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Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом
Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом
Стабилизация ситуации с коронавирусом в России дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T14:15
2021-01-25T14:15
2021-01-25T14:50
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Стабилизация ситуации с коронавирусом в России дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, заявил президент РФ Владимир Путин."В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Вот сегодня с утра только слушал доклады соответствующие, у нас уже количество тех, кто выздоровел, больше, превышает количество тех, кто заболел. Количество инфицированных снижается. Вот уже стало меньше 20 тысяч", - сказал президент на встрече с учащимся вузов по случаю Дня российского студенчества.Путин также поблагодарил московские власти, отметив, что их усилия не проходят даром и в столице сейчас ситуация выравнивается.Он добавил, что при этом нужно использовать полученный опыт, все лучшие наработки и практики, наращивать цифровой потенциал вузов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
Стабилизация ситуации с коронавирусом в России дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Вот сегодня с утра только слушал доклады соответствующие, у нас уже количество тех, кто выздоровел, больше, превышает количество тех, кто заболел. Количество инфицированных снижается. Вот уже стало меньше 20 тысяч", - сказал президент на встрече с учащимся вузов по случаю Дня российского студенчества.
Путин также поблагодарил московские власти, отметив, что их усилия не проходят даром и в столице сейчас ситуация выравнивается.
"Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму", - сказал Путин.
Он добавил, что при этом нужно использовать полученный опыт, все лучшие наработки и практики, наращивать цифровой потенциал вузов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.