https://ria.ru/20210125/koronavirus-1594473775.html

Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом

Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом

Стабилизация ситуации с коронавирусом в России дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T14:15

2021-01-25T14:15

2021-01-25T14:50

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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россия

коронавирусы

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Стабилизация ситуации с коронавирусом в России дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, заявил президент РФ Владимир Путин."В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Вот сегодня с утра только слушал доклады соответствующие, у нас уже количество тех, кто выздоровел, больше, превышает количество тех, кто заболел. Количество инфицированных снижается. Вот уже стало меньше 20 тысяч", - сказал президент на встрече с учащимся вузов по случаю Дня российского студенчества.Путин также поблагодарил московские власти, отметив, что их усилия не проходят даром и в столице сейчас ситуация выравнивается.Он добавил, что при этом нужно использовать полученный опыт, все лучшие наработки и практики, наращивать цифровой потенциал вузов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210125/vuz-1594478958.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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