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Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом
Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом
Стабилизация ситуации с коронавирусом в России дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T14:15
2021-01-25T14:50
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Стабилизация ситуации с коронавирусом в России дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, заявил президент РФ Владимир Путин."В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Вот сегодня с утра только слушал доклады соответствующие, у нас уже количество тех, кто выздоровел, больше, превышает количество тех, кто заболел. Количество инфицированных снижается. Вот уже стало меньше 20 тысяч", - сказал президент на встрече с учащимся вузов по случаю Дня российского студенчества.Путин также поблагодарил московские власти, отметив, что их усилия не проходят даром и в столице сейчас ситуация выравнивается.Он добавил, что при этом нужно использовать полученный опыт, все лучшие наработки и практики, наращивать цифровой потенциал вузов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество

Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом

14:15 25.01.2021 (обновлено: 14:50 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросу реализации интеграционных проектов на пространстве ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросу реализации интеграционных проектов на пространстве ЕАЭС - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Стабилизация ситуации с коронавирусом в России дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Вот сегодня с утра только слушал доклады соответствующие, у нас уже количество тех, кто выздоровел, больше, превышает количество тех, кто заболел. Количество инфицированных снижается. Вот уже стало меньше 20 тысяч", - сказал президент на встрече с учащимся вузов по случаю Дня российского студенчества.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с учащимися высших учебных заведений по случаю Дня российского студенчества - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
14:32Распространение коронавируса
Путин призвал вузы использовать полученный в пандемию опыт
Путин также поблагодарил московские власти, отметив, что их усилия не проходят даром и в столице сейчас ситуация выравнивается.
"Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму", - сказал Путин.
Он добавил, что при этом нужно использовать полученный опыт, все лучшие наработки и практики, наращивать цифровой потенциал вузов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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