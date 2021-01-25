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Умер президент Института религии и политики Игнатенко
Умер президент Института религии и политики Игнатенко
Президент Института религии и политики Александр Игнатенко скончался в воскресенье в Москве в возрасте 73 лет после перенесенного коронавируса, сообщает в... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T18:04
2021-01-25T18:04
2021-01-25T18:36
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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александр игнатенко
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент Института религии и политики Александр Игнатенко скончался в воскресенье в Москве в возрасте 73 лет после перенесенного коронавируса, сообщает в понедельник сайт института.Коллеги характеризуют Игнатенко как "истинного ученого, высочайшего профессионала, любящего мужа и отца".Игнатенко внес значительный вклад в исследования арабо-мусульманской мысли средневековья, с начала 1980-х годов заложил основы изучения религиозно окрашенного экстремизма и терроризма, говорится в некрологе.В 2004 году он выступил инициатором создания Института религии и политики и был его президентом и подлинным лидером до своих последних дней, отмечается на сайте института.
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новости - религия и мировоззрение, россия, москва, александр игнатенко
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
Президент Института религии и политики Александр Игнатенко
скончался в воскресенье в Москве
в возрасте 73 лет после перенесенного коронавируса, сообщает в понедельник сайт института.
"Александр Александрович в течение последнего месяца находился в больнице на лечении после перенесенной коронавирусной инфекции. <...> О времени и месте прощания с Александром Александровичем Игнатенко будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
Коллеги характеризуют Игнатенко как "истинного ученого, высочайшего профессионала, любящего мужа и отца".
Игнатенко внес значительный вклад в исследования арабо-мусульманской мысли средневековья, с начала 1980-х годов заложил основы изучения религиозно окрашенного экстремизма и терроризма, говорится в некрологе.
Президент Института религии и политики Александр Александрович Игнатенко скончался в Москве 24 января 2021 года в...Опубликовано Институт религии и политики Понедельник, 25 января 2021 г.
В 2004 году он выступил инициатором создания Института религии и политики и был его президентом и подлинным лидером до своих последних дней, отмечается на сайте института.
"Коллектив Института религии и политики выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного, его коллегам и всем, кто знал этого замечательного человека", - говорится в обращении.