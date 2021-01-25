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Климкин забеспокоился из-за российского Крыма на картах в мировых СМИ
Климкин забеспокоился из-за российского Крыма на картах в мировых СМИ
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал в Facebook западные СМИ, отмечавшие Крым как российскую территорию. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T03:40
2021-01-25T07:07
россия
би-би-си
павел климкин
республика крым
севастополь
оон
киев
украина
в мире
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На Украине схватились за голову из-за западных карт с российским Крымом
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал в Facebook западные СМИ, отмечавшие Крым как российскую территорию.Экс-глава украинского МИД заявил, что "можно успокаивать себя", называя такие публикации случайностью, но, по его мнению, "и один случай — это реальная проблема", поскольку речь идет не о "левых" агентствах.Климкин высказал мнение, что Украина должна активно работать по теме Крыма со всеми ведущими агентствами. Он также выразил мнение, что запуск "крымской платформы", на которой в августе Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова, — "это правильная история, но долгая и непростая".
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россия, би-би-си, павел климкин, республика крым, севастополь, оон, киев, украина, в мире

Климкин забеспокоился из-за российского Крыма на картах в мировых СМИ

03:40 25.01.2021 (обновлено: 07:07 25.01.2021)
 
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Завершена реконструкция дворца-замка Ласточкино гнездо вблизи Ялты - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал в Facebook западные СМИ, отмечавшие Крым как российскую территорию.
"Мне совсем не нравится, что ведущие мировые агентства начали "ошибаться", называя Крым российским. Почти одновременно это прозвучало в новостях Первого немецкого канала и на Би-Би-Си", — написал Климкин.
Экс-глава украинского МИД заявил, что "можно успокаивать себя", называя такие публикации случайностью, но, по его мнению, "и один случай — это реальная проблема", поскольку речь идет не о "левых" агентствах.

Мені зовсім не подобається, що провідні світові агенції почали "помилятися", називаючи Крим російським. Майже одночасно...

Опубликовано Pavlo Klimkin Воскресенье, 24 января 2021 г.
Климкин высказал мнение, что Украина должна активно работать по теме Крыма со всеми ведущими агентствами.
"Никому, кроме нас, не интересно держать эмоциональный фокус на вопросах оккупированного Крыма — "привыкание" будет означать, что рано или поздно начнутся разговоры об ослаблении санкций", — опасается Климкин.
Он также выразил мнение, что запуск "крымской платформы", на которой в августе Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова, — "это правильная история, но долгая и непростая".
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