Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210125/kreschenie-1594522843.html
Когда лучше крестить ребенка в 2021 году: благоприятные дни и время
Когда лучше крестить ребенка в 2021 году: благоприятные дни и время
Крещение – это таинство, после которого человек становится православным христианином. Когда лучше всего провести обряд – в материале РИА Новости. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T18:33
2021-01-25T18:33
религия
россия
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594525595_0:208:2048:1360_1920x0_80_0_0_8bbd7ab9724cf844f66da0d3daf8e4b6.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Крещение – это таинство, после которого человек становится православным христианином. Когда лучше всего провести обряд – в материале РИА Новости.По представлению православных верующих, крещение – это второе, духовное рождение. В ходе таинства человек омывается от первородного греха, а взрослый также и от всех грехов, совершенных им до обряда. Во время крещения верующий "получает" ангела-хранителя, становится членом православной церкви и может совершать причастие, исповедоваться, венчаться. Все это является ответом на вопрос, зачем крестят детей и взрослых.Когда можно крестить ребенка после рожденияВопрос, на какой день крестят новорожденного ребенка в православии, спорный. Строгих правил, когда можно крестить ребенка после рождения, не существует. При этом традиционным для проведения обряда считается период от 40 дней с рождения малыша и до года. Однако в Священном Писании по поводу того, когда крестят детей, сказано, что проходить обряд стоит в сознательном возрасте – во взрослом, а не в детском. Например, Иисус Христос крестился, когда ему было 30 лет.По сложившейся практике решение, когда крестят новорожденного ребенка по церковному, принимают сами родители. Возрастного ограничения, во сколько лет крестят детей, нет, поэтому священники проведут обряд для любого верующего - от младенца до старика.В какой день проводить крещениеПравославная церковь разрешает проводить таинство в любой день года, потому каждая семья вправе самостоятельно решать, когда лучше крестить ребенка в 2021-ом.Основную роль в этом вопросе играет человеческий фактор. Например, родители стараются не выбирать для крещения большие церковные праздники, так как в храмах в эти дни обычно многолюдно. Также некоторые семейства отказывают от проведения таинства в пост, так как не смогут после обряда устроить праздник с застольем.По бытующему в народе представлению благоприятными днями для крещения ребенка считаются:- вторник;- четверг;- суббота;- воскресенье.Последние два дня считаются самыми удобными. Церковные службы в выходные в некоторых храмах короче, потому у священника будет больше времени для проведения таинства.В какое время года лучше креститьВ православии нет регламентации относительно времени года, когда можно крестить ребенка в 2021 году. Календарь берут в расчет обычно из соображений погоды. Часто верующие люди отказываются организовывать таинство в холодное время, апеллируя к тому, что при проведении обряда младенца погружают в холодную воду, потому он может замерзнуть и заболеть. Однако это не совсем верно. Вода в купели теплая, а само таинство организуют не на улице, а в отапливаемом храме или в отдельном домике или пристройке, который называется баптистерий. Кроме того, после омовения малыша сразу же заворачивают в специальное теплое полотенце.Когда нельзя крестить ребенкаРодители часто задаются вопросом не только, когда крестить новорожденного ребенка, но и когда этого делать нельзя. Считается, что не стоит проводить таинство до 40 дней с момента рождения. Чаще всего батюшки следуют этому правилу и делают исключения только для больных детей. Часто в таких случаях они даже настаивают на организации крещения пораньше.
https://ria.ru/20201121/imeniny-1585599186.html
https://ria.ru/20191206/1562038984.html
https://ria.ru/20191220/1562640221.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594525595_0:208:2049:1744_1920x0_80_0_0_8ca87480d4e776665ea5f37e2ca1dae9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, россия, русская православная церковь

Когда лучше крестить ребенка в 2021 году: благоприятные дни и время

18:33 25.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОбряд крещения в православном храме в селе Талеж Московской области
Обряд крещения в православном храме в селе Талеж Московской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Крещение – это таинство, после которого человек становится православным христианином. Когда лучше всего провести обряд – в материале РИА Новости.
По представлению православных верующих, крещение – это второе, духовное рождение. В ходе таинства человек омывается от первородного греха, а взрослый также и от всех грехов, совершенных им до обряда. Во время крещения верующий "получает" ангела-хранителя, становится членом православной церкви и может совершать причастие, исповедоваться, венчаться. Все это является ответом на вопрос, зачем крестят детей и взрослых.
Икона Архангел Михаил (из деисусного чина). Иконописец Андрей Рублев. Первая четверть XV века - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
21 ноября 2020, 08:00Религия и мировоззрение
Именины и день ангела: в чем верующие часто ошибаются

Когда можно крестить ребенка после рождения

Вопрос, на какой день крестят новорожденного ребенка в православии, спорный. Строгих правил, когда можно крестить ребенка после рождения, не существует. При этом традиционным для проведения обряда считается период от 40 дней с рождения малыша и до года. Однако в Священном Писании по поводу того, когда крестят детей, сказано, что проходить обряд стоит в сознательном возрасте – во взрослом, а не в детском. Например, Иисус Христос крестился, когда ему было 30 лет.
По сложившейся практике решение, когда крестят новорожденного ребенка по церковному, принимают сами родители. Возрастного ограничения, во сколько лет крестят детей, нет, поэтому священники проведут обряд для любого верующего - от младенца до старика.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОбряд крещения в православном храме в селе Талеж Московской области
Обряд крещения в православном храме в селе Талеж Московской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Обряд крещения в православном храме в селе Талеж Московской области

В какой день проводить крещение

Православная церковь разрешает проводить таинство в любой день года, потому каждая семья вправе самостоятельно решать, когда лучше крестить ребенка в 2021-ом.
Основную роль в этом вопросе играет человеческий фактор. Например, родители стараются не выбирать для крещения большие церковные праздники, так как в храмах в эти дни обычно многолюдно. Также некоторые семейства отказывают от проведения таинства в пост, так как не смогут после обряда устроить праздник с застольем.
По бытующему в народе представлению благоприятными днями для крещения ребенка считаются:
- вторник;
- четверг;
- суббота;
- воскресенье.
Последние два дня считаются самыми удобными. Церковные службы в выходные в некоторых храмах короче, потому у священника будет больше времени для проведения таинства.
Крещение младенца - РИА Новости, 1920, 06.12.2019
6 декабря 2019, 09:27Религия и мировоззрение
РПЦ: крещение детей от суррогатной матери допустимо после покаяния

В какое время года лучше крестить

В православии нет регламентации относительно времени года, когда можно крестить ребенка в 2021 году. Календарь берут в расчет обычно из соображений погоды. Часто верующие люди отказываются организовывать таинство в холодное время, апеллируя к тому, что при проведении обряда младенца погружают в холодную воду, потому он может замерзнуть и заболеть. Однако это не совсем верно. Вода в купели теплая, а само таинство организуют не на улице, а в отапливаемом храме или в отдельном домике или пристройке, который называется баптистерий. Кроме того, после омовения малыша сразу же заворачивают в специальное теплое полотенце.

Когда нельзя крестить ребенка

Родители часто задаются вопросом не только, когда крестить новорожденного ребенка, но и когда этого делать нельзя. Считается, что не стоит проводить таинство до 40 дней с момента рождения. Чаще всего батюшки следуют этому правилу и делают исключения только для больных детей. Часто в таких случаях они даже настаивают на организации крещения пораньше.
В храме - РИА Новости, 1920, 20.12.2019
20 декабря 2019, 13:57Религия и мировоззрение
Патриарх разъяснил вопрос о поминовении умерших без крещения младенцев
 
РелигияРоссияРусская православная церковь
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:24Эксперт назвал способы защитить персональные данные
06:16Эксперты назвали самые популярные у россиян услуги в период пандемии
05:55ВВС США отследили Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски
05:47Сосед погибшего комика Шаляпина рассказал о трагедии
04:20Малышева назвала людей с "миллионным" риском смерти без вакцины
04:02МИД Словакии рассказал об осторожном подходе ЕС к санкциям против России
03:56Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 вдвое в апреле
03:39Источники сообщили о переносе космического пуска с Восточного
03:39Врач назвал главную опасность курения кальяна
03:35Генсек ООН рассказал о неонацистах эпохи COVID-19
03:33Эпидемиолог оценил опасность вакцины для бессимптомных носителей COVID-19
03:32Эксперт: в большинстве регионов России угасает распространение COVID-19
03:23Число задержанных в ходе беспорядков в Нидерландах превысило 150 человек
03:18Демократы внесли в сенат резолюцию об импичменте Трампу
03:15Разработчик "Новичка" планирует выпустить лекарство от COVID-19
03:13Эксперт назвал самые частые ошибки держателей банковских карт
02:40Байдена поддерживают свыше 60 процентов американцев, показал опрос
02:30Названа польза послеобеденного сна
02:12Финансист предположил, когда ожидать подвоха от доллара
02:10Врач рассказала о связи COVID-19 и болезни глаз
Лента новостейМолния