровья в текущий момент.
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пермь, пермский край, происшествия

В Перми проведут проверку после скандала из-за просьбы надеть маску

15:31 25.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛюди на фоне информационного экрана в Москве
Люди на фоне информационного экрана в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ПЕРМЬ, 25 янв - РИА Новости. Департамент транспорта Перми проведёт проверку после того, как пассажир автобуса пытался ударить кондуктора за просьбу надеть маску, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского департамента транспорта.
Ранее в соцсетях появилась информация о "драке" в маршрутном автобусе №20. По словам автора, мужчина зашёл в автобус вместе с женщиной и двумя детьми. Кондуктор указала на необходимость надеть маску. Мужчина отказался выполнить просьбу, мотивировав свои действия словами: "Я тебе не раб". Уточняется, что кондуктор собралась вызывать полицию, но в это время пассажир замахнулся, желая её ударить. Женщина успела блокировать удар рукой. Пользователи также указывают, что находившиеся в салоне автобуса родные мужчины сначала плакали и просили его остановиться, а потом выбежали на улицу.
Пассажиры в защитных масках на эскалаторе в московском метрополитене - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 19:13Сказано в эфире
Кто продолжит носить маски после пандемии, предположил врач
"По данному факту департаментом транспорта администрации Перми запрошены видеоматериалы у перевозчика. Будет проведена проверка", - пояснила представитель департамента.
На территории Пермского края масочный режим из-за угрозы распространения СOVID-19 введён с начала пандемии, региональные власти не раз обращали внимание жителей на необходимость носить средства индивидуальной защиты вне зависимости от состояния здоровья в текущий момент.
 
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