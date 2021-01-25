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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210125/koronavirus-1594431886.html
В России не выявляли южноафриканский штамм коронавируса
В России не выявляли южноафриканский штамм коронавируса
Южноафриканский штамм коронавируса на территории России не выявлен, большинство используемых в РФ тест-систем способны его выявлять, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T10:49
2021-01-25T10:49
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Южноафриканский штамм коронавируса на территории России не выявлен, большинство используемых в РФ тест-систем способны его выявлять, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора."Большинство используемых в России и в мире тест-систем эффективно выявляют различные варианты коронавируса SARS-CoV-2, в том числе южноафриканский и британский. На данный момент южноафриканский вариант на территории России не выявлялся", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что в настоящее время нет ни одной публикации в рецензируемых научных журналах, подтверждающих, что южноафриканский вариант менее чувствителен к нейтрализующим антителам и что есть риск повторного заражения этим штаммом.Штамм 501.V2 коронавируса SARS-CoV-2 был впервые выявлен в Южной Африке в октябре. По данным центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность доминирующей формы вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на заболевания.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), юар

В России не выявляли южноафриканский штамм коронавируса

10:49 25.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Южноафриканский штамм коронавируса на территории России не выявлен, большинство используемых в РФ тест-систем способны его выявлять, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Большинство используемых в России и в мире тест-систем эффективно выявляют различные варианты коронавируса SARS-CoV-2, в том числе южноафриканский и британский. На данный момент южноафриканский вариант на территории России не выявлялся", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что в настоящее время нет ни одной публикации в рецензируемых научных журналах, подтверждающих, что южноафриканский вариант менее чувствителен к нейтрализующим антителам и что есть риск повторного заражения этим штаммом.
Штамм 501.V2 коронавируса SARS-CoV-2 был впервые выявлен в Южной Африке в октябре. По данным центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность доминирующей формы вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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