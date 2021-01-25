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Власти Петербурга обсудят с Роспотребнадзором смягчение ограничений
Власти Петербурга обсудят с Роспотребнадзором смягчение ограничений
Власти Петербурга обсудят с Роспотребнадзором возможность смягчения ограничений, введенных в городе из-за ситуации с коронавирусом, сообщил губернатор города... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T18:22
2021-01-25T18:22
2021-01-25T18:38
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коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Власти Петербурга обсудят с Роспотребнадзором возможность смягчения ограничений, введенных в городе из-за ситуации с коронавирусом, сообщил губернатор города Александр Беглов."В конце января закончится инкубационный период после возвращения петербуржцев с новогодних каникул. Вместе с Роспотребнадзором планируем обсудить смягчение ограничений", - сказал Беглов в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр беглов, санкт-петербург, общество