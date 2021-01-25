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Путин назвал дистанционное обучение в вузах исключительно временной мерой
Путин назвал дистанционное обучение в вузах исключительно временной мерой
Дистанционное обучение в российских вузах является исключительно временной мерой из-за коронавируса, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T14:15
2021-01-25T14:28
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владимир путин
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ЗАВИДОВО (Тверская область), 25 янв - РИА Новости. Дистанционное обучение в российских вузах является исключительно временной мерой из-за коронавируса, заявил президент России Владимир Путин."Вновь повторю, что переход на полностью удаленный, дистанционный формат обучения является исключительно временной мерой - там, где он был введен - связанной, как мы все понимаем, с распространением коронавируса", - сказал он в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.Он сказал, что понимает, что в прошедшие непростые месяцы студентам недоставало увлекательной и неповторимой студенческой, университетской атмосферы."Уверен, что если не все, то подавляющее большинство соскучились по прямому общению с друзьями, с наставниками. Но хочу подчеркнуть, что и вы, и ваши преподаватели действительно как одна команда делали все, чтобы лекции, семинары, экзамены, словом, весь учебный процесс продолжались", - сказал Путин.Президент также отметил, что ему известно о том, что не везде для дистанционного обучения в полном объеме хватало технических возможностей, нужного оборудования и скорости связи."Все это хорошо в интернете видели, как люди по деревьям лазили там, для того чтобы связь наладить. Были объективные сложности с организацией практических занятий. Да и в целом такой необычный формат не мог не сказаться на полноте и качестве обучения, на обеспечении контроля знаний", - отметил Путин.
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навигатор абитуриента, владимир путин, образование - общество, общество

Путин назвал дистанционное обучение в вузах исключительно временной мерой

14:15 25.01.2021 (обновлено: 14:28 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЗАВИДОВО (Тверская область), 25 янв - РИА Новости. Дистанционное обучение в российских вузах является исключительно временной мерой из-за коронавируса, заявил президент России Владимир Путин.
"Вновь повторю, что переход на полностью удаленный, дистанционный формат обучения является исключительно временной мерой - там, где он был введен - связанной, как мы все понимаем, с распространением коронавируса", - сказал он в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.
Он сказал, что понимает, что в прошедшие непростые месяцы студентам недоставало увлекательной и неповторимой студенческой, университетской атмосферы.
"Уверен, что если не все, то подавляющее большинство соскучились по прямому общению с друзьями, с наставниками. Но хочу подчеркнуть, что и вы, и ваши преподаватели действительно как одна команда делали все, чтобы лекции, семинары, экзамены, словом, весь учебный процесс продолжались", - сказал Путин.
Президент также отметил, что ему известно о том, что не везде для дистанционного обучения в полном объеме хватало технических возможностей, нужного оборудования и скорости связи.
"Все это хорошо в интернете видели, как люди по деревьям лазили там, для того чтобы связь наладить. Были объективные сложности с организацией практических занятий. Да и в целом такой необычный формат не мог не сказаться на полноте и качестве обучения, на обеспечении контроля знаний", - отметил Путин.
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