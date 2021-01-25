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Немецкий политик предупредил Европу о "полном одиночестве" без России
Немецкий политик предупредил Европу о "полном одиночестве" без России
Немецкий политик, бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек в интервью медиагруппе RND заявил о важности возобновления взаимовыгодных отношений между... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T01:34
2021-01-25T09:25
россия
маттиас платцек
бранденбург
евросоюз
москва
германия
европа
в мире
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Немецкий политик, бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек в интервью медиагруппе RND заявил о важности возобновления взаимовыгодных отношений между Москвой и Брюсселем.Он призывает начать работу над совместной архитектурой безопасности с Россией на равных условиях. Если этого не произойдет, то Европа может подтолкнуть страну к дальнейшему сближению с Китаем, считает экс-премьер.По его мнению, странам Евросоюза не удастся решить стоящие перед ними сложные вопросы без участия России. Платцек уточнил, что в сферу насущных вопросов входит изменение климата, борьба с терроризмом, проблема беженцев, безопасность на Ближнем и Среднем Востоке, разоружение.Немецкий политик уверен, что настало время переосмыслить санкционную политику в отношении Москвы. Ограничения, по его словам, нанесли ущерб обеим сторонам, а также привели к ухудшению политических отношений и росту угрозы военного обострения.
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россия, маттиас платцек, бранденбург, евросоюз, москва, германия, европа, в мире

Немецкий политик предупредил Европу о "полном одиночестве" без России

01:34 25.01.2021 (обновлено: 09:25 25.01.2021)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinМаттиас Платцек
Маттиас Платцек - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© AP Photo / Pavel Golovkin
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Немецкий политик, бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек в интервью медиагруппе RND заявил о важности возобновления взаимовыгодных отношений между Москвой и Брюсселем.
Он призывает начать работу над совместной архитектурой безопасности с Россией на равных условиях. Если этого не произойдет, то Европа может подтолкнуть страну к дальнейшему сближению с Китаем, считает экс-премьер.

"Потом, если в США снова изберут "неправильного" президента — а такое может произойти, — мы, европейцы, можем внезапно оказаться в полном одиночестве в этом мире", — пояснил Платцек.

По его мнению, странам Евросоюза не удастся решить стоящие перед ними сложные вопросы без участия России. Платцек уточнил, что в сферу насущных вопросов входит изменение климата, борьба с терроризмом, проблема беженцев, безопасность на Ближнем и Среднем Востоке, разоружение.
"Между нами и Россией нет океана. И одного этого уже достаточно, чтобы заботиться об улучшении отношений", — отметил он.
Немецкий политик уверен, что настало время переосмыслить санкционную политику в отношении Москвы. Ограничения, по его словам, нанесли ущерб обеим сторонам, а также привели к ухудшению политических отношений и росту угрозы военного обострения.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
Дополняется
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