https://ria.ru/20210125/kreschenie-1594522843.html

Когда лучше крестить ребенка в 2021 году: благоприятные дни и время

Когда лучше крестить ребенка в 2021 году: благоприятные дни и время

Крещение – это таинство, после которого человек становится православным христианином. Когда лучше всего провести обряд – в материале РИА Новости. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T18:33

2021-01-25T18:33

2021-01-25T18:33

религия

россия

русская православная церковь

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Крещение – это таинство, после которого человек становится православным христианином. Когда лучше всего провести обряд – в материале РИА Новости.По представлению православных верующих, крещение – это второе, духовное рождение. В ходе таинства человек омывается от первородного греха, а взрослый также и от всех грехов, совершенных им до обряда. Во время крещения верующий "получает" ангела-хранителя, становится членом православной церкви и может совершать причастие, исповедоваться, венчаться. Все это является ответом на вопрос, зачем крестят детей и взрослых.Когда можно крестить ребенка после рожденияВопрос, на какой день крестят новорожденного ребенка в православии, спорный. Строгих правил, когда можно крестить ребенка после рождения, не существует. При этом традиционным для проведения обряда считается период от 40 дней с рождения малыша и до года. Однако в Священном Писании по поводу того, когда крестят детей, сказано, что проходить обряд стоит в сознательном возрасте – во взрослом, а не в детском. Например, Иисус Христос крестился, когда ему было 30 лет.По сложившейся практике решение, когда крестят новорожденного ребенка по церковному, принимают сами родители. Возрастного ограничения, во сколько лет крестят детей, нет, поэтому священники проведут обряд для любого верующего - от младенца до старика.В какой день проводить крещениеПравославная церковь разрешает проводить таинство в любой день года, потому каждая семья вправе самостоятельно решать, когда лучше крестить ребенка в 2021-ом.Основную роль в этом вопросе играет человеческий фактор. Например, родители стараются не выбирать для крещения большие церковные праздники, так как в храмах в эти дни обычно многолюдно. Также некоторые семейства отказывают от проведения таинства в пост, так как не смогут после обряда устроить праздник с застольем.По бытующему в народе представлению благоприятными днями для крещения ребенка считаются:- вторник;- четверг;- суббота;- воскресенье.Последние два дня считаются самыми удобными. Церковные службы в выходные в некоторых храмах короче, потому у священника будет больше времени для проведения таинства.В какое время года лучше креститьВ православии нет регламентации относительно времени года, когда можно крестить ребенка в 2021 году. Календарь берут в расчет обычно из соображений погоды. Часто верующие люди отказываются организовывать таинство в холодное время, апеллируя к тому, что при проведении обряда младенца погружают в холодную воду, потому он может замерзнуть и заболеть. Однако это не совсем верно. Вода в купели теплая, а само таинство организуют не на улице, а в отапливаемом храме или в отдельном домике или пристройке, который называется баптистерий. Кроме того, после омовения малыша сразу же заворачивают в специальное теплое полотенце.Когда нельзя крестить ребенкаРодители часто задаются вопросом не только, когда крестить новорожденного ребенка, но и когда этого делать нельзя. Считается, что не стоит проводить таинство до 40 дней с момента рождения. Чаще всего батюшки следуют этому правилу и делают исключения только для больных детей. Часто в таких случаях они даже настаивают на организации крещения пораньше.

https://ria.ru/20201121/imeniny-1585599186.html

https://ria.ru/20191206/1562038984.html

https://ria.ru/20191220/1562640221.html

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религия, россия, русская православная церковь