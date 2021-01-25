https://ria.ru/20210125/perm-1594491784.html

В Перми проведут проверку после скандала из-за просьбы надеть маску

В Перми проведут проверку после скандала из-за просьбы надеть маску

Департамент транспорта Перми проведёт проверку после того, как пассажир автобуса пытался ударить кондуктора за просьбу надеть маску, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T15:31

2021-01-25T15:31

2021-01-25T15:31

пермь

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 25 янв - РИА Новости. Департамент транспорта Перми проведёт проверку после того, как пассажир автобуса пытался ударить кондуктора за просьбу надеть маску, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского департамента транспорта.Ранее в соцсетях появилась информация о "драке" в маршрутном автобусе №20. По словам автора, мужчина зашёл в автобус вместе с женщиной и двумя детьми. Кондуктор указала на необходимость надеть маску. Мужчина отказался выполнить просьбу, мотивировав свои действия словами: "Я тебе не раб". Уточняется, что кондуктор собралась вызывать полицию, но в это время пассажир замахнулся, желая её ударить. Женщина успела блокировать удар рукой. Пользователи также указывают, что находившиеся в салоне автобуса родные мужчины сначала плакали и просили его остановиться, а потом выбежали на улицу.На территории Пермского края масочный режим из-за угрозы распространения СOVID-19 введён с начала пандемии, региональные власти не раз обращали внимание жителей на необходимость носить средства индивидуальной защиты вне зависимости от состояния здоровья в текущий момент.

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/koronavirus-1593900867.html

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пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пермь, пермский край, происшествия