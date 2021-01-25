https://ria.ru/20210125/krym-1594432024.html

В Госдуме ответили на критику Климкина мировых СМИ за российский Крым

В Госдуме ответили на критику Климкина мировых СМИ за российский Крым

Депутат Госдумы Российской Федерации Руслан Бальбек прокомментировал беспокойство экс-главы МИД Украины Павла Климкина из-за того, что западные СМИ отмечают... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T10:49

2021-01-25T10:49

2021-01-25T12:47

руслан бальбек

павел климкин

республика крым

украина

политика

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Российской Федерации Руслан Бальбек прокомментировал беспокойство экс-главы МИД Украины Павла Климкина из-за того, что западные СМИ отмечают Крым как российскую территорию.Ранее сообщалось, что Климкин обеспокоен появлением российского Крыма на картах в мировых СМИ. Экс-глава украинского МИД заявил, что "можно успокаивать себя", называя такие публикации случайностью, но, по его мнению, "и один случай — это реальная проблема", поскольку речь идет не о "левых" агентствах.Как подчеркнул депутат, сегодня Климкин — "рядовой гражданин постмайданной Украины"."Не нравится статус Крыма — пусть бежит с транспарантом на площадь Независимости, ведь именно так на Украине решаются важные политические вопросы. Крым, конечно, от этого статус не изменит, а у Климкина, глядишь, отлегло от души", — заключил он.

https://ria.ru/20210123/krym-1594282703.html

республика крым

украина

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руслан бальбек, павел климкин, республика крым, украина, политика