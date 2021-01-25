https://ria.ru/20210125/pashaev-1594491069.html

Пашаева допросят по делу о ложных показаниях на процессе Ефремова

Пашаева допросят по делу о ложных показаниях на процессе Ефремова

Лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, представлявший Михаила Ефремова по делу о ДТП в центре Москвы, рассказал РИА Новости, что его вызвали на допрос в... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T15:24

2021-01-25T15:24

2021-01-25T15:24

эльман пашаев

ирина волк

александр добровинский

москва

белгородская область

происшествия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, представлявший Михаила Ефремова по делу о ДТП в центре Москвы, рассказал РИА Новости, что его вызвали на допрос в связи с дачей ложных показаний свидетелями защиты.Он уточнил, что не знает, есть ли движение по данному делу, появились ли в нём обвиняемые.Как ранее сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк, московский главк возбудил три уголовных дела в отношении свидетелей, которые подозреваются в даче заведомо ложных показаний. В ходе процесса защита Ефремова пригласила в суд двух мужчин, которые якобы видели, что за рулем внедорожника актера сидел кто-то другой. Еще один свидетель защиты утверждал, что до ДТП заметил незнакомца на заднем сиденье джипа артиста. Их показания были признаны судом недостоверными.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита планирует обжаловать приговор в кассации, актер уже этапирован в колонию в Белгородской области. Защитники, представлявшие интересы обеих сторон - Ефремов и Александр Добровинский - лишились адвокатского статуса.

https://ria.ru/20201207/pashaev-1588096141.html

https://ria.ru/20201023/pashaev-1581120060.html

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эльман пашаев, ирина волк, александр добровинский, москва, белгородская область, происшествия