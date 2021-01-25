https://ria.ru/20210125/kapitoliy-1594436232.html

Сын участника штурма Капитолия сообщал ФБР о планах отца

Сын участника штурма Капитолия сообщал ФБР о планах отца

Джексон Реффит, сын одного из участников беспорядков в Капитолии Гая Реффита, сообщил ФБР о планах отца "устроить что-то масштабное" во время митинга 6 января,... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T11:10

2021-01-25T11:10

2021-01-25T11:10

захват капитолия в вашингтоне

фбр

капитолий

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593460831_0:144:3036:1852_1920x0_80_0_0_8414fd64cca926f187f6852fba4c2148.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Джексон Реффит, сын одного из участников беспорядков в Капитолии Гая Реффита, сообщил ФБР о планах отца "устроить что-то масштабное" во время митинга 6 января, несмотря на угрозы расправы со стороны Реффита-старшего, пишет газета New York Times.Отец сообщил 18-летнему Джексону, что он участвовал в штурме Капитолия и пригрозил сыну, что если Джексон сообщит об этом в полицию, он станет предателем. "Предателей застреливают", - заявил отец.Джексон Реффит за несколько недель до митинга предупредил ФБР, что отец замышляет что-то."Он всегда говорил мне, что он планирует сделать что-то масштабное... Но я не знал, что", - сообщил в интервью Джексон.Старшему Реффиту, арестованному 16 января, предъявлены обвинения в воспрепятствовании правосудию и в умышленном проникновении в здание или на территорию с ограниченным доступом без законных полномочий. Агенты ФБР обнаружили в доме Реффита винтовку и пистолет. Во время расследования Реффит признался, что брал пистолет с собой в Вашингтон.Джексон не сожалеет о своем решении и надеется, что отношения с отцом со временем наладятся.Шестого января сторонники Дональда Трампа, являвшегося тогда действующим президентом США, штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

https://ria.ru/20210122/natsgvardeytsy-1594230769.html

https://ria.ru/20210121/ssha-1593896434.html

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире