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Пашаева допросят по делу о ложных показаниях на процессе Ефремова
Пашаева допросят по делу о ложных показаниях на процессе Ефремова
Лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, представлявший Михаила Ефремова по делу о ДТП в центре Москвы, рассказал РИА Новости, что его вызвали на допрос в... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T15:24
2021-01-25T15:24
эльман пашаев
ирина волк
александр добровинский
москва
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, представлявший Михаила Ефремова по делу о ДТП в центре Москвы, рассказал РИА Новости, что его вызвали на допрос в связи с дачей ложных показаний свидетелями защиты.Он уточнил, что не знает, есть ли движение по данному делу, появились ли в нём обвиняемые.Как ранее сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк, московский главк возбудил три уголовных дела в отношении свидетелей, которые подозреваются в даче заведомо ложных показаний. В ходе процесса защита Ефремова пригласила в суд двух мужчин, которые якобы видели, что за рулем внедорожника актера сидел кто-то другой. Еще один свидетель защиты утверждал, что до ДТП заметил незнакомца на заднем сиденье джипа артиста. Их показания были признаны судом недостоверными.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита планирует обжаловать приговор в кассации, актер уже этапирован в колонию в Белгородской области. Защитники, представлявшие интересы обеих сторон - Ефремов и Александр Добровинский - лишились адвокатского статуса.
https://ria.ru/20201207/pashaev-1588096141.html
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эльман пашаев, ирина волк, александр добровинский, москва, белгородская область, происшествия

Пашаева допросят по делу о ложных показаниях на процессе Ефремова

15:24 25.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАдвокат Эльман Пашаев на брифинге на тему: "Вслед за Ефремовым: Кто и за что хочет посадить адвоката Пашаева?"
Адвокат Эльман Пашаев на брифинге на тему: Вслед за Ефремовым: Кто и за что хочет посадить адвоката Пашаева? - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, представлявший Михаила Ефремова по делу о ДТП в центре Москвы, рассказал РИА Новости, что его вызвали на допрос в связи с дачей ложных показаний свидетелями защиты.

"Меня в качестве свидетеля вызвали на допрос по делу о даче заведомо ложных показаний в ГСУ Москвы, он пройдет завтра. Я собираюсь на него пойти, потому что мне самому интересно, на каком основании они хотят меня, как адвоката по уголовному делу, опросить, так как они не имеют на это права, какого-то законного обоснования я также не услышал", - заявил Пашаев.

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Он уточнил, что не знает, есть ли движение по данному делу, появились ли в нём обвиняемые.
Как ранее сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк, московский главк возбудил три уголовных дела в отношении свидетелей, которые подозреваются в даче заведомо ложных показаний. В ходе процесса защита Ефремова пригласила в суд двух мужчин, которые якобы видели, что за рулем внедорожника актера сидел кто-то другой. Еще один свидетель защиты утверждал, что до ДТП заметил незнакомца на заднем сиденье джипа артиста. Их показания были признаны судом недостоверными.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита планирует обжаловать приговор в кассации, актер уже этапирован в колонию в Белгородской области. Защитники, представлявшие интересы обеих сторон - Ефремов и Александр Добровинский - лишились адвокатского статуса.
 
Эльман ПашаевИрина ВолкАлександр ДобровинскийМоскваБелгородская областьПроисшествия
 
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