https://ria.ru/20210125/obrushenie-1594480085.html
В Тверской области обрушилось четырехэтажное здание
В Тверской области обрушилось четырехэтажное здание
Четырехэтажное здание частично обрушилось на площади порядка 1 тысячи квадратных метров в Вышнем Волочке Тверской области, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T14:35
2021-01-25T14:35
2021-01-25T14:54
вышний волочек
тверская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e9560c98e12e825d00e50dc883d404fd.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Четырехэтажное здание частично обрушилось на площади порядка 1 тысячи квадратных метров в Вышнем Волочке Тверской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.Он уточнил, что обрушившееся здание неэксплуатируемое. По предварительным данным, на момент ЧП людей в здании не было. На место происшествия уже прибыли спасатели.
вышний волочек
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b857a73ea1386011e080649191bffa1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вышний волочек, тверская область, происшествия