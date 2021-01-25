https://ria.ru/20210125/evropa-1594407815.html

Немецкий политик предупредил Европу о "полном одиночестве" без России

Немецкий политик предупредил Европу о "полном одиночестве" без России

Немецкий политик, бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек в интервью медиагруппе RND заявил о важности возобновления взаимовыгодных отношений между... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T01:34

2021-01-25T01:34

2021-01-25T09:25

россия

маттиас платцек

бранденбург

евросоюз

москва

германия

европа

в мире

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Немецкий политик, бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек в интервью медиагруппе RND заявил о важности возобновления взаимовыгодных отношений между Москвой и Брюсселем.Он призывает начать работу над совместной архитектурой безопасности с Россией на равных условиях. Если этого не произойдет, то Европа может подтолкнуть страну к дальнейшему сближению с Китаем, считает экс-премьер.По его мнению, странам Евросоюза не удастся решить стоящие перед ними сложные вопросы без участия России. Платцек уточнил, что в сферу насущных вопросов входит изменение климата, борьба с терроризмом, проблема беженцев, безопасность на Ближнем и Среднем Востоке, разоружение.Немецкий политик уверен, что настало время переосмыслить санкционную политику в отношении Москвы. Ограничения, по его словам, нанесли ущерб обеим сторонам, а также привели к ухудшению политических отношений и росту угрозы военного обострения.

https://ria.ru/20210121/merkel-1594005596.html

россия

бранденбург

москва

германия

европа

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россия, маттиас платцек, бранденбург, евросоюз, москва, германия, европа, в мире