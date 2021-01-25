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Пушков объяснил решение парламентариев оспорить полномочия России в ПАСЕ
Пушков объяснил решение парламентариев оспорить полномочия России в ПАСЕ
Сенатор Алексей Пушков убежден, что украинско-прибалтийская коалиция намерена воспользоваться всплеском антироссийских настроений, чтобы попытаться лишить... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T17:42
2021-01-25T17:42
россия
мария мезенцева
совет европы
алексей пушков
парламентская ассамблея совета европы
украина
в мире
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков убежден, что украинско-прибалтийская коалиция намерена воспользоваться всплеском антироссийских настроений, чтобы попытаться лишить полномочий российскую делегацию в ПАСЕ."В 2020-м ее сил не хватило, чтобы оспорить полномочия нашей делегации. Но сейчас они надеются воспользоваться обострением отношений между Берлином и Москвой, а также призывами в ЕС к новым санкциям против России", — написал он в Telegram.Ранее глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить по существу полномочия делегации России в ПАСЕ. Инициативу поддержали 38 парламентариев из пяти различных национальных делегаций.Пушков подчеркнул, что голосование отражает "вечно токсичный настрой" антироссийской коалиции. Тем не менее, по его мнению, полномочия российской делегации в Ассамблее отвергнуты не будут."С учетом того, что всего год назад ведущие страны ЕС пригласили Россию вернуться в ПАСЕ безо всяких санкций и ограничений, такой исход не слишком вероятен", — заключил он.Согласно правилам, вопрос о полномочиях направляется в профильный комитет ПАСЕ для подготовки доклада, который будет обсужден в ходе зимней сессии Ассамблеи на этой неделе. Глава ПАСЕ Рик Даемс сообщил, что обсуждение пройдет в четверг в первой половине дня.Российскую делегацию в ПАСЕ лишали голоса в 2014 году, поводом для этого стали события на Украине и воссоединение с Крымом. В 2016-2018 годах Москва не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений и перестала платить взнос в бюджет Совета Европы. В июне 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в Ассамблее.
https://ria.ru/20210125/polnomochiya-1594512971.html
https://ria.ru/20210125/polnomochiya-1594511186.html
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россия, мария мезенцева, совет европы, алексей пушков, парламентская ассамблея совета европы, украина, в мире

Пушков объяснил решение парламентариев оспорить полномочия России в ПАСЕ

17:42 25.01.2021
 
© РИА Новости / Доминик БутенЗимняя сессия ПАСЕ в Страсбурге
Зимняя сессия ПАСЕ в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков убежден, что украинско-прибалтийская коалиция намерена воспользоваться всплеском антироссийских настроений, чтобы попытаться лишить полномочий российскую делегацию в ПАСЕ.
"В 2020-м ее сил не хватило, чтобы оспорить полномочия нашей делегации. Но сейчас они надеются воспользоваться обострением отношений между Берлином и Москвой, а также призывами в ЕС к новым санкциям против России", — написал он в Telegram.
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
Вчера, 17:06
В ПАСЕ рассказали о правах делегации России после оспаривания полномочий
Ранее глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить по существу полномочия делегации России в ПАСЕ. Инициативу поддержали 38 парламентариев из пяти различных национальных делегаций.
Пушков подчеркнул, что голосование отражает "вечно токсичный настрой" антироссийской коалиции. Тем не менее, по его мнению, полномочия российской делегации в Ассамблее отвергнуты не будут.
"С учетом того, что всего год назад ведущие страны ЕС пригласили Россию вернуться в ПАСЕ безо всяких санкций и ограничений, такой исход не слишком вероятен", — заключил он.
Согласно правилам, вопрос о полномочиях направляется в профильный комитет ПАСЕ для подготовки доклада, который будет обсужден в ходе зимней сессии Ассамблеи на этой неделе. Глава ПАСЕ Рик Даемс сообщил, что обсуждение пройдет в четверг в первой половине дня.
Российскую делегацию в ПАСЕ лишали голоса в 2014 году, поводом для этого стали события на Украине и воссоединение с Крымом. В 2016-2018 годах Москва не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений и перестала платить взнос в бюджет Совета Европы. В июне 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в Ассамблее.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
Вчера, 16:56
Косачев оценил ситуацию вокруг полномочий российской делегации в ПАСЕ
 
РоссияМария МезенцеваСовет ЕвропыАлексей ПушковПарламентская ассамблея Совета ЕвропыУкраинаВ мире
 
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