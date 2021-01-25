https://ria.ru/20210125/krym-1594506913.html

В Крыму считают, что Киеву нужно постоянное шоу для иностранных спонсоров

В Крыму считают, что Киеву нужно постоянное шоу для иностранных спонсоров

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец назвал смехотворным и комичным заявление главы украинского МИД о том, что России... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T16:40

2021-01-25T16:40

2021-01-25T16:40

роман чегринец

дмитрий кулеба

республика крым

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец назвал смехотворным и комичным заявление главы украинского МИД о том, что России придется вернуть полуостров.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что России в любом случае придется вернуть Крым и здесь не должно быть никаких иллюзий. При этом, по его словам, еще "извинения придется принести за российскую агрессию".По его словам, история все расставит на свои места."А подобным недоминистрам оценку даст собственный обнищавший народ. Мировое сообщество де-факто уже давно признали право крымчан на самоопределение, и я уверен, что в обозримом будущем это будет сделано и де-юре", - сказал Чегринец.

https://radiosputnik.ria.ru/20210125/krym-1594479638.html

республика крым

украина

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роман чегринец, дмитрий кулеба, республика крым, украина, в мире