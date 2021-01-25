ФосАгро увеличила поставки минудобрений российским аграриям на 12,1%
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" увеличила общий объем поставок минеральных удобрений российским аграриям на 12,1% - до 3,54 миллионов тонн, при этом 80% этого объема пришлось на продукцию ФосАгро, сообщает пресс-служба ФосАгро.
По сравнению с прошлым годом, российские аграрии увеличили закупки продукции ФосАгро на 8% - до 2,9 миллионов тонн.
По данным Российской ассоциации производителей удобрений, Группа "ФосАгро" остается лидером по суммарному объему поставок всех видов минеральных удобрений для российских аграриев. Российский рынок является для компании крупнейшим и стратегически приоритетным - на него ФосАгро направляет около трети своей продукции, произведенной с учетом требований отечественных аграриев и нормативов для сельскохозяйственной продукции с улучшенными характеристиками.
"Главным фактором роста продаж стала высокая ликвидность российской сельхозпродукции и, как результат, наличие у аграриев достаточных средств на технологическое развитие и приобретение минеральных удобрений. В свою очередь, региональные администрации при поддержке Минсельхоза России обеспечили аграриям возможности для внесения минеральных удобрений в оптимальные агрономические сроки даже в условиях пандемии, начавшейся практически одновременно с весенними полевыми работами. Со своей стороны, компания сделала всё необходимое, чтобы поставить требуемый объем минеральных удобрений в регионы в срок. Растущий спрос на минеральные удобрения ФосАгро обеспечивался непрерывной работой нашего производственного комплекса АО "Апатит" и логистических активов "ФосАгро-Регион", где была организована бесконтактная отгрузка продукции конечным потребителям.
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Эти три обстоятельства, во многом обусловили рекордные урожаи в целом ряде регионов прямого присутствия ФосАгро даже при неблагоприятных агрометеорологических условиях в начале года", – отметил генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев.
Он напомнил, что за последние три года компания инвестировала в развитие российской региональной сети более 2 миллиардов рублей.
"В 2021 г. мы намерены сосредоточиться на расширении инфраструктуры хранения и перевалки жидких минеральных удобрений. Её емкость уже превысила рекордные для России 50 тысяч тонн, но мы считаем, что и этого недостаточно для эффективного земледелия в экстремальных погодных условиях, характерных для нашей страны. Засуха, накрывшая регионы на Юге России и в Сибири, показала, что альтернативы жидким удобрениям нет. В прошлом году "ФосАгро-Регион" увеличила поставки жидких комплексных удобрений ФосАгро в регионы на 85%", - сказал Гурьев.
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