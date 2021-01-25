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Умер президент Института религии и политики Игнатенко

Умер президент Института религии и политики Игнатенко

Президент Института религии и политики Александр Игнатенко скончался в воскресенье в Москве в возрасте 73 лет после перенесенного коронавируса, сообщает в... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T18:04

2021-01-25T18:04

2021-01-25T18:36

религия и мировоззрение

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент Института религии и политики Александр Игнатенко скончался в воскресенье в Москве в возрасте 73 лет после перенесенного коронавируса, сообщает в понедельник сайт института.Коллеги характеризуют Игнатенко как "истинного ученого, высочайшего профессионала, любящего мужа и отца".Игнатенко внес значительный вклад в исследования арабо-мусульманской мысли средневековья, с начала 1980-х годов заложил основы изучения религиозно окрашенного экстремизма и терроризма, говорится в некрологе.В 2004 году он выступил инициатором создания Института религии и политики и был его президентом и подлинным лидером до своих последних дней, отмечается на сайте института.

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2021

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новости - религия и мировоззрение, россия, москва, александр игнатенко