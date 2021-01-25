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Экс-директор новосибирского ННИИТО ответит в суде по делу о хищении
Экс-директор новосибирского ННИИТО ответит в суде по делу о хищении
Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего директора Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии имени... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T14:42
2021-01-25T14:42
нниито
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 25 янв – РИА Новости. Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего директора Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии имени Я.Л. Цивьяна Минздрава РФ (ННИИТО) Михаила Садового, он обвиняется в хищении свыше 1,3 миллиарда рублей, сообщает в понедельник прокуратура региона.В надзорном ведомстве пояснили, что, по версии следователей УФСБ России по Новосибирской области, с 1 января 2009 года по 28 ноября 2017 года Садовой с подчиненными работниками, учредителем и управляющей ООО "Бизнес-Аналитика" похитил свыше 1,3 миллиарда рублей при организации и осуществлении поставок медицинских товаров для нужд учреждения.Уголовное дело в ближайшее время будет направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Новосибирска. В прокуратуре добавили, что в отношении одного соучастника преступления уголовное дело приостановлено в связи с нахождением его в международном розыске, а в отношении остальных проводится предварительное расследование.Это уже второе уголовное дело Садового. Центральный районный суд Новосибирска 17 июня 2019 года признал его виновным в растрате более 10 миллионов рублей из федерального бюджета и приговорил к 2,5 года лишения свободы. В феврале 2020 года он досрочно вышел из колонии. Доктор медицинских наук Михаил Садовой руководил ННИИТО с 2006 по 2018 год.
https://ria.ru/20210115/dizertir-1593121606.html
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нниито, новосибирск, новосибирская область, происшествия

Экс-директор новосибирского ННИИТО ответит в суде по делу о хищении

14:42 25.01.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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НОВОСИБИРСК, 25 янв – РИА Новости. Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего директора Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии имени Я.Л. Цивьяна Минздрава РФ (ННИИТО) Михаила Садового, он обвиняется в хищении свыше 1,3 миллиарда рублей, сообщает в понедельник прокуратура региона.
"Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя федерального учреждения… Прокуратура заключила с обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве", - говорится в сообщении. Садовой обвиняется в растрате организованной группой с использованием служебного положения в особо крупном размере, а также легализации денег, полученных преступным путем.
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15 января, 03:19
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В надзорном ведомстве пояснили, что, по версии следователей УФСБ России по Новосибирской области, с 1 января 2009 года по 28 ноября 2017 года Садовой с подчиненными работниками, учредителем и управляющей ООО "Бизнес-Аналитика" похитил свыше 1,3 миллиарда рублей при организации и осуществлении поставок медицинских товаров для нужд учреждения.
"Обвиняемый, чтобы придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, заключил фиктивные сделки на сумму более 940 миллионов рублей. С целью обеспечения возмещения причиненного Минздраву РФ ущерба суд наложил арест на имущество обвиняемого стоимостью свыше 1 миллиарда рублей", - сообщили в прокуратуре.
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06:10
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Уголовное дело в ближайшее время будет направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Новосибирска. В прокуратуре добавили, что в отношении одного соучастника преступления уголовное дело приостановлено в связи с нахождением его в международном розыске, а в отношении остальных проводится предварительное расследование.
Это уже второе уголовное дело Садового. Центральный районный суд Новосибирска 17 июня 2019 года признал его виновным в растрате более 10 миллионов рублей из федерального бюджета и приговорил к 2,5 года лишения свободы. В феврале 2020 года он досрочно вышел из колонии. Доктор медицинских наук Михаил Садовой руководил ННИИТО с 2006 по 2018 год.
 
ННИИТОНовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
 
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