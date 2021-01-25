https://ria.ru/20210125/istyazanie-1594464046.html

СК завершил расследование дела жителя Тюмени об истязании падчерицы

СК завершил расследование дела жителя Тюмени об истязании падчерицы

Следствие в Тюмени завершило расследование уголовного дела мужчины, избивавшего малолетнюю падчерицу проводами, завернутым в полотенце мылом и лопаткой для... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T13:27

2021-01-25T13:27

2021-01-25T13:27

тюмень

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Следствие в Тюмени завершило расследование уголовного дела мужчины, избивавшего малолетнюю падчерицу проводами, завернутым в полотенце мылом и лопаткой для обуви, сообщает в понедельник СУСК РФ по области.В настоящее время уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу. Девочка в настоящий момент находится в региональном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, ей оказывают помощь психологи и другие специалисты. Мать привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, решается вопрос о ее правовом статусе по отношению к дочери, уточняет СУСК.По версии следствия, обвиняемый с 2018-го по 2020 год систематически истязал падчерицу 2008 года рождения. Следствие полагает, что за малейшую провинность и плохое поведение мужчина бил девочку проводами, мылом, завернутым в полотенце, лопаткой для обуви, закручивал за спину руки. Не выдержав издевательств, в ноябре 2020 года девочка убежала из дома. После того, как ее нашли, она все рассказала сотрудникам полиции.

https://ria.ru/20210119/prigovor-1593737501.html

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюмень, происшествия