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Индия и Китай договорились форсировать отвод войск на границе
Индия и Китай договорились форсировать отвод войск на границе
Военные Китая и Индии договорились форсировать отвод передовых подразделений войск на границе между двумя странами, говорится в заявлении министерства обороны... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T17:12
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ПЕКИН, 25 янв - РИА Новости. Военные Китая и Индии договорились форсировать отвод передовых подразделений войск на границе между двумя странами, говорится в заявлении министерства обороны КНР.Девятый раунд переговоров Индии и Китая на уровне командующих пограничными войсками состоялся 24 января на китайской стороне участка границы.Отмечается, что стороны провели обстоятельный обмен мнениями по отводу войск на линии фактического контроля на западном участке китайско-индийской границы.Ранее издание India Today сообщило, что военные Индии и Китая пострадали в результате нового столкновения на границе в индийском штате Сикки. Стычка, по данным издания, возникла после того, как китайские военные попытались пересечь линию разграничения с Индией, в результате столкновения ранения получили четыре солдата индийской армии и около 20 китайских военнослужащих.
https://ria.ru/20200902/indiya-1576635777.html
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минобороны кнр, китай, индия, в мире

Индия и Китай договорились форсировать отвод войск на границе

17:12 25.01.2021 (обновлено: 17:31 25.01.2021)
 
© AFP 2020 / Tauseef MustafaИндийские военнослужащие на границе с Китаем
Индийские военнослужащие на границе с Китаем - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© AFP 2020 / Tauseef Mustafa
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ПЕКИН, 25 янв - РИА Новости. Военные Китая и Индии договорились форсировать отвод передовых подразделений войск на границе между двумя странами, говорится в заявлении министерства обороны КНР.
Девятый раунд переговоров Индии и Китая на уровне командующих пограничными войсками состоялся 24 января на китайской стороне участка границы.
Отмечается, что стороны провели обстоятельный обмен мнениями по отводу войск на линии фактического контроля на западном участке китайско-индийской границы.
"Стороны сошлись во мнении, что этот раунд переговоров был позитивным, конструктивным и имел практический характер, что будет способствовать укреплению взаимодоверия и взаимопонимания. Сторона договорились содействовать скорейшему отводу передовых подразделений войск на границе двух стран", - говорится в заявлении, опубликованном оборонным ведомством Китая.
Ранее издание India Today сообщило, что военные Индии и Китая пострадали в результате нового столкновения на границе в индийском штате Сикки. Стычка, по данным издания, возникла после того, как китайские военные попытались пересечь линию разграничения с Индией, в результате столкновения ранения получили четыре солдата индийской армии и около 20 китайских военнослужащих.
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