https://ria.ru/20210125/multfilmy-1594462209.html

СМИ узнали о блокировке Disney+ некоторых культовых мультфильмов

СМИ узнали о блокировке Disney+ некоторых культовых мультфильмов

Американский стриминговый сервис Disney+ заблокировал просмотр мультфильмов "Дамбо", "Питер Пэн", "Коты-аристократы" и фильма "Швейцарская семья Робинзонов" для РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T13:17

2021-01-25T13:17

2021-01-25T13:22

культура

расизм

the walt disney company

сша

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Американский стриминговый сервис Disney+ заблокировал просмотр мультфильмов "Дамбо", "Питер Пэн", "Коты-аристократы" и фильма "Швейцарская семья Робинзонов" для детей младше 7 лет из-за изображаемых в них расовых стереотипов, сообщает газета Daily Mail.Как сообщает газета, мультфильм "Питер Пэн", скорее всего, был заблокирован, так как там изображается племя индейцев, которых называют "краснокожими". Один из котов в мультфильме "Коты-аристократы" имеет раскосые глаза и выступающие вперед зубы, дизайн этого персонажа описали как "карикатуру на восточноазиатские народы".Мультфильм "Дамбо" высмеивает афроамериканских рабочих на южных плантациях, в одном из моментов "безликие черные рабочие трудятся под оскорбительный текст песни: "Когда мы получаем наш заработок, мы просаживаем все деньги". Фильм "Швейцарская семья Робинзонов" подвергся критике за наличие пиратов с "желтыми" и "коричневыми" лицами.Блокировка не распространяется на аккаунты взрослых.Как сообщает газета, представитель Disney отказался давать комментарии.Ранее сообщалось, что компания Disney приняла решение сопровождать мультфильмы "Дамбо", "Питер Пэн" и "Коты-аристократы" на сервисе Disney+ предупреждениями о наличии в них "вредных стереотипов" и "негативных изображений народов или культур".Перед просмотром этих мультфильмов зрителям показывается следующее предупреждение: "Эта программа содержит негативное изображение... народов или культур. Эти стереотипы были неправильными как раньше, так и сейчас. Вместо того, чтобы удалять этот контент, мы хотим признать, какое вредное воздействие он имеет, извлечь из этого уроки и начать дискуссию, направленную на создание более инклюзивного будущего".

https://ria.ru/20200321/1568898684.html

https://ria.ru/20210120/rasizm-1593908537.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

расизм, the walt disney company, сша