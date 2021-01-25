https://ria.ru/20210125/koronavirus-1594434816.html
В России за сутки 19 003 человека выздоровели от COVID-19
В России за сутки 19 003 человека выздоровели от COVID-19
За сутки в России после COVID-19 выписаны 19 003 человека, за все время - 3 150 763, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T11:03
2021-01-25T11:03
2021-01-25T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. За сутки в России после COVID-19 выписаны 19 003 человека, за все время - 3 150 763, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве выписаны 5274 человека, в Подмосковье - 1118, в Санкт-Петербурге - 899.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210125/vaktsina-1594426221.html
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество