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Путин оценил перспективы мировой энергетики на ближайшие годы
Путин оценил перспективы мировой энергетики на ближайшие годы
Структура потребления в мировой энергетике в ближайшие десятилетия вряд ли изменится, углеводороды будут востребованы, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T15:00
2021-01-25T15:18
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ЗАВИДОВО (Тверская область), 25 янв - РИА Новости. Структура потребления в мировой энергетике в ближайшие десятилетия вряд ли изменится, углеводороды будут востребованы, считает президент РФ Владимир Путин."Больше будут применять, конечно, альтернативных видов энергии, но в ближайшие десятилетия структура потребления энергии вряд ли существенным образом изменится. И все равно углеводороды будут востребованы на протяжении длительного времени", - сказал президент на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.При этом Путин подчеркнул, что "это не значит, что мы должны почивать на лаврах и говорить, что мы самые богатые в мире по запасам газа и нефти, поэтому мы ничем другим заниматься не будем"."Нет, мы занимаемся и будем заниматься: и солнечной энергией, и энергией прилива, и ветра, и водородной энергетикой - мы все это делать будем. Но если мы рачительно и по-современному будем использовать углеводороды, а это тоже можно и нужно делать, то конца и края не видно применению в практической жизни этого углеводородного сырья", - сказал президент.Он отметил, что по оценке как российских, так и международных экспертов, объемы потребляемой энергии в связи с ростом экономики будут увеличиваться.
https://ria.ru/20201113/chubays-1584479641.html
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цены на нефть, нефть, владимир путин, экономика

Путин оценил перспективы мировой энергетики на ближайшие годы

15:00 25.01.2021 (обновлено: 15:18 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с учащимися высших учебных заведений по случаю Дня российского студенчества
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с учащимися высших учебных заведений по случаю Дня российского студенчества - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЗАВИДОВО (Тверская область), 25 янв - РИА Новости. Структура потребления в мировой энергетике в ближайшие десятилетия вряд ли изменится, углеводороды будут востребованы, считает президент РФ Владимир Путин.
"Больше будут применять, конечно, альтернативных видов энергии, но в ближайшие десятилетия структура потребления энергии вряд ли существенным образом изменится. И все равно углеводороды будут востребованы на протяжении длительного времени", - сказал президент на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.
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При этом Путин подчеркнул, что "это не значит, что мы должны почивать на лаврах и говорить, что мы самые богатые в мире по запасам газа и нефти, поэтому мы ничем другим заниматься не будем".
"Нет, мы занимаемся и будем заниматься: и солнечной энергией, и энергией прилива, и ветра, и водородной энергетикой - мы все это делать будем. Но если мы рачительно и по-современному будем использовать углеводороды, а это тоже можно и нужно делать, то конца и края не видно применению в практической жизни этого углеводородного сырья", - сказал президент.
Он отметил, что по оценке как российских, так и международных экспертов, объемы потребляемой энергии в связи с ростом экономики будут увеличиваться.
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