В Госдуме ответили на критику Климкина мировых СМИ за российский Крым
10:49 25.01.2021 (обновлено: 12:47 25.01.2021)
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Российской Федерации Руслан Бальбек прокомментировал беспокойство экс-главы МИД Украины Павла Климкина из-за того, что западные СМИ отмечают Крым как российскую территорию.
Ранее сообщалось, что Климкин обеспокоен появлением российского Крыма на картах в мировых СМИ. Экс-глава украинского МИД заявил, что "можно успокаивать себя", называя такие публикации случайностью, но, по его мнению, "и один случай — это реальная проблема", поскольку речь идет не о "левых" агентствах.
"Ведущие мировые СМИ, в отличие от господина Климкина, живут в современных реалиях, именно поэтому полуостров, над которым развевается триколор, действуют законы Российской Федерации, российская валюта, они называют фактически российским, что является чистейшей правдой. Украинского здесь осталось — лишь воспоминания, к тому же негативные. Без сомнения, это не нравится экс-министру Климкину, но кто он такой, чтобы указывать всему остальному миру, как надо жить?" — заявил Бальбек РИА Новости.
Как подчеркнул депутат, сегодня Климкин — "рядовой гражданин постмайданной Украины".
"Не нравится статус Крыма — пусть бежит с транспарантом на площадь Независимости, ведь именно так на Украине решаются важные политические вопросы. Крым, конечно, от этого статус не изменит, а у Климкина, глядишь, отлегло от души", — заключил он.
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