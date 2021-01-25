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В Германии будут требовать от туристов носить маски двух типов
В Германии будут требовать от туристов носить маски двух типов
Путешествующим в Германию придется тщательнее выбирать защитные маски, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T16:59
2021-01-25T16:59
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новости - туризм
германия
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Путешествующим в Германию придется тщательнее выбирать защитные маски, сообщает АТОР.С 1 февраля все пассажиры при поездках на общественном транспорте, межрегиональных и международных автобусах, поездах и самолетах, а также в аэропортах и на вокзалах, обязаны носить только медицинские маски или респираторного типа FFP2 стандарта KN95 / N95 без клапана выдоха.Пластиковые козырьки для лица, простые прикрытия для рта и носа (например, шарфы), а также тканевые или самостоятельно сшитые защитные средства к ношению запрещаются. Соответственно, путешественники, облаченные в такие маски, не будут допускаться на рейс, летящий в Германию, говорится в сообщении Федеральной ассоциации немецкой авиационной промышленности (BDL).Регламент распространяется на детей от шести лет и старше. Защитные средства нужно иметь при себе, выдавать их не будут.Также одноразовые медицинские маски и маски FFP2 стали обязательными в общественном транспорте и в магазинах Австрии с 25 января.
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туристы, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, германия, австрия

В Германии будут требовать от туристов носить маски двух типов

16:59 25.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкДевушка в защитной маске в международном аэропорту Барахас в Мадриде
Девушка в защитной маске в международном аэропорту Барахас в Мадриде - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Путешествующим в Германию придется тщательнее выбирать защитные маски, сообщает АТОР.
С 1 февраля все пассажиры при поездках на общественном транспорте, межрегиональных и международных автобусах, поездах и самолетах, а также в аэропортах и на вокзалах, обязаны носить только медицинские маски или респираторного типа FFP2 стандарта KN95 / N95 без клапана выдоха.
Пластиковые козырьки для лица, простые прикрытия для рта и носа (например, шарфы), а также тканевые или самостоятельно сшитые защитные средства к ношению запрещаются. Соответственно, путешественники, облаченные в такие маски, не будут допускаться на рейс, летящий в Германию, говорится в сообщении Федеральной ассоциации немецкой авиационной промышленности (BDL).
Регламент распространяется на детей от шести лет и старше. Защитные средства нужно иметь при себе, выдавать их не будут.
Также одноразовые медицинские маски и маски FFP2 стали обязательными в общественном транспорте и в магазинах Австрии с 25 января.
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