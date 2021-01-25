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Опрос: более 60% российских студентов хотели бы открыть свое дело
Опрос: более 60% российских студентов хотели бы открыть свое дело
Более 60% студентов рассматривают возможность начать свое дело, при этом около четверти из них хотят стать предпринимателями в ближайшее время, свидетельствуют... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T14:41
2021-01-25T14:41
алексей комиссаров
образование - общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Более 60% студентов рассматривают возможность начать свое дело, при этом около четверти из них хотят стать предпринимателями в ближайшее время, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ГК "Эфко" и АНО "Россия – страна возможностей".Онлайн-опрос проводился с 13 по 20 января 2021 года среди 10083 студентов колледжей, бакалавров и магистров российских вузов.Как сообщает пресс-служба АНО "РСВ", почти половина респондентов (42%) хотят начать свое дело через несколько лет, когда наберутся опыта, 23% – в ближайшее время, 19% собираются стать бизнесменами через пять лет и более, когда станут профессионалами в своей сфере. Около 4% опрошенных уже имеют собственный бизнес.Практически все студенты (94%) уверены, что для будущей работы важны производственные стажировки во время учебы в вузе.Среди преимуществ работы "на себя" каждый четвертый опрошенный назвал возможность реализовать свои идеи. Для 20% важна зарплата, которая зависит только от них. Отсутствие начальника и гибкий график важны лишь для 9% студентов.Согласно итогам опроса, наиболее перспективными отраслями для открытия бизнеса студенты видят сферу услуг (19%), торговлю (14%), искусство и моду (11%), культуру и творчество (10%), а также маркетинг (8%). В топ-10 популярных направлений также вошли FoodTech (сервисы доставки продуктов, разработка новых продуктов питания), EdTech (образовательные сервисы), а также MedTech (медицинские технологии). Более 80% студентов считают, что для успеха в предпринимательстве стоит получить бизнес-образование. Около 60% отметили, что важно иметь продуманный бизнес-план, 40% считают, что успех кроется в верно определенной потребности аудитории и высоком спросе. Студенты также считают, что важно иметь инновационную идею (36%) и правильно определить свою аудиторию (37%). Каждый шестой назвал главным фактором успеха в бизнесе удачу.
https://ria.ru/20210121/studenty-1594037682.html
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60
алексей комиссаров, образование - общество

Опрос: более 60% российских студентов хотели бы открыть свое дело

14:41 25.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкСтуденты в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке
Студенты в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Более 60% студентов рассматривают возможность начать свое дело, при этом около четверти из них хотят стать предпринимателями в ближайшее время, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ГК "Эфко" и АНО "Россия – страна возможностей".
Онлайн-опрос проводился с 13 по 20 января 2021 года среди 10083 студентов колледжей, бакалавров и магистров российских вузов.
Студенты во время занятий - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 17:02
Более 29 тысяч студентов вышли в финал олимпиады "Я – профессионал"
Как сообщает пресс-служба АНО "РСВ", почти половина респондентов (42%) хотят начать свое дело через несколько лет, когда наберутся опыта, 23% – в ближайшее время, 19% собираются стать бизнесменами через пять лет и более, когда станут профессионалами в своей сфере. Около 4% опрошенных уже имеют собственный бизнес.
Практически все студенты (94%) уверены, что для будущей работы важны производственные стажировки во время учебы в вузе.
"Во время стажировки учащиеся рассчитывают получить обратную связь от опытных коллег (49%), возможность поработать над серьезным проектом (24%), попробовать себя в командной работе (14%). Пройти практику в крупной компании и зарекомендовать себя студенты могут, участвуя в наших конкурсах. Например, в олимпиаде "Я – профессионал" или проекте "Профстажировки 2.0". Мы сотрудничаем с более 1,5 тысячами работодателей по всей стране, чтобы каждый амбициозный и талантливый студент мог начать карьеру в интересном для него направлении под руководством профессиональных наставников", - приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
Среди преимуществ работы "на себя" каждый четвертый опрошенный назвал возможность реализовать свои идеи. Для 20% важна зарплата, которая зависит только от них. Отсутствие начальника и гибкий график важны лишь для 9% студентов.
Согласно итогам опроса, наиболее перспективными отраслями для открытия бизнеса студенты видят сферу услуг (19%), торговлю (14%), искусство и моду (11%), культуру и творчество (10%), а также маркетинг (8%). В топ-10 популярных направлений также вошли FoodTech (сервисы доставки продуктов, разработка новых продуктов питания), EdTech (образовательные сервисы), а также MedTech (медицинские технологии).
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 22:18
В России выберут лучших профессионалов цифровой сферы
Более 80% студентов считают, что для успеха в предпринимательстве стоит получить бизнес-образование. Около 60% отметили, что важно иметь продуманный бизнес-план, 40% считают, что успех кроется в верно определенной потребности аудитории и высоком спросе. Студенты также считают, что важно иметь инновационную идею (36%) и правильно определить свою аудиторию (37%). Каждый шестой назвал главным фактором успеха в бизнесе удачу.
 
Алексей КомиссаровОбразование - Общество
 
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