Россия направит США ноту из-за блокировок аккаунтов официальных лиц
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Москва выразила недовольство распространением фейков и блокированием аккаунтов российских официальных лиц со стороны США, будет направлена нота, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы обратили внимание наших американских коллег - и им будет направлена соответствующая нота - на участие интернет-платформ американских компаний, это и социальные сети, и видео-хостинги, в распространении фейков", - сказала Захарова в эфире канала "Россия 24".
Представитель МИД уточнила, что речь идет не о единичном случае, а о массовом распространении.
"Это массовое распространении фейков наряду с блокированием аккаунтов, страниц и материалов российских, в том числе официальных лиц. Этот странный, а на самом деле для современной Америки не странный симбиоз, вызывает не просто озабоченность, он находится вне правовых норм и правил", - отметила Захарова.
Как сказала представитель МИД РФ ранее, замглавы министерства Сергей Рябков провел беседу с послом США в Москве Джоном Салливаном.
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Ранее американская дипмиссия на фоне сообщений о незаконных акциях в России заявила, что следит за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". В посольстве США добавили, что "поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений", а меры российских властей якобы "направлены на подавление этих прав". МИД РФ заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений. Захарова заявляла, что дипломаты США будут вызваны в МИД в связи с публикациями. Ранее массовые беспорядки произошли в Вашингтоне, где полиция задерживала недовольных результатами выборов президента США. Но эти события посольство США не комментировало.