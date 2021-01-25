https://ria.ru/20210125/gaz-1594514876.html

Во Владимире завели дело против мужчины, распылившего газ на полицейского

Во Владимире завели дело против мужчины, распылившего газ на полицейского

Уголовное дело завели против 38-летнего мужчины, который на несанкционированном митинге 23 января во Владимире распылил газовый баллончик в лицо полицейскому,... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T17:15

2021-01-25T17:15

2021-01-25T17:15

россия

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

владимир

происшествия

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РЯЗАНЬ, 25 янв - РИА Новости. Уголовное дело завели против 38-летнего мужчины, который на несанкционированном митинге 23 января во Владимире распылил газовый баллончик в лицо полицейскому, сообщает региональное СУСК РФ.Ведомство уточнило, что мужчину задержали при попытке скрыться с места происшествия, вину он полностью признал, в содеянном раскаялся.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

россия

владимир

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел. 2021-01-25T17:15 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, владимир, происшествия