https://ria.ru/20210125/kuban-1594441934.html

На Кубани более 30 школьников попали в больницу

На Кубани более 30 школьников попали в больницу

Следователи выясняют, почему свыше 30 учеников одной школы в Крымском районе Краснодарского края обратились к медикам, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T11:41

2021-01-25T11:41

2021-01-25T11:41

скр

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

краснодарский край

крымский район

происшествия

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КРАСНОДАР, 25 янв - РИА Новости. Следователи выясняют, почему свыше 30 учеников одной школы в Крымском районе Краснодарского края обратились к медикам, сообщает СУСК РФ по региону.По информации ведомства, "об обращении более 30 учащихся 1-11 классов средней общеобразовательной школы №57 станицы Новотроицкой в больницу с различными симптомами, 17 из которых - с признаками пищевого расстройства", стало известно 23 января."По данному факту следственным отделом по Крымскому району СКР по краю проводится доследственная проверка", - отмечает пресс-служба.Сообщается, что в настоящее время детей лечат амбулаторно. Следователь опрашивает руководство и сотрудников школы, совместно со специалистами Роспотребнадзора в школьной столовой изъят ряд продуктов для проведения исследования. Произведены смывы поверхностей и пробы на предмет соответствия санитарным нормам, по ним назначены исследования.Ход проверки поставлен на контроль руководством регионального СУСК.

https://ria.ru/20210121/otravlenie-1594079508.html

краснодарский край

крымский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скр, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), краснодарский край, крымский район, происшествия