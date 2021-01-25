https://ria.ru/20210125/obrushenie-1594480085.html

В Тверской области обрушилось четырехэтажное здание

В Тверской области обрушилось четырехэтажное здание

Четырехэтажное здание частично обрушилось на площади порядка 1 тысячи квадратных метров в Вышнем Волочке Тверской области, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T14:35

2021-01-25T14:35

2021-01-25T14:54

вышний волочек

тверская область

происшествия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Четырехэтажное здание частично обрушилось на площади порядка 1 тысячи квадратных метров в Вышнем Волочке Тверской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.Он уточнил, что обрушившееся здание неэксплуатируемое. По предварительным данным, на момент ЧП людей в здании не было. На место происшествия уже прибыли спасатели.

вышний волочек

тверская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вышний волочек, тверская область, происшествия