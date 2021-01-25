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В Тверской области обрушилось четырехэтажное здание
В Тверской области обрушилось четырехэтажное здание
Четырехэтажное здание частично обрушилось на площади порядка 1 тысячи квадратных метров в Вышнем Волочке Тверской области, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T14:35
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вышний волочек
тверская область
происшествия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Четырехэтажное здание частично обрушилось на площади порядка 1 тысячи квадратных метров в Вышнем Волочке Тверской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.Он уточнил, что обрушившееся здание неэксплуатируемое. По предварительным данным, на момент ЧП людей в здании не было. На место происшествия уже прибыли спасатели.
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вышний волочек, тверская область, происшествия

В Тверской области обрушилось четырехэтажное здание

14:35 25.01.2021 (обновлено: 14:54 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Четырехэтажное здание частично обрушилось на площади порядка 1 тысячи квадратных метров в Вышнем Волочке Тверской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В Вышнем Волочке произошло частичное обрушение кирпичного четырехэтажного здания на площади 1000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что обрушившееся здание неэксплуатируемое. По предварительным данным, на момент ЧП людей в здании не было. На место происшествия уже прибыли спасатели.
 
Вышний ВолочекТверская областьПроисшествия
 
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