https://ria.ru/20210125/germaniya-1594487509.html

В Германии будут требовать от туристов носить маски двух типов

В Германии будут требовать от туристов носить маски двух типов

Путешествующим в Германию придется тщательнее выбирать защитные маски, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T16:59

2021-01-25T16:59

2021-01-25T16:59

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Путешествующим в Германию придется тщательнее выбирать защитные маски, сообщает АТОР.С 1 февраля все пассажиры при поездках на общественном транспорте, межрегиональных и международных автобусах, поездах и самолетах, а также в аэропортах и на вокзалах, обязаны носить только медицинские маски или респираторного типа FFP2 стандарта KN95 / N95 без клапана выдоха.Пластиковые козырьки для лица, простые прикрытия для рта и носа (например, шарфы), а также тканевые или самостоятельно сшитые защитные средства к ношению запрещаются. Соответственно, путешественники, облаченные в такие маски, не будут допускаться на рейс, летящий в Германию, говорится в сообщении Федеральной ассоциации немецкой авиационной промышленности (BDL).Регламент распространяется на детей от шести лет и старше. Защитные средства нужно иметь при себе, выдавать их не будут.Также одноразовые медицинские маски и маски FFP2 стали обязательными в общественном транспорте и в магазинах Австрии с 25 января.

https://ria.ru/20210117/ulitsy-1593142656.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, германия, австрия