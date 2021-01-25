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В ритуальном бюро объяснили использование фото Фриске в рекламе
В ритуальном бюро объяснили использование фото Фриске в рекламе
Глава агентства по изготовлению надгробных памятников "Мемориал века" в городе Кузнецке Пензенской области Андрей Артемьев рассказал РИА Новости, что... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T21:13
2021-01-25T21:15
россия
дмитрий шепелев
русфонд
жанна фриске
игорь артемьев
общество
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САРАТОВ, 25 янв - РИА Новости. Глава агентства по изготовлению надгробных памятников "Мемориал века" в городе Кузнецке Пензенской области Андрей Артемьев рассказал РИА Новости, что изображение певицы Жанны Фриске использовалось в рекламной листовке только ради сохранения памяти о ней.Ранее в группе "Подслушано в Кузнецке" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение о том, что местные предприниматели использовали изображение Жанны Фриске в своей рекламе. К сообщению приложено фото рекламной листовки с изображением надгробного памятника с вырезанными из камня розами, на котором изображена девушка, похожая на Фриске, и содержится надпись "Вечная память в наших сердцах". Также в листовке написано, что "Мемориал века - сохраним память на века", контактные данные закрашены.Он пояснил, что на попавшей в соцсети фотографии запечатлена рекламная листовка формата А5, которую разносили по подъездам домов. По его словам, фотография, которая прежде использовалась в рекламе, была заменена после того, как один из коллег попросил его убрать, полагая, что изображенная девушка похожа на его жену.Артемьев добавил, что если у родственников певицы возникнут претензии, готов убрать фото из листовки. По его словам, он уже собрал шесть фотографий своих родственников, которые планирует отдать художнику отрисовать для дальнейшего использования в рекламе, но к моменту выпуска листовки портреты еще не успел подготовить.Собеседник агентства отметил, что сталкивается с трудностями в рекламе, чтобы сообщить как о своих услугах, так и о системе скидок. "Такой бизнес - и прорекламировать себя нельзя. Все так на грани, чтобы не дергало людей", - пояснил он.Фриске получила известность благодаря участию с 1996 года в составе группы "Блестящие". В 2003 году она начала успешную сольную карьеру. Фриске ушла из жизни в июне 2015 года после длительной борьбы с раком головного мозга. О том, что у Фриске опухоль мозга (глиобластома), в январе 2014 года официально заявил ее гражданский супруг, телеведущий Дмитрий Шепелев. Первый канал совместно с Русфондом собрал для певицы около 68 миллионов рублей - больше, чем требовалось на оплату ее лечения. Часть средств Фриске перечислила на помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями.
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россия, дмитрий шепелев, русфонд, жанна фриске, игорь артемьев, общество

В ритуальном бюро объяснили использование фото Фриске в рекламе

21:13 25.01.2021 (обновлено: 21:15 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевица Жанна Фриске позирует фотографу перед началом IX церемонии вручения премии "Золотой орел"
Певица Жанна Фриске позирует фотографу перед началом IX церемонии вручения премии Золотой орел - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 25 янв - РИА Новости. Глава агентства по изготовлению надгробных памятников "Мемориал века" в городе Кузнецке Пензенской области Андрей Артемьев рассказал РИА Новости, что изображение певицы Жанны Фриске использовалось в рекламной листовке только ради сохранения памяти о ней.
Ранее в группе "Подслушано в Кузнецке" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение о том, что местные предприниматели использовали изображение Жанны Фриске в своей рекламе. К сообщению приложено фото рекламной листовки с изображением надгробного памятника с вырезанными из камня розами, на котором изображена девушка, похожая на Фриске, и содержится надпись "Вечная память в наших сердцах". Также в листовке написано, что "Мемориал века - сохраним память на века", контактные данные закрашены.
© Фото : @podslushanokuzneck/ВКонтактеРекламная листовка фирмы "Мемориал века"
Рекламная листовка фирмы Мемориал века - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Фото : @podslushanokuzneck/ВКонтакте
Рекламная листовка фирмы "Мемориал века"

"Мы нашли фотографию в интернете, в свободном доступе… Она (Фриске) хороший деятель, помогала, когда болела раком, другим заболевшим, память хотелось бы сохранить о ней. Таким образом хотели увековечить память… У "Мемориал века" есть миссия - сохранить память на века, и пытаемся следовать этому. Хочется быть полезным людям, служить им, пытаюсь этому следовать… Хотелось и о человеке память сохранить. Даже представить не мог (такого резонанса)", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что на попавшей в соцсети фотографии запечатлена рекламная листовка формата А5, которую разносили по подъездам домов. По его словам, фотография, которая прежде использовалась в рекламе, была заменена после того, как один из коллег попросил его убрать, полагая, что изображенная девушка похожа на его жену.
Артемьев добавил, что если у родственников певицы возникнут претензии, готов убрать фото из листовки. По его словам, он уже собрал шесть фотографий своих родственников, которые планирует отдать художнику отрисовать для дальнейшего использования в рекламе, но к моменту выпуска листовки портреты еще не успел подготовить.
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Собеседник агентства отметил, что сталкивается с трудностями в рекламе, чтобы сообщить как о своих услугах, так и о системе скидок. "Такой бизнес - и прорекламировать себя нельзя. Все так на грани, чтобы не дергало людей", - пояснил он.
Фриске получила известность благодаря участию с 1996 года в составе группы "Блестящие". В 2003 году она начала успешную сольную карьеру. Фриске ушла из жизни в июне 2015 года после длительной борьбы с раком головного мозга. О том, что у Фриске опухоль мозга (глиобластома), в январе 2014 года официально заявил ее гражданский супруг, телеведущий Дмитрий Шепелев. Первый канал совместно с Русфондом собрал для певицы около 68 миллионов рублей - больше, чем требовалось на оплату ее лечения. Часть средств Фриске перечислила на помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями.
 
РоссияДмитрий ШепелевРусфондЖанна ФрискеИгорь АртемьевОбщество
 
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