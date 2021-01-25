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ФосАгро увеличила поставки минудобрений российским аграриям на 12,1%
ФосАгро увеличила поставки минудобрений российским аграриям на 12,1%
рупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" увеличила общий объем поставок минеральных удобрений российским аграриям на 12,1% - РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T21:55
2021-01-25T21:55
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
апатит
андрей гурьев
фосагро
новости компаний - экономика
экономика
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" увеличила общий объем поставок минеральных удобрений российским аграриям на 12,1% - до 3,54 миллионов тонн, при этом 80% этого объема пришлось на продукцию ФосАгро, сообщает пресс-служба ФосАгро.По сравнению с прошлым годом, российские аграрии увеличили закупки продукции ФосАгро на 8% - до 2,9 миллионов тонн.По данным Российской ассоциации производителей удобрений, Группа "ФосАгро" остается лидером по суммарному объему поставок всех видов минеральных удобрений для российских аграриев. Российский рынок является для компании крупнейшим и стратегически приоритетным - на него ФосАгро направляет около трети своей продукции, произведенной с учетом требований отечественных аграриев и нормативов для сельскохозяйственной продукции с улучшенными характеристиками."Главным фактором роста продаж стала высокая ликвидность российской сельхозпродукции и, как результат, наличие у аграриев достаточных средств на технологическое развитие и приобретение минеральных удобрений. В свою очередь, региональные администрации при поддержке Минсельхоза России обеспечили аграриям возможности для внесения минеральных удобрений в оптимальные агрономические сроки даже в условиях пандемии, начавшейся практически одновременно с весенними полевыми работами. Со своей стороны, компания сделала всё необходимое, чтобы поставить требуемый объем минеральных удобрений в регионы в срок. Растущий спрос на минеральные удобрения ФосАгро обеспечивался непрерывной работой нашего производственного комплекса АО "Апатит" и логистических активов "ФосАгро-Регион", где была организована бесконтактная отгрузка продукции конечным потребителям.Эти три обстоятельства, во многом обусловили рекордные урожаи в целом ряде регионов прямого присутствия ФосАгро даже при неблагоприятных агрометеорологических условиях в начале года", – отметил генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев. Он напомнил, что за последние три года компания инвестировала в развитие российской региональной сети более 2 миллиардов рублей. "В 2021 г. мы намерены сосредоточиться на расширении инфраструктуры хранения и перевалки жидких минеральных удобрений. Её емкость уже превысила рекордные для России 50 тысяч тонн, но мы считаем, что и этого недостаточно для эффективного земледелия в экстремальных погодных условиях, характерных для нашей страны. Засуха, накрывшая регионы на Юге России и в Сибири, показала, что альтернативы жидким удобрениям нет. В прошлом году "ФосАгро-Регион" увеличила поставки жидких комплексных удобрений ФосАгро в регионы на 85%", - сказал Гурьев.
https://ria.ru/20210113/fosagro-1592865503.html
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), апатит, андрей гурьев, фосагро, новости компаний - экономика, экономика

ФосАгро увеличила поставки минудобрений российским аграриям на 12,1%

21:55 25.01.2021
 
© Depositphotos / weerapatРастение
Растение - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Depositphotos / weerapat
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" увеличила общий объем поставок минеральных удобрений российским аграриям на 12,1% - до 3,54 миллионов тонн, при этом 80% этого объема пришлось на продукцию ФосАгро, сообщает пресс-служба ФосАгро.
По сравнению с прошлым годом, российские аграрии увеличили закупки продукции ФосАгро на 8% - до 2,9 миллионов тонн.
Логотип компании Фосагро - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 14:22
"ФосАгро" увеличит использование "зеленой" электроэнергии с ГЭС "ТГК-1"
По данным Российской ассоциации производителей удобрений, Группа "ФосАгро" остается лидером по суммарному объему поставок всех видов минеральных удобрений для российских аграриев. Российский рынок является для компании крупнейшим и стратегически приоритетным - на него ФосАгро направляет около трети своей продукции, произведенной с учетом требований отечественных аграриев и нормативов для сельскохозяйственной продукции с улучшенными характеристиками.
"Главным фактором роста продаж стала высокая ликвидность российской сельхозпродукции и, как результат, наличие у аграриев достаточных средств на технологическое развитие и приобретение минеральных удобрений. В свою очередь, региональные администрации при поддержке Минсельхоза России обеспечили аграриям возможности для внесения минеральных удобрений в оптимальные агрономические сроки даже в условиях пандемии, начавшейся практически одновременно с весенними полевыми работами. Со своей стороны, компания сделала всё необходимое, чтобы поставить требуемый объем минеральных удобрений в регионы в срок. Растущий спрос на минеральные удобрения ФосАгро обеспечивался непрерывной работой нашего производственного комплекса АО "Апатит" и логистических активов "ФосАгро-Регион", где была организована бесконтактная отгрузка продукции конечным потребителям.
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 14:33
ФосАгро и ее менеджмент удостоены наград Institutional Investor
Эти три обстоятельства, во многом обусловили рекордные урожаи в целом ряде регионов прямого присутствия ФосАгро даже при неблагоприятных агрометеорологических условиях в начале года", – отметил генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев.
Он напомнил, что за последние три года компания инвестировала в развитие российской региональной сети более 2 миллиардов рублей.
"В 2021 г. мы намерены сосредоточиться на расширении инфраструктуры хранения и перевалки жидких минеральных удобрений. Её емкость уже превысила рекордные для России 50 тысяч тонн, но мы считаем, что и этого недостаточно для эффективного земледелия в экстремальных погодных условиях, характерных для нашей страны. Засуха, накрывшая регионы на Юге России и в Сибири, показала, что альтернативы жидким удобрениям нет. В прошлом году "ФосАгро-Регион" увеличила поставки жидких комплексных удобрений ФосАгро в регионы на 85%", - сказал Гурьев.
Генеральный директор группы ФосАгро, член правления РСПП Андрей Гурьев - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
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РоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)АпатитАндрей ГурьевФосАгроНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
 
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