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В Новосибирске нейрохирурги удалили женщине огромную опухоль мозга
В Новосибирске нейрохирурги удалили женщине огромную опухоль мозга
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске успешно удалили 54-летней женщине из Уфы... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T06:22
2021-01-25T11:43
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НОВОСИБИРСК, 25 янв — РИА Новости. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске успешно удалили 54-летней женщине из Уфы огромную опухоль головного мозга, сообщает учреждение в понедельник.В клинике пояснили, что опухоль, распространяющаяся на оба полушария головного мозга, была расположена в труднодоступном участке. Больная приехала из Уфы, где ей отказали в хирургической помощи из-за высоких рисков: опухоль большого размера расположена в участке, отвечающем за высшую нервную деятельность: эмоции, память, настроение, внимание и так далее. Операция требовала ювелирной техники и опыта нейрохирургов.Родственники пациентки обратились за вторым медицинским мнением к специалистам Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Ознакомившись с вариантами лечения, женщина приняла решение о госпитализации в нейрохирургическое отделение Центра Мешалкина."Учитывая большой размер и труднодоступное расположение опухоли, нужно было аккуратно ее выделить, чтобы не повредить смежные структуры головного мозга, а также важные сосуды. Одно неверное движение могло привести к необратимым последствиям. Миллиметр за миллиметром с использованием операционного микроскопа мы удаляли опухоль, пока не достигли цели", — прокомментировал врач-нейрохирург Сергей Чернов.Максимально безопасно удалить опухоль без повреждения окружающих тканей стало возможно благодаря использованию компьютерной навигационной системы (нейронавигации) и современных операционных микроскопов. Для снижения риска повреждения функциональных структур мозга и развития послеоперационных осложнений хирурги на протяжении всей операции использовали нейрофизиологический мониторинг, позволяющий контролировать жизненно важные функции.После удаления глиомы пациентке потребуется курс послеоперационной лучевой терапии для профилактики рецидива. При необходимости женщина сможет пройти все этапы в Центре Мешалкина.
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россия, сергей чернов, москва, уфа, новосибирск, наука

В Новосибирске нейрохирурги удалили женщине огромную опухоль мозга

06:22 25.01.2021 (обновлено: 11:43 25.01.2021)
 
© Фото : Pixabay / marionbrunВрачи во время операции
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Фото : Pixabay / marionbrun
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НОВОСИБИРСК, 25 янв — РИА Новости. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске успешно удалили 54-летней женщине из Уфы огромную опухоль головного мозга, сообщает учреждение в понедельник.
В клинике пояснили, что опухоль, распространяющаяся на оба полушария головного мозга, была расположена в труднодоступном участке. Больная приехала из Уфы, где ей отказали в хирургической помощи из-за высоких рисков: опухоль большого размера расположена в участке, отвечающем за высшую нервную деятельность: эмоции, память, настроение, внимание и так далее. Операция требовала ювелирной техники и опыта нейрохирургов.

"Долгое время опухоль не проявлялась: ни головной боли, ни повышенного давления, ни слабости. Обратилась за консультацией к неврологу после единственного случая потери сознания. Врач направил на магнитно-резонансную томографию головного мозга, по результатам которой выявили новообразование. По заключению башкирских хирургов, прогноз хирургического вмешательства был неблагоприятным, поэтому мне отказали в операции", — рассказала пациентка, слова которой привели в Центре.

Родственники пациентки обратились за вторым медицинским мнением к специалистам Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Ознакомившись с вариантами лечения, женщина приняла решение о госпитализации в нейрохирургическое отделение Центра Мешалкина.
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"Учитывая большой размер и труднодоступное расположение опухоли, нужно было аккуратно ее выделить, чтобы не повредить смежные структуры головного мозга, а также важные сосуды. Одно неверное движение могло привести к необратимым последствиям. Миллиметр за миллиметром с использованием операционного микроскопа мы удаляли опухоль, пока не достигли цели", — прокомментировал врач-нейрохирург Сергей Чернов.
Максимально безопасно удалить опухоль без повреждения окружающих тканей стало возможно благодаря использованию компьютерной навигационной системы (нейронавигации) и современных операционных микроскопов. Для снижения риска повреждения функциональных структур мозга и развития послеоперационных осложнений хирурги на протяжении всей операции использовали нейрофизиологический мониторинг, позволяющий контролировать жизненно важные функции.
После удаления глиомы пациентке потребуется курс послеоперационной лучевой терапии для профилактики рецидива. При необходимости женщина сможет пройти все этапы в Центре Мешалкина.
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