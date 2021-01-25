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https://ria.ru/20210125/led-1594504425.html
В Белгороде сотрудники МЧС спасли провалившуюся под лед косулю
В Белгороде сотрудники МЧС спасли провалившуюся под лед косулю
Белгородские спасатели вытащили из-подо льда провалившуюся в полынью косулю: она не испугалась спасательной операции, но после освобождения сразу сбежала,... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T16:30
2021-01-25T18:30
хорошие новости
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Белгородские спасатели вытащили из-подо льда провалившуюся в полынью косулю: она не испугалась спасательной операции, но после освобождения сразу сбежала, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.Спасателям поступило сообщение от рыбака том, что на реке Северский Донец в районе улицы Донецкая косуля вышла на тонкий лед, провалилась и никак не может выбраться из полыньи.Отмечается, что во время спасательной операции животное не сопротивлялось и не показывало страха, а после того, как оказалось на свободе, убежало.Подобное спасение животных в компетенцию пожарных и спасателей не входит. Но учитывая, что в момент поступления обращения помощь людям не требовалась, сотрудники МЧС откликнулись на просьбу.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Белгороде сотрудники МЧС спасли провалившуюся под лед косулю

16:30 25.01.2021 (обновлено: 18:30 25.01.2021)
 
© Фото : пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской областиСотрудники МЧС спасли провалившуюся под лед косулю, Белгород
Сотрудники МЧС спасли провалившуюся под лед косулю, Белгород - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Фото : пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Белгородские спасатели вытащили из-подо льда провалившуюся в полынью косулю: она не испугалась спасательной операции, но после освобождения сразу сбежала, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Спасателям поступило сообщение от рыбака том, что на реке Северский Донец в районе улицы Донецкая косуля вышла на тонкий лед, провалилась и никак не может выбраться из полыньи.
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"В настоящее время лед имеет рыхлую структуру и представляет опасность для любого, кто на нем окажется. Поэтому в сложившейся ситуации мужчина решил обратиться за помощью к профессиональным спасателям. Прибывшие к месту вызова спасатели водно-спасательной станции города Белгорода вначале аккуратно подобрались к косуле, обвязали ее веревкой и затем высвободили из ледяного плена", — говорится в сообщении.

© Фото : пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской областиСотрудники МЧС спасли провалившуюся под лед косулю, Белгород
Сотрудники МЧС спасли провалившуюся под лед косулю, Белгород - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Фото : пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области
Сотрудники МЧС спасли провалившуюся под лед косулю, Белгород
Отмечается, что во время спасательной операции животное не сопротивлялось и не показывало страха, а после того, как оказалось на свободе, убежало.
Подобное спасение животных в компетенцию пожарных и спасателей не входит. Но учитывая, что в момент поступления обращения помощь людям не требовалась, сотрудники МЧС откликнулись на просьбу.
 
Хорошие новостиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
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