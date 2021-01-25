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В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение
В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение
Морозы до минус 37, местами - до минус 42 градусов прогнозируют в Алтайском крае в понедельник и во вторник, в связи с этим в Барнауле и Бийске образуется смог, РИА Новости, 25.01.2021
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БАРНАУЛ, 25 янв - РИА Новости. Морозы до минус 37, местами - до минус 42 градусов прогнозируют в Алтайском крае в понедельник и во вторник, в связи с этим в Барнауле и Бийске образуется смог, объявлено штормовое предупреждение, сообщают в Алтайском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.В Барнауле и Бийске объявили штормовое предупреждение. В этих городах в связи с морозами складываются условия, "неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе".
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туризм, новости - туризм, дед мороз, бийск, алтайский край, барнаул, общество

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

10:18 25.01.2021 (обновлено: 10:19 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРегионы России. Алтайский край
Регионы России. Алтайский край - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БАРНАУЛ, 25 янв - РИА Новости. Морозы до минус 37, местами - до минус 42 градусов прогнозируют в Алтайском крае в понедельник и во вторник, в связи с этим в Барнауле и Бийске образуется смог, объявлено штормовое предупреждение, сообщают в Алтайском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"В Алтайском крае ожидается понижение минимальной температуры воздуха 25, 26 января 2021 года на всей территории края до минус 32, минус 37 градусов, местами - до минус 42 градусов", - говорится в сообщении.
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В Барнауле и Бийске объявили штормовое предупреждение. В этих городах в связи с морозами складываются условия, "неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе".
"Штормовое предупреждение № 1-2021 г. Барнаул с 11.00 25 января 2021 года до 16.00 26 января 2021 года. Штормовое предупреждение № 1-2021 г. Бийск с 11.00 25 января 2021 года до 16.00 26 января 2021 года" - уточняют в центре по гидрометеорологии.
 
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