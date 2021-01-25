https://ria.ru/20210125/merkel-1594562353.html

Меркель поздравила Байдена с инаугурацией

Меркель поздравила Байдена с инаугурацией

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник провела телефонный разговор с Джо Байденом, поздравила его со вступлением в должность президента США и обсудила ряд... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T23:40

2021-01-25T23:40

2021-01-25T23:40

штеффен зайберт

воз

ангела меркель

джо байден

афганистан

германия

иран

сша

в мире

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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник провела телефонный разговор с Джо Байденом, поздравила его со вступлением в должность президента США и обсудила ряд международных тем, заверив к готовности к сотрудничеству с Вашингтоном, сообщил представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.По его словам, стороны были едины в том, что "преодоление пандемии коронавируса требует усиленного международного взаимодействия". "Канцлер приветствовала возвращение США в ВОЗ. Кроме того, канцлер и президент говорили о внешнеполитических вопросах, особенно в отношении Афганистана и Ирана, а также о торговой политике и климате. Канцлер приветствовала решение президента Байдена по возвращению США в Парижское соглашение по климату", - продолжил Зайберт.Он добавил, что Меркель пригласила Байдена посетить Германию, "как только это позволит ситуация с пандемией".

https://ria.ru/20210120/politika-1593704640.html

афганистан

германия

иран

сша

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штеффен зайберт, воз, ангела меркель, джо байден, афганистан, германия, иран, сша, в мире