https://ria.ru/20210125/gubernatory-1594409691.html
РБК: Кремль составил список лидеров по уровню доверию среди губернаторов
РБК: Кремль составил список лидеров по уровню доверию среди губернаторов
В Кремле провели семинар для вице-губернаторов, на котором назвали лидеров и аутсайдеров по уровню доверия среди глав регионов, сообщает РБК со ссылкой на трех... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T02:52
2021-01-25T02:52
2021-01-25T08:48
вадим шумков
валентин коновалов
владимир сипягин
дмитрий артюхов
сергей цивилев
мурат кумпилов
чеченская республика (чечня)
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
михаил дегтярев
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В Кремле назвали лидеров и аутсайдеров по доверию среди губернаторов
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Кремле провели семинар для вице-губернаторов, на котором назвали лидеров и аутсайдеров по уровню доверия среди глав регионов, сообщает РБК со ссылкой на трех участников мероприятия.По информации собеседников агентства, в список лидеров по уровню доверия главе региона вошли Чеченская республика, Адыгея, Курганская и Курская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. Руководство этими субъектами осуществляют, соответственно, Рамзан Кадыров, Мурат Кумпилов, Вадим Шумков, Роман Старовойт и Дмитрий Артюхов.Как отмечается, в списке аутсайдеров оказались Республика Хакасия, Владимирская область, Хабаровский и Красноярский края, а также Кемеровская область. Регионы возглавляют Валентин Коновалов, Владимир Сипягин, Михаил Дягтерев, Александр Усс и Сергей Цивилев соответственно.
https://ria.ru/20210109/reyting-1592368765.html
красноярский край
курская область
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республика хакасия
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вадим шумков, валентин коновалов, владимир сипягин, дмитрий артюхов, сергей цивилев, мурат кумпилов, чеченская республика (чечня), ямало-ненецкий автономный округ (янао), михаил дегтярев, роман старовойт, рбк (медиагруппа), александр усс, рамзан кадыров, красноярский край, курская область, владимирская область, республика хакасия, хабаровский край, кемеровская область, курганская область, республика адыгея, политика