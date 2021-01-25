https://ria.ru/20210125/granitsa-1594514326.html

Индия и Китай договорились форсировать отвод войск на границе

Индия и Китай договорились форсировать отвод войск на границе

Военные Китая и Индии договорились форсировать отвод передовых подразделений войск на границе между двумя странами, говорится в заявлении министерства обороны... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T17:12

2021-01-25T17:12

2021-01-25T17:31

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ПЕКИН, 25 янв - РИА Новости. Военные Китая и Индии договорились форсировать отвод передовых подразделений войск на границе между двумя странами, говорится в заявлении министерства обороны КНР.Девятый раунд переговоров Индии и Китая на уровне командующих пограничными войсками состоялся 24 января на китайской стороне участка границы.Отмечается, что стороны провели обстоятельный обмен мнениями по отводу войск на линии фактического контроля на западном участке китайско-индийской границы.Ранее издание India Today сообщило, что военные Индии и Китая пострадали в результате нового столкновения на границе в индийском штате Сикки. Стычка, по данным издания, возникла после того, как китайские военные попытались пересечь линию разграничения с Индией, в результате столкновения ранения получили четыре солдата индийской армии и около 20 китайских военнослужащих.

https://ria.ru/20200902/indiya-1576635777.html

китай

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минобороны кнр, китай, индия, в мире