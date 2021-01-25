https://ria.ru/20210125/pase-1594520327.html

Пушков объяснил решение парламентариев оспорить полномочия России в ПАСЕ

Пушков объяснил решение парламентариев оспорить полномочия России в ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков убежден, что украинско-прибалтийская коалиция намерена воспользоваться всплеском антироссийских настроений, чтобы попытаться лишить... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T17:42

2021-01-25T17:42

2021-01-25T17:42

россия

мария мезенцева

совет европы

алексей пушков

парламентская ассамблея совета европы

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564015348_0:0:3510:1974_1920x0_80_0_0_56acd727cfd75c6053cb40915b0afe7e.jpg

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков убежден, что украинско-прибалтийская коалиция намерена воспользоваться всплеском антироссийских настроений, чтобы попытаться лишить полномочий российскую делегацию в ПАСЕ."В 2020-м ее сил не хватило, чтобы оспорить полномочия нашей делегации. Но сейчас они надеются воспользоваться обострением отношений между Берлином и Москвой, а также призывами в ЕС к новым санкциям против России", — написал он в Telegram.Ранее глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить по существу полномочия делегации России в ПАСЕ. Инициативу поддержали 38 парламентариев из пяти различных национальных делегаций.Пушков подчеркнул, что голосование отражает "вечно токсичный настрой" антироссийской коалиции. Тем не менее, по его мнению, полномочия российской делегации в Ассамблее отвергнуты не будут."С учетом того, что всего год назад ведущие страны ЕС пригласили Россию вернуться в ПАСЕ безо всяких санкций и ограничений, такой исход не слишком вероятен", — заключил он.Согласно правилам, вопрос о полномочиях направляется в профильный комитет ПАСЕ для подготовки доклада, который будет обсужден в ходе зимней сессии Ассамблеи на этой неделе. Глава ПАСЕ Рик Даемс сообщил, что обсуждение пройдет в четверг в первой половине дня.Российскую делегацию в ПАСЕ лишали голоса в 2014 году, поводом для этого стали события на Украине и воссоединение с Крымом. В 2016-2018 годах Москва не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений и перестала платить взнос в бюджет Совета Европы. В июне 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в Ассамблее.

https://ria.ru/20210125/polnomochiya-1594512971.html

https://ria.ru/20210125/polnomochiya-1594511186.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария мезенцева, совет европы, алексей пушков, парламентская ассамблея совета европы, украина, в мире