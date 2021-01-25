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На Кубани более 30 школьников попали в больницу
На Кубани более 30 школьников попали в больницу
Следователи выясняют, почему свыше 30 учеников одной школы в Крымском районе Краснодарского края обратились к медикам, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T11:41
2021-01-25T11:41
скр
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
краснодарский край
крымский район
происшествия
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КРАСНОДАР, 25 янв - РИА Новости. Следователи выясняют, почему свыше 30 учеников одной школы в Крымском районе Краснодарского края обратились к медикам, сообщает СУСК РФ по региону.По информации ведомства, "об обращении более 30 учащихся 1-11 классов средней общеобразовательной школы №57 станицы Новотроицкой в больницу с различными симптомами, 17 из которых - с признаками пищевого расстройства", стало известно 23 января."По данному факту следственным отделом по Крымскому району СКР по краю проводится доследственная проверка", - отмечает пресс-служба.Сообщается, что в настоящее время детей лечат амбулаторно. Следователь опрашивает руководство и сотрудников школы, совместно со специалистами Роспотребнадзора в школьной столовой изъят ряд продуктов для проведения исследования. Произведены смывы поверхностей и пробы на предмет соответствия санитарным нормам, по ним назначены исследования.Ход проверки поставлен на контроль руководством регионального СУСК.
https://ria.ru/20210121/otravlenie-1594079508.html
краснодарский край
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скр, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), краснодарский край, крымский район, происшествия

На Кубани более 30 школьников попали в больницу

11:41 25.01.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 25 янв - РИА Новости. Следователи выясняют, почему свыше 30 учеников одной школы в Крымском районе Краснодарского края обратились к медикам, сообщает СУСК РФ по региону.
По информации ведомства, "об обращении более 30 учащихся 1-11 классов средней общеобразовательной школы №57 станицы Новотроицкой в больницу с различными симптомами, 17 из которых - с признаками пищевого расстройства", стало известно 23 января.
"По данному факту следственным отделом по Крымскому району СКР по краю проводится доследственная проверка", - отмечает пресс-служба.
Сообщается, что в настоящее время детей лечат амбулаторно. Следователь опрашивает руководство и сотрудников школы, совместно со специалистами Роспотребнадзора в школьной столовой изъят ряд продуктов для проведения исследования. Произведены смывы поверхностей и пробы на предмет соответствия санитарным нормам, по ним назначены исследования.
Ход проверки поставлен на контроль руководством регионального СУСК.
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СКРФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Краснодарский крайКрымский районПроисшествия
 
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