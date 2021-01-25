https://ria.ru/20210125/led-1594504425.html

В Белгороде сотрудники МЧС спасли провалившуюся под лед косулю

В Белгороде сотрудники МЧС спасли провалившуюся под лед косулю

Белгородские спасатели вытащили из-подо льда провалившуюся в полынью косулю: она не испугалась спасательной операции, но после освобождения сразу сбежала,... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T16:30

2021-01-25T16:30

2021-01-25T18:30

хорошие новости

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Белгородские спасатели вытащили из-подо льда провалившуюся в полынью косулю: она не испугалась спасательной операции, но после освобождения сразу сбежала, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.Спасателям поступило сообщение от рыбака том, что на реке Северский Донец в районе улицы Донецкая косуля вышла на тонкий лед, провалилась и никак не может выбраться из полыньи.Отмечается, что во время спасательной операции животное не сопротивлялось и не показывало страха, а после того, как оказалось на свободе, убежало.Подобное спасение животных в компетенцию пожарных и спасателей не входит. Но учитывая, что в момент поступления обращения помощь людям не требовалась, сотрудники МЧС откликнулись на просьбу.

https://ria.ru/20210125/pozhar-1594452673.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия