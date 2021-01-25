В Перми проведут проверку после скандала из-за просьбы надеть маску
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛюди на фоне информационного экрана в Москве
ПЕРМЬ, 25 янв - РИА Новости. Департамент транспорта Перми проведёт проверку после того, как пассажир автобуса пытался ударить кондуктора за просьбу надеть маску, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского департамента транспорта.
Ранее в соцсетях появилась информация о "драке" в маршрутном автобусе №20. По словам автора, мужчина зашёл в автобус вместе с женщиной и двумя детьми. Кондуктор указала на необходимость надеть маску. Мужчина отказался выполнить просьбу, мотивировав свои действия словами: "Я тебе не раб". Уточняется, что кондуктор собралась вызывать полицию, но в это время пассажир замахнулся, желая её ударить. Женщина успела блокировать удар рукой. Пользователи также указывают, что находившиеся в салоне автобуса родные мужчины сначала плакали и просили его остановиться, а потом выбежали на улицу.
"По данному факту департаментом транспорта администрации Перми запрошены видеоматериалы у перевозчика. Будет проведена проверка", - пояснила представитель департамента.
На территории Пермского края масочный режим из-за угрозы распространения СOVID-19 введён с начала пандемии, региональные власти не раз обращали внимание жителей на необходимость носить средства индивидуальной защиты вне зависимости от состояния здоровья в текущий момент.