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"К этому все шло": для чего американские морпехи высаживаются на Севере
"К этому все шло": для чего американские морпехи высаживаются на Севере
Армия США укрепляется в Норвегии, в непосредственной близости от российских границ. В январе сюда высадились около тысячи морских пехотинцев. При этом... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T08:00
2021-01-25T08:07
россия
военно-морские силы сша
министерство обороны сша
нато
норвегия
сша
тромсе
безопасность
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Николай Протопопов. Армия США укрепляется в Норвегии, в непосредственной близости от российских границ. В январе сюда высадились около тысячи морских пехотинцев. При этом американские политики и генералы все чаще заявляют об усилении напряженности в Арктике, которую, по мнению экспертов, сами же и создают. К чему Пентагон готовит Норвегию — в материале РИА Новости.В гости к викингамМорпехи перебазировались в Норвегию из Северной Каролины в рамках так называемой ротации. К этой уловке американцы прибегают уже несколько лет — одни подразделения сменяют другими, и военный контингент США присутствует в стране фактически постоянно.Задача морпехов — под руководством норвежских инструкторов научиться вести боевые действия в суровых условиях Арктики и отработать тесное взаимодействие с коллегами из НАТО. В феврале американцы, норвежцы, а также голландцы и англичане — всего около десяти тысяч бойцов — примут участие в масштабных маневрах Joint Viking 2021. Натовцы отработают быстрое перемещение войск на большие расстояния, освоят методы обмена информацией на всех уровнях и проведут несколько совместных операций.Учения JointViking проходят ежегодно. Войска — бронетехника, артиллерия, авиация, корабли и подводные лодки — моделируют боевые действия высокой интенсивности на территории площадью в несколько сотен квадратных километров, преимущественно в лесной и гористой местности.Военный эксперт Александр Жилин отметил в беседе с РИА Новости, что, согласно военной доктрине США, их армия учится воевать главным образом за рубежом."Поэтому политика государства строится таким образом, что американские военные перманентно появляются в других странах для отработки боевых действий, разведки, облетов аэродромов, обхода морских путей, — объясняет он. — Особое внимание уделяется совместным операциями, потому что США всегда воюют чужими руками".По словам эксперта, Пентагон искусственно нагнетает обстановку, поскольку США и НАТО упорно не желают отказаться от притязаний на Арктику."Учения морпехов будут наступательные, а не оборонительные, — уверен Жилин. — В том числе отработают действия против России. Если в целом проанализировать маневры НАТО в Европе, отчетливо видно: их организуют так, чтобы создать зоны напряженности для Москвы. Наша армия не может не реагировать, в частности, и на происходящее в Норвегии. Паники нет, но силы и средства отвлекаются — мы должны полностью контролировать ситуацию, не допустить каких-либо провокаций". Северный плацдармЭксперт аналитического клуба "Валдай" Артем Куреев указывает, что у американцев есть собственная развитая инфраструктура на Аляске для обучения тактике боевых действий в Арктике, однако все равно они предпочитают тренироваться в Норвегии."Им это необходимо как лидерам НАТО, — подчеркивает Куреев. — Норвегия — старейший член альянса. Осло видит в России вероятного противника. Еще в годы холодной войны норвежцы создавали и поддерживали инфраструктуру для противодействия СССР в Арктике. Это продолжается и сейчас. При реальном военном обострении Северная Норвегия сразу же превратится в главный плацдарм НАТО на пути к российскому Мурманску".О желании Вашингтона закрепиться в Арктике, вытеснив оттуда другие страны, свидетельствует и новая Арктическая стратегия ВМС и Корпуса морской пехоты. В частности, там говорится, что "без американского военно-морского присутствия в арктическом регионе миру и процветанию все больше будут угрожать Россия и Китай".Как отметил министр ВМС США Кеннета Брейтуэйта, Пентагон планирует постоянно держать в Арктике боевые корабли и подводные лодки, чтобы патрулировать акваторию вблизи российских берегов и не допустить "наступление Москвы на Крайнем Севере". Причем в Арктике сосредоточат и мощные наземные силы.Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен, в свою очередь, заявил, что ключевые направления в политике безопасности страны — Арктика и деятельность России в регионе, а трансатлантические связи здесь — "краеугольный камень". Норвегия, подчеркнул он, приветствует усиление присутствия на Крайнем Севере ключевых союзников по НАТО."Наряду с ВМС, морской пехотой, спецподразделениями, ВВС и космическими силами США, развиваем стратегическое взаимодействие с единомышленниками в Арктике, — отметил министр. — Это подразумевает регулярные учения союзных военно-морских и воздушных сил на Крайнем Севере. Норвегия намерена участвовать в этих мероприятиях и повышать оперативную совместимость с союзниками".По всем фронтамНадо сказать, США уже серьезно закрепились на Севере. И Норвегия играет в этом чуть ли не главную роль. Так, в сентябре сообщалось о перебазировании в норвежский порт Тромсе атомной субмарины класса Seawolf, главная миссия которой — отслеживание маршрутов российских подводных лодок. А ранее США "для сдерживания России на Севере" восстановили Второй флот, отвечающий за Атлантический, часть Тихого, Северного Ледовитого океанов и расформированный в 2011-м ради экономии бюджетных средств.Еще один отголосок холодной войны — норвежская подземная военно-морская база Олавсверн, расположенная всего в 350 километрах от российской границы. В огромном бункере, построенном в 1960-х и защищенном трехсотметровым слоем горной породы, базировались субмарины и корабли НАТО, действовали ремонтные доки, хранились боеприпасы. В любое время флот западной коалиции мог перекрыть советскому ВМФ выход в Норвежское море и Северную Атлантику. В конце нулевых базу закрыли за ненадобностью, однако теперь планируют вернуть ее к жизни.Пентагон всерьез взялся и за военно-воздушное усиление в Арктике. Так, в минувшем году состоялись масштабные учения американских и норвежских ВВС. Сразу шесть стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress проследовали над Северным полюсом и выполнили тренировочные полеты с истребителями ВВС Норвегии. А на днях стало известно, что Пентагон в феврале перебросит из Техаса в страну фьордов на авиабазу Эрланд четыре сверхзвуковых "стратега" B-1BLancer.
https://ria.ru/20200709/1574008975.html
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россия, военно-морские силы сша, министерство обороны сша, нато, норвегия, сша, тромсе, безопасность

"К этому все шло": для чего американские морпехи высаживаются на Севере

08:00 25.01.2021 (обновлено: 08:07 25.01.2021)
 
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Brennon TaylorАмериканские морские пехотинцы во время учений в Норвегии
Американские морские пехотинцы во время учений в Норвегии - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Brennon Taylor
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Николай Протопопов. Армия США укрепляется в Норвегии, в непосредственной близости от российских границ. В январе сюда высадились около тысячи морских пехотинцев. При этом американские политики и генералы все чаще заявляют об усилении напряженности в Арктике, которую, по мнению экспертов, сами же и создают. К чему Пентагон готовит Норвегию — в материале РИА Новости.

В гости к викингам

Морпехи перебазировались в Норвегию из Северной Каролины в рамках так называемой ротации. К этой уловке американцы прибегают уже несколько лет — одни подразделения сменяют другими, и военный контингент США присутствует в стране фактически постоянно.
Задача морпехов — под руководством норвежских инструкторов научиться вести боевые действия в суровых условиях Арктики и отработать тесное взаимодействие с коллегами из НАТО.
В феврале американцы, норвежцы, а также голландцы и англичане — всего около десяти тысяч бойцов — примут участие в масштабных маневрах Joint Viking 2021. Натовцы отработают быстрое перемещение войск на большие расстояния, освоят методы обмена информацией на всех уровнях и проведут несколько совместных операций.
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Учения JointViking проходят ежегодно. Войска — бронетехника, артиллерия, авиация, корабли и подводные лодки — моделируют боевые действия высокой интенсивности на территории площадью в несколько сотен квадратных километров, преимущественно в лесной и гористой местности.
Военный эксперт Александр Жилин отметил в беседе с РИА Новости, что, согласно военной доктрине США, их армия учится воевать главным образом за рубежом.
"Поэтому политика государства строится таким образом, что американские военные перманентно появляются в других странах для отработки боевых действий, разведки, облетов аэродромов, обхода морских путей, — объясняет он. — Особое внимание уделяется совместным операциями, потому что США всегда воюют чужими руками".
CC BY-SA 2.0 / Crown Copyright/PO(Phot) Sean Clee / Королевские морские пехотинцы во время учений в Норвегии
Королевские морские пехотинцы во время учений в Норвегии - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
CC BY-SA 2.0 / Crown Copyright/PO(Phot) Sean Clee /
Королевские морские пехотинцы во время учений в Норвегии
По словам эксперта, Пентагон искусственно нагнетает обстановку, поскольку США и НАТО упорно не желают отказаться от притязаний на Арктику.
"Учения морпехов будут наступательные, а не оборонительные, — уверен Жилин. — В том числе отработают действия против России. Если в целом проанализировать маневры НАТО в Европе, отчетливо видно: их организуют так, чтобы создать зоны напряженности для Москвы. Наша армия не может не реагировать, в частности, и на происходящее в Норвегии. Паники нет, но силы и средства отвлекаются — мы должны полностью контролировать ситуацию, не допустить каких-либо провокаций".
CC BY-SA 2.0 / Crown Copyright/PO Phot Donny Osmond / Британские военные во время учений НАТО в Норвегии
Британские военные во время учений НАТО в Норвегии - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
CC BY-SA 2.0 / Crown Copyright/PO Phot Donny Osmond /
Британские военные во время учений НАТО в Норвегии

Северный плацдарм

Эксперт аналитического клуба "Валдай" Артем Куреев указывает, что у американцев есть собственная развитая инфраструктура на Аляске для обучения тактике боевых действий в Арктике, однако все равно они предпочитают тренироваться в Норвегии.
"Им это необходимо как лидерам НАТО, — подчеркивает Куреев. — Норвегия — старейший член альянса. Осло видит в России вероятного противника. Еще в годы холодной войны норвежцы создавали и поддерживали инфраструктуру для противодействия СССР в Арктике. Это продолжается и сейчас. При реальном военном обострении Северная Норвегия сразу же превратится в главный плацдарм НАТО на пути к российскому Мурманску".
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О желании Вашингтона закрепиться в Арктике, вытеснив оттуда другие страны, свидетельствует и новая Арктическая стратегия ВМС и Корпуса морской пехоты. В частности, там говорится, что "без американского военно-морского присутствия в арктическом регионе миру и процветанию все больше будут угрожать Россия и Китай".
Как отметил министр ВМС США Кеннета Брейтуэйта, Пентагон планирует постоянно держать в Арктике боевые корабли и подводные лодки, чтобы патрулировать акваторию вблизи российских берегов и не допустить "наступление Москвы на Крайнем Севере". Причем в Арктике сосредоточат и мощные наземные силы.
© Фото : NATO/Norwegian Armed ForcesНорвежские военные
Норвежские военные - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Фото : NATO/Norwegian Armed Forces
Норвежские военные
Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен, в свою очередь, заявил, что ключевые направления в политике безопасности страны — Арктика и деятельность России в регионе, а трансатлантические связи здесь — "краеугольный камень". Норвегия, подчеркнул он, приветствует усиление присутствия на Крайнем Севере ключевых союзников по НАТО.
"Наряду с ВМС, морской пехотой, спецподразделениями, ВВС и космическими силами США, развиваем стратегическое взаимодействие с единомышленниками в Арктике, — отметил министр. — Это подразумевает регулярные учения союзных военно-морских и воздушных сил на Крайнем Севере. Норвегия намерена участвовать в этих мероприятиях и повышать оперативную совместимость с союзниками".
© AP Photo / Gero BreloerНорвежские военные в Балтийском море
Норвежские военные в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© AP Photo / Gero Breloer
Норвежские военные в Балтийском море

По всем фронтам

Надо сказать, США уже серьезно закрепились на Севере. И Норвегия играет в этом чуть ли не главную роль. Так, в сентябре сообщалось о перебазировании в норвежский порт Тромсе атомной субмарины класса Seawolf, главная миссия которой — отслеживание маршрутов российских подводных лодок.
А ранее США "для сдерживания России на Севере" восстановили Второй флот, отвечающий за Атлантический, часть Тихого, Северного Ледовитого океанов и расформированный в 2011-м ради экономии бюджетных средств.
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Еще один отголосок холодной войны — норвежская подземная военно-морская база Олавсверн, расположенная всего в 350 километрах от российской границы. В огромном бункере, построенном в 1960-х и защищенном трехсотметровым слоем горной породы, базировались субмарины и корабли НАТО, действовали ремонтные доки, хранились боеприпасы. В любое время флот западной коалиции мог перекрыть советскому ВМФ выход в Норвежское море и Северную Атлантику. В конце нулевых базу закрыли за ненадобностью, однако теперь планируют вернуть ее к жизни.
Пентагон всерьез взялся и за военно-воздушное усиление в Арктике. Так, в минувшем году состоялись масштабные учения американских и норвежских ВВС. Сразу шесть стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress проследовали над Северным полюсом и выполнили тренировочные полеты с истребителями ВВС Норвегии. А на днях стало известно, что Пентагон в феврале перебросит из Техаса в страну фьордов на авиабазу Эрланд четыре сверхзвуковых "стратега" B-1BLancer.
© Фото : US Air Force / Tech. Sgt. Richard P. EbensbergerБомбардировщики B-1B Lancer на авиабазе Андресон на Гуаме
Бомбардировщики B-1B Lancer на авиабазе Андресон на Гуаме - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Фото : US Air Force / Tech. Sgt. Richard P. Ebensberger
Бомбардировщики B-1B Lancer на авиабазе Андресон на Гуаме
 
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