https://ria.ru/20210125/krym-1594410233.html

Климкин забеспокоился из-за российского Крыма на картах в мировых СМИ

Климкин забеспокоился из-за российского Крыма на картах в мировых СМИ

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал в Facebook западные СМИ, отмечавшие Крым как российскую территорию. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T03:40

2021-01-25T03:40

2021-01-25T07:07

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На Украине схватились за голову из-за западных карт с российским Крымом

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал в Facebook западные СМИ, отмечавшие Крым как российскую территорию.Экс-глава украинского МИД заявил, что "можно успокаивать себя", называя такие публикации случайностью, но, по его мнению, "и один случай — это реальная проблема", поскольку речь идет не о "левых" агентствах.Климкин высказал мнение, что Украина должна активно работать по теме Крыма со всеми ведущими агентствами. Он также выразил мнение, что запуск "крымской платформы", на которой в августе Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова, — "это правильная история, но долгая и непростая".

https://ria.ru/20210119/krym-1593614802.html

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севастополь

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, би-би-си, павел климкин, республика крым, севастополь, оон, киев, украина, в мире