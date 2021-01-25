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В Крыму считают, что Киеву нужно постоянное шоу для иностранных спонсоров
В Крыму считают, что Киеву нужно постоянное шоу для иностранных спонсоров
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец назвал смехотворным и комичным заявление главы украинского МИД о том, что России... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T16:40
2021-01-25T16:40
роман чегринец
дмитрий кулеба
республика крым
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец назвал смехотворным и комичным заявление главы украинского МИД о том, что России придется вернуть полуостров.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что России в любом случае придется вернуть Крым и здесь не должно быть никаких иллюзий. При этом, по его словам, еще "извинения придется принести за российскую агрессию".По его словам, история все расставит на свои места."А подобным недоминистрам оценку даст собственный обнищавший народ. Мировое сообщество де-факто уже давно признали право крымчан на самоопределение, и я уверен, что в обозримом будущем это будет сделано и де-юре", - сказал Чегринец.
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роман чегринец, дмитрий кулеба, республика крым, украина, в мире

В Крыму считают, что Киеву нужно постоянное шоу для иностранных спонсоров

16:40 25.01.2021
 
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПредседатель Общественной организации "Региональная белорусская национально-культурная автономия Республики Крым" Роман Чегринец
Председатель Общественной организации Региональная белорусская национально-культурная автономия Республики Крым Роман Чегринец - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец назвал смехотворным и комичным заявление главы украинского МИД о том, что России придется вернуть полуостров.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что России в любом случае придется вернуть Крым и здесь не должно быть никаких иллюзий. При этом, по его словам, еще "извинения придется принести за российскую агрессию".
"У меня уже достаточно давно сформировалось мнение, что украинских дипломатов набирают из неудачливых комиков, проваливших кастинг на "Лигу смеха". Каждый новый министр все задорней и веселей. Украинской власти не нужно решение проблем, не нужен диалог, а нужно бесконечное шоу, рассчитанное на иностранных спонсоров. Крым навсегда вернулся домой в Россию и ничего не может этого изменить. А все досужие разговоры украинских политиков об этом – смехотворны и комичны. Это чистой воды популизм и ничего более", - сказал РИА Новости Чегринец.
По его словам, история все расставит на свои места.
"А подобным недоминистрам оценку даст собственный обнищавший народ. Мировое сообщество де-факто уже давно признали право крымчан на самоопределение, и я уверен, что в обозримом будущем это будет сделано и де-юре", - сказал Чегринец.
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Роман ЧегринецДмитрий КулебаРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
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