Из кремлевской елки после демонтажа сделают часы в благодарность врачам
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУкрашение новогодней елки на Соборной площади Московского Кремля
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Серию эксклюзивных часов со словами благодарности врачам, работавшим в период пандемии коронавируса, сделают из кремлевской новогодней ёлки после ее демонтажа, сообщил РИА Новости член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.
"В 2021 году проект "Вторая жизнь кремлевской новогодней ёлки" будет посвящен подвигу российских медиков, которые на протяжении года ведут борьбу с пандемией коронавируса. После демонтажа главная новогодняя ель страны отправится на переработку и получит вторую жизнь в виде специальной серии эксклюзивных часов со словами благодарности российским врачам", - рассказал Усманов.
Он обратился ко всем руководителям субъектов с просьбой предоставить перечень медицинских учреждений, которые внесли наибольший вклад в борьбу с COVID-19.
"Мы рассчитываем, что подарочные часы займут почётное место над входом в больницу и станут для посетителей символом профессионализма и доверия к работникам медучреждения", - отметил Усманов.
Кроме того, из веток Кремлёвской новогодней ели в этом году сделают значки, которыми наградят самых активных участников просветительского проекта "Разделяй и умножай", а оставшаяся хвоя будет передана в Московский зоопарк. Ели используют для обогащения среды обитания животных и в качестве дополнительного декора в вольерах.
Проект "Вторая жизнь кремлевской новогодней ёлки" реализуется Всероссийским обществом охраны природы (ВООП) при поддержке Управления делами Президента Российской Федерации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.