Пушков объяснил решение парламентариев оспорить полномочия России в ПАСЕ
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков убежден, что украинско-прибалтийская коалиция намерена воспользоваться всплеском антироссийских настроений, чтобы попытаться лишить полномочий российскую делегацию в ПАСЕ.
"В 2020-м ее сил не хватило, чтобы оспорить полномочия нашей делегации. Но сейчас они надеются воспользоваться обострением отношений между Берлином и Москвой, а также призывами в ЕС к новым санкциям против России", — написал он в Telegram.
Ранее глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить по существу полномочия делегации России в ПАСЕ. Инициативу поддержали 38 парламентариев из пяти различных национальных делегаций.
Пушков подчеркнул, что голосование отражает "вечно токсичный настрой" антироссийской коалиции. Тем не менее, по его мнению, полномочия российской делегации в Ассамблее отвергнуты не будут.
"С учетом того, что всего год назад ведущие страны ЕС пригласили Россию вернуться в ПАСЕ безо всяких санкций и ограничений, такой исход не слишком вероятен", — заключил он.
Согласно правилам, вопрос о полномочиях направляется в профильный комитет ПАСЕ для подготовки доклада, который будет обсужден в ходе зимней сессии Ассамблеи на этой неделе. Глава ПАСЕ Рик Даемс сообщил, что обсуждение пройдет в четверг в первой половине дня.
Российскую делегацию в ПАСЕ лишали голоса в 2014 году, поводом для этого стали события на Украине и воссоединение с Крымом. В 2016-2018 годах Москва не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений и перестала платить взнос в бюджет Совета Европы. В июне 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в Ассамблее.