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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210125/layner-1594482017.html
Сборка российско-китайского лайнера CR-929 начнется в 2021 году
Сборка российско-китайского лайнера CR-929 начнется в 2021 году
Сборка первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера российско-китайской разработки CR-929 начнется уже в нынешнем году, заявил главный инженер... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T14:45
2021-01-25T14:45
россия-китай: главное
россия
китай
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МОСКВА, 25 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Сборка первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера российско-китайской разработки CR-929 начнется уже в нынешнем году, заявил главный инженер китайской авиастроительной корпорации COMAC Ян Чжиган.Ранее – в декабре 2020 года – китайская сторона пообещала, что CR929 выйдет на рынок в 2023 году. До 2045 года производители планируют продать 989 самолетов.Лайнер российско-китайской разработки в базовой комплектации рассчитан на 280 пассажиров. Его максимальная дальность полета – 12 тысяч километров, максимальная взлетная масса – 247,5 тонны. Это воздушное судно сможет конкурировать с Боингом 787 "Дримлайнер" и Эрбас A350. Разработчики будут выпускать самолет в разных вариантах, в том числе – для грузовых перевозок, выполнения спецзадач, вроде воздушного патрулирования.Китай и Россия учредили совместное предприятие для работы над проектом широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера 22 мая 2017 года. Китайско-российская международная коммерческая авиастроительная компания создана российской Объединённой авиастроительной корпорацией и китайской COMAC. Сборка лайнера будет осуществляться в Шанхае, а центр разработки находится в Москве.
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60
россия, китай

Сборка российско-китайского лайнера CR-929 начнется в 2021 году

14:45 25.01.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМакет российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Макет российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Сборка первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера российско-китайской разработки CR-929 начнется уже в нынешнем году, заявил главный инженер китайской авиастроительной корпорации COMAC Ян Чжиган.
Ранее – в декабре 2020 года – китайская сторона пообещала, что CR929 выйдет на рынок в 2023 году. До 2045 года производители планируют продать 989 самолетов.
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Лайнер российско-китайской разработки в базовой комплектации рассчитан на 280 пассажиров. Его максимальная дальность полета – 12 тысяч километров, максимальная взлетная масса – 247,5 тонны. Это воздушное судно сможет конкурировать с Боингом 787 "Дримлайнер" и Эрбас A350. Разработчики будут выпускать самолет в разных вариантах, в том числе – для грузовых перевозок, выполнения спецзадач, вроде воздушного патрулирования.
Китай и Россия учредили совместное предприятие для работы над проектом широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера 22 мая 2017 года. Китайско-российская международная коммерческая авиастроительная компания создана российской Объединённой авиастроительной корпорацией и китайской COMAC. Сборка лайнера будет осуществляться в Шанхае, а центр разработки находится в Москве.
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияКитай
 
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