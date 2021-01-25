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СК завершил расследование дела жителя Тюмени об истязании падчерицы
СК завершил расследование дела жителя Тюмени об истязании падчерицы
Следствие в Тюмени завершило расследование уголовного дела мужчины, избивавшего малолетнюю падчерицу проводами, завернутым в полотенце мылом и лопаткой для... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T13:27
2021-01-25T13:27
тюмень
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Следствие в Тюмени завершило расследование уголовного дела мужчины, избивавшего малолетнюю падчерицу проводами, завернутым в полотенце мылом и лопаткой для обуви, сообщает в понедельник СУСК РФ по области.В настоящее время уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу. Девочка в настоящий момент находится в региональном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, ей оказывают помощь психологи и другие специалисты. Мать привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, решается вопрос о ее правовом статусе по отношению к дочери, уточняет СУСК.По версии следствия, обвиняемый с 2018-го по 2020 год систематически истязал падчерицу 2008 года рождения. Следствие полагает, что за малейшую провинность и плохое поведение мужчина бил девочку проводами, мылом, завернутым в полотенце, лопаткой для обуви, закручивал за спину руки. Не выдержав издевательств, в ноябре 2020 года девочка убежала из дома. После того, как ее нашли, она все рассказала сотрудникам полиции.
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тюмень, происшествия

СК завершил расследование дела жителя Тюмени об истязании падчерицы

13:27 25.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Следствие в Тюмени завершило расследование уголовного дела мужчины, избивавшего малолетнюю падчерицу проводами, завернутым в полотенце мылом и лопаткой для обуви, сообщает в понедельник СУСК РФ по области.
"Следственным отделом по Центральному округу города Тюмень следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего тюменца, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.
В настоящее время уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу. Девочка в настоящий момент находится в региональном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, ей оказывают помощь психологи и другие специалисты. Мать привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, решается вопрос о ее правовом статусе по отношению к дочери, уточняет СУСК.
По версии следствия, обвиняемый с 2018-го по 2020 год систематически истязал падчерицу 2008 года рождения. Следствие полагает, что за малейшую провинность и плохое поведение мужчина бил девочку проводами, мылом, завернутым в полотенце, лопаткой для обуви, закручивал за спину руки. Не выдержав издевательств, в ноябре 2020 года девочка убежала из дома. После того, как ее нашли, она все рассказала сотрудникам полиции.
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