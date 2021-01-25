https://ria.ru/20210125/iphone-1594515581.html
Названа главная опасность iPhone 12 для здоровья человека
Названа главная опасность iPhone 12 для здоровья человека
Смартфоны iPhone 12 способны создавать электромагнитные помехи для кардиостимуляторов и других медицинских устройств. О проблеме сообщается в официальном... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T17:18
2021-01-25T17:18
2021-01-25T17:18
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Смартфоны iPhone 12 способны создавать электромагнитные помехи для кардиостимуляторов и других медицинских устройств. О проблеме сообщается в официальном документе на сайте компании Apple.Дело в новой системе аксессуаров MagSafe, которая содержит магниты. В совместимым же зарядных устройствах добавляются и радиомодуль. Ряд медицинских приборов могут реагировать на магниты при тесном контакте, что вызывает сбой в работе оборудования.В Apple рекомендуют держать любой iPhone 12 и аксессуары MagSafe на безопасном расстоянии (15-30 сантиметров). Кроме того, в Купертино советуют дополнительно проконсультироваться со своим лечащим врачом и производителем медицинского устройства.
https://ria.ru/20201106/iphone-1583210094.html
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