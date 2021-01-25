https://ria.ru/20210125/led-1594504425.html
В Белгороде сотрудники МЧС спасли провалившуюся под лед косулю
В Белгороде сотрудники МЧС спасли провалившуюся под лед косулю
Белгородские спасатели вытащили из-подо льда провалившуюся в полынью косулю: она не испугалась спасательной операции, но после освобождения сразу сбежала,... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T16:30
2021-01-25T16:30
2021-01-25T18:30
хорошие новости
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Белгородские спасатели вытащили из-подо льда провалившуюся в полынью косулю: она не испугалась спасательной операции, но после освобождения сразу сбежала, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.Спасателям поступило сообщение от рыбака том, что на реке Северский Донец в районе улицы Донецкая косуля вышла на тонкий лед, провалилась и никак не может выбраться из полыньи.Отмечается, что во время спасательной операции животное не сопротивлялось и не показывало страха, а после того, как оказалось на свободе, убежало.Подобное спасение животных в компетенцию пожарных и спасателей не входит. Но учитывая, что в момент поступления обращения помощь людям не требовалась, сотрудники МЧС откликнулись на просьбу.
https://ria.ru/20210125/pozhar-1594452673.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости.
Белгородские спасатели вытащили из-подо льда провалившуюся в полынью косулю: она не испугалась спасательной операции, но после освобождения сразу сбежала, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС
России.
Спасателям поступило сообщение от рыбака том, что на реке Северский Донец в районе улицы Донецкая косуля вышла на тонкий лед, провалилась и никак не может выбраться из полыньи.
"В настоящее время лед имеет рыхлую структуру и представляет опасность для любого, кто на нем окажется. Поэтому в сложившейся ситуации мужчина решил обратиться за помощью к профессиональным спасателям. Прибывшие к месту вызова спасатели водно-спасательной станции города Белгорода вначале аккуратно подобрались к косуле, обвязали ее веревкой и затем высвободили из ледяного плена", — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время спасательной операции животное не сопротивлялось и не показывало страха, а после того, как оказалось на свободе, убежало.
Подобное спасение животных в компетенцию пожарных и спасателей не входит. Но учитывая, что в момент поступления обращения помощь людям не требовалась, сотрудники МЧС откликнулись на просьбу.