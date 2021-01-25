https://ria.ru/20210125/kray-1594427247.html

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

Морозы до минус 37, местами - до минус 42 градусов прогнозируют в Алтайском крае в понедельник и во вторник, в связи с этим в Барнауле и Бийске образуется смог, РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T10:18

2021-01-25T10:18

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БАРНАУЛ, 25 янв - РИА Новости. Морозы до минус 37, местами - до минус 42 градусов прогнозируют в Алтайском крае в понедельник и во вторник, в связи с этим в Барнауле и Бийске образуется смог, объявлено штормовое предупреждение, сообщают в Алтайском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.В Барнауле и Бийске объявили штормовое предупреждение. В этих городах в связи с морозами складываются условия, "неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе".

https://ria.ru/20210121/morozy-1594018299.html

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