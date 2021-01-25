https://ria.ru/20210125/khischenie-1594481715.html

Экс-директор новосибирского ННИИТО ответит в суде по делу о хищении

Экс-директор новосибирского ННИИТО ответит в суде по делу о хищении

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего директора Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии имени... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T14:42

2021-01-25T14:42

2021-01-25T14:42

нниито

новосибирск

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 25 янв – РИА Новости. Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего директора Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии имени Я.Л. Цивьяна Минздрава РФ (ННИИТО) Михаила Садового, он обвиняется в хищении свыше 1,3 миллиарда рублей, сообщает в понедельник прокуратура региона.В надзорном ведомстве пояснили, что, по версии следователей УФСБ России по Новосибирской области, с 1 января 2009 года по 28 ноября 2017 года Садовой с подчиненными работниками, учредителем и управляющей ООО "Бизнес-Аналитика" похитил свыше 1,3 миллиарда рублей при организации и осуществлении поставок медицинских товаров для нужд учреждения.Уголовное дело в ближайшее время будет направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Новосибирска. В прокуратуре добавили, что в отношении одного соучастника преступления уголовное дело приостановлено в связи с нахождением его в международном розыске, а в отношении остальных проводится предварительное расследование.Это уже второе уголовное дело Садового. Центральный районный суд Новосибирска 17 июня 2019 года признал его виновным в растрате более 10 миллионов рублей из федерального бюджета и приговорил к 2,5 года лишения свободы. В феврале 2020 года он досрочно вышел из колонии. Доктор медицинских наук Михаил Садовой руководил ННИИТО с 2006 по 2018 год.

https://ria.ru/20210115/dizertir-1593121606.html

https://ria.ru/20210125/vzyatki-1594412072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нниито, новосибирск, новосибирская область, происшествия