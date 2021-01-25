Сын участника штурма Капитолия сообщал ФБР о планах отца
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПолицейские дежурят на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Джексон Реффит, сын одного из участников беспорядков в Капитолии Гая Реффита, сообщил ФБР о планах отца "устроить что-то масштабное" во время митинга 6 января, несмотря на угрозы расправы со стороны Реффита-старшего, пишет газета New York Times.
Отец сообщил 18-летнему Джексону, что он участвовал в штурме Капитолия и пригрозил сыну, что если Джексон сообщит об этом в полицию, он станет предателем. "Предателей застреливают", - заявил отец.
Джексон Реффит за несколько недель до митинга предупредил ФБР, что отец замышляет что-то.
"Он всегда говорил мне, что он планирует сделать что-то масштабное... Но я не знал, что", - сообщил в интервью Джексон.
Старшему Реффиту, арестованному 16 января, предъявлены обвинения в воспрепятствовании правосудию и в умышленном проникновении в здание или на территорию с ограниченным доступом без законных полномочий. Агенты ФБР обнаружили в доме Реффита винтовку и пистолет. Во время расследования Реффит признался, что брал пистолет с собой в Вашингтон.
Джексон не сожалеет о своем решении и надеется, что отношения с отцом со временем наладятся.
Шестого января сторонники Дональда Трампа, являвшегося тогда действующим президентом США, штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.