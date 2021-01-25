https://ria.ru/20210125/ogranicheniya-1594527174.html

Власти Петербурга обсудят с Роспотребнадзором смягчение ограничений

Власти Петербурга обсудят с Роспотребнадзором смягчение ограничений

Власти Петербурга обсудят с Роспотребнадзором возможность смягчения ограничений, введенных в городе из-за ситуации с коронавирусом, сообщил губернатор города... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T18:22

2021-01-25T18:22

2021-01-25T18:38

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

александр беглов

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Власти Петербурга обсудят с Роспотребнадзором возможность смягчения ограничений, введенных в городе из-за ситуации с коронавирусом, сообщил губернатор города Александр Беглов."В конце января закончится инкубационный период после возвращения петербуржцев с новогодних каникул. Вместе с Роспотребнадзором планируем обсудить смягчение ограничений", - сказал Беглов в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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