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Меркель поздравила Байдена с инаугурацией
Меркель поздравила Байдена с инаугурацией
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник провела телефонный разговор с Джо Байденом, поздравила его со вступлением в должность президента США и обсудила ряд... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T23:40
2021-01-25T23:40
штеффен зайберт
воз
ангела меркель
джо байден
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германия
иран
сша
в мире
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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник провела телефонный разговор с Джо Байденом, поздравила его со вступлением в должность президента США и обсудила ряд международных тем, заверив к готовности к сотрудничеству с Вашингтоном, сообщил представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.По его словам, стороны были едины в том, что "преодоление пандемии коронавируса требует усиленного международного взаимодействия". "Канцлер приветствовала возвращение США в ВОЗ. Кроме того, канцлер и президент говорили о внешнеполитических вопросах, особенно в отношении Афганистана и Ирана, а также о торговой политике и климате. Канцлер приветствовала решение президента Байдена по возвращению США в Парижское соглашение по климату", - продолжил Зайберт.Он добавил, что Меркель пригласила Байдена посетить Германию, "как только это позволит ситуация с пандемией".
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штеффен зайберт, воз, ангела меркель, джо байден, афганистан, германия, иран, сша, в мире

Меркель поздравила Байдена с инаугурацией

23:40 25.01.2021
 
© REUTERS / Saul Loeb/PoolДжо Байден во время церемонии инаугурации в Капитолии в Вашингтоне
Джо Байден во время церемонии инаугурации в Капитолии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© REUTERS / Saul Loeb/Pool
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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник провела телефонный разговор с Джо Байденом, поздравила его со вступлением в должность президента США и обсудила ряд международных тем, заверив к готовности к сотрудничеству с Вашингтоном, сообщил представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Федеральный канцлер Ангела Меркель сегодня провела телефонный разговор с президент США Джо Байденом. Канцлер поздравила Джо Байдена с инаугурацией. Также она выразила готовность Германии брать на себя ответственность в преодолении международных вызовов вместе с европейскими и трансатлантическими партнерами", - заявил Зайберт.

По его словам, стороны были едины в том, что "преодоление пандемии коронавируса требует усиленного международного взаимодействия". "Канцлер приветствовала возвращение США в ВОЗ. Кроме того, канцлер и президент говорили о внешнеполитических вопросах, особенно в отношении Афганистана и Ирана, а также о торговой политике и климате. Канцлер приветствовала решение президента Байдена по возвращению США в Парижское соглашение по климату", - продолжил Зайберт.
Он добавил, что Меркель пригласила Байдена посетить Германию, "как только это позволит ситуация с пандемией".
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Штеффен ЗайбертВОЗАнгела МеркельДжо БайденАфганистанГерманияИранСШАВ мире
 
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