https://ria.ru/20210125/nota-1594520517.html

Россия направит США ноту из-за блокировок аккаунтов официальных лиц

Россия направит США ноту из-за блокировок аккаунтов официальных лиц

Москва выразила недовольство распространением фейков и блокированием аккаунтов российских официальных лиц со стороны США, будет направлена нота, заявила... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T17:43

2021-01-25T17:43

2021-01-25T17:43

мария захарова

сергей рябков

москва

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Москва выразила недовольство распространением фейков и блокированием аккаунтов российских официальных лиц со стороны США, будет направлена нота, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Представитель МИД уточнила, что речь идет не о единичном случае, а о массовом распространении.Как сказала представитель МИД РФ ранее, замглавы министерства Сергей Рябков провел беседу с послом США в Москве Джоном Салливаном.Ранее американская дипмиссия на фоне сообщений о незаконных акциях в России заявила, что следит за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". В посольстве США добавили, что "поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений", а меры российских властей якобы "направлены на подавление этих прав". МИД РФ заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений. Захарова заявляла, что дипломаты США будут вызваны в МИД в связи с публикациями. Ранее массовые беспорядки произошли в Вашингтоне, где полиция задерживала недовольных результатами выборов президента США. Но эти события посольство США не комментировало.

https://ria.ru/20210117/amerika-1593304339.html

https://ria.ru/20210124/rogozin-1594386593.html

москва

вашингтон (город)

сша

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мария захарова, сергей рябков, москва, вашингтон (город), сша, в мире