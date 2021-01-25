https://ria.ru/20210125/opyt-1594486651.html
Татарстан намерен использовать опыт китайской Интернет-торговли
Татарстан намерен использовать опыт китайской Интернет-торговли
Бизнес-омбудсмен Татарстана, помощник президента Республики Татарстан Фарид Абдулганиев призвал при развитии Интернет-торговли ориентироваться на опыт Китая,... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T15:07
2021-01-25T15:07
2021-01-25T15:07
россия-китай: главное
фарид абдулганиев
китай
республика татарстан (татарстан)
экономика
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МОСКВА, 25 янв — Проект "Россия-Китай: Главное". Бизнес-омбудсмен Татарстана, помощник президента Республики Татарстан Фарид Абдулганиев призвал при развитии Интернет-торговли ориентироваться на опыт Китая, сообщает пресс-служба республиканского бизнес-омбудсмена.На первом заседании рабочей группы по вопросам содействия продвижению продукции, производимой в Татарстане, по каналам электронной торговли Фарид Абдулганиев констатировал, что доля работающих через маркетплейсы поставщиков растёт медленнее, чем хотелось бы.Он также остановился на опыте развития электронной коммерции в Китае. Абдулганиев сослался на принятую в КНР стратегию развития Интернет-торговли, включающую четыре пункта. Это требование к малому и среднему предпринимательству (МСП) иметь цифровые профили выпускаемых товаров, получение МСП доступа к оформлению кредитов через Интернет, присутствие каждого МСП хотя бы на одном маркетплейсе и активное вовлечение властей регионов в реализацию этих критериев.По мнению бизнес-омбудсмена РТ, использование китайского опыта поможет отечественным МСП "Начать активно торговать в Интернете без посредников и даст ощутимый толчок развитию малого и среднего предпринимательства в России".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фарид абдулганиев, китай, республика татарстан (татарстан), экономика
МОСКВА, 25 янв — Проект "Россия-Китай: Главное".
Бизнес-омбудсмен Татарстана, помощник президента Республики Татарстан Фарид Абдулганиев
призвал при развитии Интернет-торговли ориентироваться на опыт Китая
, сообщает пресс-служба республиканского бизнес-омбудсмена.
На первом заседании рабочей группы по вопросам содействия продвижению продукции, производимой в Татарстане, по каналам электронной торговли Фарид Абдулганиев констатировал, что доля работающих через маркетплейсы поставщиков растёт медленнее, чем хотелось бы.
Он также остановился на опыте развития электронной коммерции в Китае. Абдулганиев сослался на принятую в КНР стратегию развития Интернет-торговли, включающую четыре пункта. Это требование к малому и среднему предпринимательству (МСП) иметь цифровые профили выпускаемых товаров, получение МСП доступа к оформлению кредитов через Интернет, присутствие каждого МСП хотя бы на одном маркетплейсе и активное вовлечение властей регионов в реализацию этих критериев.
По мнению бизнес-омбудсмена РТ, использование китайского опыта поможет отечественным МСП "Начать активно торговать в Интернете без посредников и даст ощутимый толчок развитию малого и среднего предпринимательства в России".