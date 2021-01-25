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В Госдуме ответили на критику Климкина мировых СМИ за российский Крым
В Госдуме ответили на критику Климкина мировых СМИ за российский Крым
Депутат Госдумы Российской Федерации Руслан Бальбек прокомментировал беспокойство экс-главы МИД Украины Павла Климкина из-за того, что западные СМИ отмечают... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T10:49
2021-01-25T12:47
руслан бальбек
павел климкин
республика крым
украина
политика
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Российской Федерации Руслан Бальбек прокомментировал беспокойство экс-главы МИД Украины Павла Климкина из-за того, что западные СМИ отмечают Крым как российскую территорию.Ранее сообщалось, что Климкин обеспокоен появлением российского Крыма на картах в мировых СМИ. Экс-глава украинского МИД заявил, что "можно успокаивать себя", называя такие публикации случайностью, но, по его мнению, "и один случай — это реальная проблема", поскольку речь идет не о "левых" агентствах.Как подчеркнул депутат, сегодня Климкин — "рядовой гражданин постмайданной Украины"."Не нравится статус Крыма — пусть бежит с транспарантом на площадь Независимости, ведь именно так на Украине решаются важные политические вопросы. Крым, конечно, от этого статус не изменит, а у Климкина, глядишь, отлегло от души", — заключил он.
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руслан бальбек, павел климкин, республика крым, украина, политика

В Госдуме ответили на критику Климкина мировых СМИ за российский Крым

10:49 25.01.2021 (обновлено: 12:47 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Российской Федерации Руслан Бальбек прокомментировал беспокойство экс-главы МИД Украины Павла Климкина из-за того, что западные СМИ отмечают Крым как российскую территорию.
Ранее сообщалось, что Климкин обеспокоен появлением российского Крыма на картах в мировых СМИ. Экс-глава украинского МИД заявил, что "можно успокаивать себя", называя такие публикации случайностью, но, по его мнению, "и один случай — это реальная проблема", поскольку речь идет не о "левых" агентствах.

"Ведущие мировые СМИ, в отличие от господина Климкина, живут в современных реалиях, именно поэтому полуостров, над которым развевается триколор, действуют законы Российской Федерации, российская валюта, они называют фактически российским, что является чистейшей правдой. Украинского здесь осталось — лишь воспоминания, к тому же негативные. Без сомнения, это не нравится экс-министру Климкину, но кто он такой, чтобы указывать всему остальному миру, как надо жить?" — заявил Бальбек РИА Новости.

Как подчеркнул депутат, сегодня Климкин — "рядовой гражданин постмайданной Украины".
"Не нравится статус Крыма — пусть бежит с транспарантом на площадь Независимости, ведь именно так на Украине решаются важные политические вопросы. Крым, конечно, от этого статус не изменит, а у Климкина, глядишь, отлегло от души", — заключил он.
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Руслан БальбекПавел КлимкинРеспублика КрымУкраинаПолитика
 
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