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Премьер-министр Италии подаст в отставку
Премьер-министр Италии подаст в отставку
Премьер Италии Джузеппе Конте 26 января на заседании Совета министров объявит о своей отставке, сообщил сайт правительственного дворца Киджи. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-25T21:56
2021-01-26T00:07
джузеппе конте
серджо маттарелла
италия
в мире
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Премьер Италии Джузеппе Конте 26 января на заседании Совета министров объявит о своей отставке, сообщил сайт правительственного дворца Киджи."После этого премьер Конте отправится к президенту республики Серджо Маттарелле", — отмечается в сообщении.По наиболее вероятному сценарию, глава государства поручит Конте продолжать исполнение обязанностей.Заседание правительства начнется в 11:00 по московскому времени.Правительственный кризис оформился в стране после того, как партия "Живая Италия" объявила о выходе своих министров из правительства из-за разногласий вокруг плана по восстановлению от последствий пандемии. Без голосов этой партии коалиция перестала обладать стабильным парламентским большинством.На минувшей неделе правительство получило доверие в парламенте. Однако не смогло набрать абсолютного большинства в верхней палате, что поставило под вопрос будущее кабинета.Как считается, премьер собирается попытаться сформировать уже третье свое правительство, привлекая в правящую коалицию проевропейских политиков из оппозиции.
https://ria.ru/20210113/italiya-1592933849.html
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джузеппе конте, серджо маттарелла, италия, в мире

Премьер-министр Италии подаст в отставку

21:56 25.01.2021 (обновлено: 00:07 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Премьер Италии Джузеппе Конте 26 января на заседании Совета министров объявит о своей отставке, сообщил сайт правительственного дворца Киджи.
"После этого премьер Конте отправится к президенту республики Серджо Маттарелле", — отмечается в сообщении.
По наиболее вероятному сценарию, глава государства поручит Конте продолжать исполнение обязанностей.
Заседание правительства начнется в 11:00 по московскому времени.
Правительственный кризис оформился в стране после того, как партия "Живая Италия" объявила о выходе своих министров из правительства из-за разногласий вокруг плана по восстановлению от последствий пандемии. Без голосов этой партии коалиция перестала обладать стабильным парламентским большинством.
На минувшей неделе правительство получило доверие в парламенте. Однако не смогло набрать абсолютного большинства в верхней палате, что поставило под вопрос будущее кабинета.
Как считается, премьер собирается попытаться сформировать уже третье свое правительство, привлекая в правящую коалицию проевропейских политиков из оппозиции.
Парламент Италии - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 20:52
Партия "Живая Италия" объявила об отставке своих министров
 
Джузеппе КонтеСерджо МаттареллаИталияВ мире
 
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