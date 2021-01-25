https://ria.ru/20210125/opros-1594478043.html

Опрос: более 60% российских студентов хотели бы открыть свое дело

Опрос: более 60% российских студентов хотели бы открыть свое дело

Более 60% студентов рассматривают возможность начать свое дело, при этом около четверти из них хотят стать предпринимателями в ближайшее время, свидетельствуют... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T14:41

2021-01-25T14:41

2021-01-25T14:41

алексей комиссаров

образование - общество

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Более 60% студентов рассматривают возможность начать свое дело, при этом около четверти из них хотят стать предпринимателями в ближайшее время, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ГК "Эфко" и АНО "Россия – страна возможностей".Онлайн-опрос проводился с 13 по 20 января 2021 года среди 10083 студентов колледжей, бакалавров и магистров российских вузов.Как сообщает пресс-служба АНО "РСВ", почти половина респондентов (42%) хотят начать свое дело через несколько лет, когда наберутся опыта, 23% – в ближайшее время, 19% собираются стать бизнесменами через пять лет и более, когда станут профессионалами в своей сфере. Около 4% опрошенных уже имеют собственный бизнес.Практически все студенты (94%) уверены, что для будущей работы важны производственные стажировки во время учебы в вузе.Среди преимуществ работы "на себя" каждый четвертый опрошенный назвал возможность реализовать свои идеи. Для 20% важна зарплата, которая зависит только от них. Отсутствие начальника и гибкий график важны лишь для 9% студентов.Согласно итогам опроса, наиболее перспективными отраслями для открытия бизнеса студенты видят сферу услуг (19%), торговлю (14%), искусство и моду (11%), культуру и творчество (10%), а также маркетинг (8%). В топ-10 популярных направлений также вошли FoodTech (сервисы доставки продуктов, разработка новых продуктов питания), EdTech (образовательные сервисы), а также MedTech (медицинские технологии). Более 80% студентов считают, что для успеха в предпринимательстве стоит получить бизнес-образование. Около 60% отметили, что важно иметь продуманный бизнес-план, 40% считают, что успех кроется в верно определенной потребности аудитории и высоком спросе. Студенты также считают, что важно иметь инновационную идею (36%) и правильно определить свою аудиторию (37%). Каждый шестой назвал главным фактором успеха в бизнесе удачу.

https://ria.ru/20210121/studenty-1594037682.html

https://ria.ru/20210122/konkurs-1594233274.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей комиссаров, образование - общество