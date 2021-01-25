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Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210125/kapitoliy-1594436232.html
Сын участника штурма Капитолия сообщал ФБР о планах отца
Сын участника штурма Капитолия сообщал ФБР о планах отца
Джексон Реффит, сын одного из участников беспорядков в Капитолии Гая Реффита, сообщил ФБР о планах отца "устроить что-то масштабное" во время митинга 6 января,... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T11:10
2021-01-25T11:10
захват капитолия в вашингтоне
фбр
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дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Джексон Реффит, сын одного из участников беспорядков в Капитолии Гая Реффита, сообщил ФБР о планах отца "устроить что-то масштабное" во время митинга 6 января, несмотря на угрозы расправы со стороны Реффита-старшего, пишет газета New York Times.Отец сообщил 18-летнему Джексону, что он участвовал в штурме Капитолия и пригрозил сыну, что если Джексон сообщит об этом в полицию, он станет предателем. "Предателей застреливают", - заявил отец.Джексон Реффит за несколько недель до митинга предупредил ФБР, что отец замышляет что-то."Он всегда говорил мне, что он планирует сделать что-то масштабное... Но я не знал, что", - сообщил в интервью Джексон.Старшему Реффиту, арестованному 16 января, предъявлены обвинения в воспрепятствовании правосудию и в умышленном проникновении в здание или на территорию с ограниченным доступом без законных полномочий. Агенты ФБР обнаружили в доме Реффита винтовку и пистолет. Во время расследования Реффит признался, что брал пистолет с собой в Вашингтон.Джексон не сожалеет о своем решении и надеется, что отношения с отцом со временем наладятся.Шестого января сторонники Дональда Трампа, являвшегося тогда действующим президентом США, штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
https://ria.ru/20210122/natsgvardeytsy-1594230769.html
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фбр, капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Сын участника штурма Капитолия сообщал ФБР о планах отца

11:10 25.01.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПолицейские дежурят на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
Полицейские дежурят на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Джексон Реффит, сын одного из участников беспорядков в Капитолии Гая Реффита, сообщил ФБР о планах отца "устроить что-то масштабное" во время митинга 6 января, несмотря на угрозы расправы со стороны Реффита-старшего, пишет газета New York Times.
Отец сообщил 18-летнему Джексону, что он участвовал в штурме Капитолия и пригрозил сыну, что если Джексон сообщит об этом в полицию, он станет предателем. "Предателей застреливают", - заявил отец.
Джексон Реффит за несколько недель до митинга предупредил ФБР, что отец замышляет что-то.
"Он всегда говорил мне, что он планирует сделать что-то масштабное... Но я не знал, что", - сообщил в интервью Джексон.
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22 января, 21:36Захват Капитолия в Вашингтоне
Сотни охранявших Капитолий нацгвардейцев заболели COVID-19, сообщили СМИ
Старшему Реффиту, арестованному 16 января, предъявлены обвинения в воспрепятствовании правосудию и в умышленном проникновении в здание или на территорию с ограниченным доступом без законных полномочий. Агенты ФБР обнаружили в доме Реффита винтовку и пистолет. Во время расследования Реффит признался, что брал пистолет с собой в Вашингтон.
Джексон не сожалеет о своем решении и надеется, что отношения с отцом со временем наладятся.
Шестого января сторонники Дональда Трампа, являвшегося тогда действующим президентом США, штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
Акция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
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Зачем американская "банда четырех" ищет русский след в "штурме Капитолия"
 
Захват Капитолия в ВашингтонеФБРКапитолийДональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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