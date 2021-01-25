Меркель поздравила Байдена с инаугурацией
БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник провела телефонный разговор с Джо Байденом, поздравила его со вступлением в должность президента США и обсудила ряд международных тем, заверив к готовности к сотрудничеству с Вашингтоном, сообщил представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"Федеральный канцлер Ангела Меркель сегодня провела телефонный разговор с президент США Джо Байденом. Канцлер поздравила Джо Байдена с инаугурацией. Также она выразила готовность Германии брать на себя ответственность в преодолении международных вызовов вместе с европейскими и трансатлантическими партнерами", - заявил Зайберт.
По его словам, стороны были едины в том, что "преодоление пандемии коронавируса требует усиленного международного взаимодействия". "Канцлер приветствовала возвращение США в ВОЗ. Кроме того, канцлер и президент говорили о внешнеполитических вопросах, особенно в отношении Афганистана и Ирана, а также о торговой политике и климате. Канцлер приветствовала решение президента Байдена по возвращению США в Парижское соглашение по климату", - продолжил Зайберт.
Он добавил, что Меркель пригласила Байдена посетить Германию, "как только это позволит ситуация с пандемией".
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