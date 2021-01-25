https://ria.ru/20210125/koronavirus-1594434520.html
В России впервые с ноября выявили менее 20 тысяч случаев COVID-19
В России впервые с ноября выявили менее 20 тысяч случаев COVID-19
За сутки в 84 российских регионах выявили 19 290 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T11:02
2021-01-25T11:02
2021-01-25T12:29
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1d/1586822658_0:0:2875:1617_1920x0_80_0_0_a18effc8b8b11c5e24b6adaacfa0558e.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. За сутки в 84 российских регионах выявили 19 290 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.Такого показателя не было с ноября. Умерли 456 пациентов, вылечились более 19 тысяч.На первом месте по числу новых случаев — Москва (2382, почти на 700 меньше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (2116), Подмосковье (1163), Нижегородская (488), Ростовская (386), Свердловская (386), Воронежская (385) области, а также Красноярский край (321). Минимальный прирост — в Еврейской АО (16 заболевших), Республике Тыве (девять) и Ненецком автономном округе (трое).Вчера оперштаб сообщал о 21 127 зарегистрированных за сутки пациентах с диагнозом COVID-19. Таким образом, с весны в России выявили 3 738 690 заразившихся коронавирусом, из них свыше 69,9 тысячи скончались, 3,15 миллиона вылечились. Темпы прироста снизились до 0,52 процента.По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели 97,4 миллиона. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число вплотную приблизилось к отметке в 100 миллионов. Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты Америки (25,1 миллиона заболевших), Индия (10,66 миллиона) и Бразилия (8,8 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210123/kovid-1594170078.html
https://ria.ru/20210123/koronavirus-1594247245.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1d/1586822658_299:0:2875:1932_1920x0_80_0_0_2efd021ded809071e7e36f1315013667.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество