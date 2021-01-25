https://ria.ru/20210125/multfilmy-1594462209.html
СМИ узнали о блокировке Disney+ некоторых культовых мультфильмов
СМИ узнали о блокировке Disney+ некоторых культовых мультфильмов
Американский стриминговый сервис Disney+ заблокировал просмотр мультфильмов "Дамбо", "Питер Пэн", "Коты-аристократы" и фильма "Швейцарская семья Робинзонов" для РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T13:17
2021-01-25T13:17
2021-01-25T13:22
культура
расизм
the walt disney company
сша
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Американский стриминговый сервис Disney+ заблокировал просмотр мультфильмов "Дамбо", "Питер Пэн", "Коты-аристократы" и фильма "Швейцарская семья Робинзонов" для детей младше 7 лет из-за изображаемых в них расовых стереотипов, сообщает газета Daily Mail.Как сообщает газета, мультфильм "Питер Пэн", скорее всего, был заблокирован, так как там изображается племя индейцев, которых называют "краснокожими". Один из котов в мультфильме "Коты-аристократы" имеет раскосые глаза и выступающие вперед зубы, дизайн этого персонажа описали как "карикатуру на восточноазиатские народы".Мультфильм "Дамбо" высмеивает афроамериканских рабочих на южных плантациях, в одном из моментов "безликие черные рабочие трудятся под оскорбительный текст песни: "Когда мы получаем наш заработок, мы просаживаем все деньги". Фильм "Швейцарская семья Робинзонов" подвергся критике за наличие пиратов с "желтыми" и "коричневыми" лицами.Блокировка не распространяется на аккаунты взрослых.Как сообщает газета, представитель Disney отказался давать комментарии.Ранее сообщалось, что компания Disney приняла решение сопровождать мультфильмы "Дамбо", "Питер Пэн" и "Коты-аристократы" на сервисе Disney+ предупреждениями о наличии в них "вредных стереотипов" и "негативных изображений народов или культур".Перед просмотром этих мультфильмов зрителям показывается следующее предупреждение: "Эта программа содержит негативное изображение... народов или культур. Эти стереотипы были неправильными как раньше, так и сейчас. Вместо того, чтобы удалять этот контент, мы хотим признать, какое вредное воздействие он имеет, извлечь из этого уроки и начать дискуссию, направленную на создание более инклюзивного будущего".
https://ria.ru/20200321/1568898684.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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расизм, the walt disney company, сша
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
Американский стриминговый сервис Disney+ заблокировал просмотр мультфильмов "Дамбо", "Питер Пэн", "Коты-аристократы" и фильма "Швейцарская семья Робинзонов" для детей младше 7 лет из-за изображаемых в них расовых стереотипов, сообщает газета Daily Mail
.
Как сообщает газета, мультфильм "Питер Пэн", скорее всего, был заблокирован, так как там изображается племя индейцев, которых называют "краснокожими". Один из котов в мультфильме "Коты-аристократы" имеет раскосые глаза и выступающие вперед зубы, дизайн этого персонажа описали как "карикатуру на восточноазиатские народы".
Мультфильм "Дамбо" высмеивает афроамериканских рабочих на южных плантациях, в одном из моментов "безликие черные рабочие трудятся под оскорбительный текст песни: "Когда мы получаем наш заработок, мы просаживаем все деньги". Фильм "Швейцарская семья Робинзонов" подвергся критике за наличие пиратов с "желтыми" и "коричневыми" лицами.
Блокировка не распространяется на аккаунты взрослых.
Как сообщает газета, представитель Disney отказался давать комментарии.
Ранее сообщалось, что компания Disney приняла решение сопровождать мультфильмы "Дамбо", "Питер Пэн" и "Коты-аристократы" на сервисе Disney+ предупреждениями о наличии в них "вредных стереотипов" и "негативных изображений народов или культур".
Перед просмотром этих мультфильмов зрителям показывается следующее предупреждение: "Эта программа содержит негативное изображение... народов или культур. Эти стереотипы были неправильными как раньше, так и сейчас. Вместо того, чтобы удалять этот контент, мы хотим признать, какое вредное воздействие он имеет, извлечь из этого уроки и начать дискуссию, направленную на создание более инклюзивного будущего".