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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210125/opyt-1594486651.html
Татарстан намерен использовать опыт китайской Интернет-торговли
Татарстан намерен использовать опыт китайской Интернет-торговли
Бизнес-омбудсмен Татарстана, помощник президента Республики Татарстан Фарид Абдулганиев призвал при развитии Интернет-торговли ориентироваться на опыт Китая,... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T15:07
2021-01-25T15:07
россия-китай: главное
фарид абдулганиев
китай
республика татарстан (татарстан)
экономика
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МОСКВА, 25 янв — Проект "Россия-Китай: Главное". Бизнес-омбудсмен Татарстана, помощник президента Республики Татарстан Фарид Абдулганиев призвал при развитии Интернет-торговли ориентироваться на опыт Китая, сообщает пресс-служба республиканского бизнес-омбудсмена.На первом заседании рабочей группы по вопросам содействия продвижению продукции, производимой в Татарстане, по каналам электронной торговли Фарид Абдулганиев констатировал, что доля работающих через маркетплейсы поставщиков растёт медленнее, чем хотелось бы.Он также остановился на опыте развития электронной коммерции в Китае. Абдулганиев сослался на принятую в КНР стратегию развития Интернет-торговли, включающую четыре пункта. Это требование к малому и среднему предпринимательству (МСП) иметь цифровые профили выпускаемых товаров, получение МСП доступа к оформлению кредитов через Интернет, присутствие каждого МСП хотя бы на одном маркетплейсе и активное вовлечение властей регионов в реализацию этих критериев.По мнению бизнес-омбудсмена РТ, использование китайского опыта поможет отечественным МСП "Начать активно торговать в Интернете без посредников и даст ощутимый толчок развитию малого и среднего предпринимательства в России".
https://ria.ru/20210125/gaz-1594483413.html
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фарид абдулганиев, китай, республика татарстан (татарстан), экономика

Татарстан намерен использовать опыт китайской Интернет-торговли

15:07 25.01.2021
 
© Фото : Кабинет министров Республики ТатарстанМинистр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Фарид Абдулганиев
Министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Фарид Абдулганиев - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Фото : Кабинет министров Республики Татарстан
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МОСКВА, 25 янв — Проект "Россия-Китай: Главное". Бизнес-омбудсмен Татарстана, помощник президента Республики Татарстан Фарид Абдулганиев призвал при развитии Интернет-торговли ориентироваться на опыт Китая, сообщает пресс-служба республиканского бизнес-омбудсмена.
На первом заседании рабочей группы по вопросам содействия продвижению продукции, производимой в Татарстане, по каналам электронной торговли Фарид Абдулганиев констатировал, что доля работающих через маркетплейсы поставщиков растёт медленнее, чем хотелось бы.
Он также остановился на опыте развития электронной коммерции в Китае. Абдулганиев сослался на принятую в КНР стратегию развития Интернет-торговли, включающую четыре пункта. Это требование к малому и среднему предпринимательству (МСП) иметь цифровые профили выпускаемых товаров, получение МСП доступа к оформлению кредитов через Интернет, присутствие каждого МСП хотя бы на одном маркетплейсе и активное вовлечение властей регионов в реализацию этих критериев.
По мнению бизнес-омбудсмена РТ, использование китайского опыта поможет отечественным МСП "Начать активно торговать в Интернете без посредников и даст ощутимый толчок развитию малого и среднего предпринимательства в России".
Буровая платформа в китайской провинции Шаньдун - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
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Китай в 2020 году увеличил добычу газа на 9,8%
 
Россия-Китай: ГлавноеФарид АбдулганиевКитайРеспублика Татарстан (Татарстан)Экономика
 
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