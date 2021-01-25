Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210125/elka-1594423053.html
Из кремлевской елки после демонтажа сделают часы в благодарность врачам
Из кремлевской елки после демонтажа сделают часы в благодарность врачам
Серию эксклюзивных часов со словами благодарности врачам, работавшим в период пандемии коронавируса, сделают из кремлевской новогодней ёлки после ее демонтажа,... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T09:50
2021-01-25T09:50
распространение коронавируса
россия
новый год
московский зоопарк
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590346843_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_181aba5b38615e7ba7d81093a5a60a26.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Серию эксклюзивных часов со словами благодарности врачам, работавшим в период пандемии коронавируса, сделают из кремлевской новогодней ёлки после ее демонтажа, сообщил РИА Новости член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов."В 2021 году проект "Вторая жизнь кремлевской новогодней ёлки" будет посвящен подвигу российских медиков, которые на протяжении года ведут борьбу с пандемией коронавируса. После демонтажа главная новогодняя ель страны отправится на переработку и получит вторую жизнь в виде специальной серии эксклюзивных часов со словами благодарности российским врачам", - рассказал Усманов.Он обратился ко всем руководителям субъектов с просьбой предоставить перечень медицинских учреждений, которые внесли наибольший вклад в борьбу с COVID-19."Мы рассчитываем, что подарочные часы займут почётное место над входом в больницу и станут для посетителей символом профессионализма и доверия к работникам медучреждения", - отметил Усманов.Кроме того, из веток Кремлёвской новогодней ели в этом году сделают значки, которыми наградят самых активных участников просветительского проекта "Разделяй и умножай", а оставшаяся хвоя будет передана в Московский зоопарк. Ели используют для обогащения среды обитания животных и в качестве дополнительного декора в вольерах.Проект "Вторая жизнь кремлевской новогодней ёлки" реализуется Всероссийским обществом охраны природы (ВООП) при поддержке Управления делами Президента Российской Федерации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201229/vrachi-1591387381.html
https://realty.ria.ru/20210115/elki-1593166629.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590346843_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9c9c8e36016ed136e43944245eb3d49c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новый год, московский зоопарк, москва, общество

Из кремлевской елки после демонтажа сделают часы в благодарность врачам

09:50 25.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУкрашение новогодней елки на Соборной площади Московского Кремля
Украшение новогодней елки на Соборной площади Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Серию эксклюзивных часов со словами благодарности врачам, работавшим в период пандемии коронавируса, сделают из кремлевской новогодней ёлки после ее демонтажа, сообщил РИА Новости член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.
"В 2021 году проект "Вторая жизнь кремлевской новогодней ёлки" будет посвящен подвигу российских медиков, которые на протяжении года ведут борьбу с пандемией коронавируса. После демонтажа главная новогодняя ель страны отправится на переработку и получит вторую жизнь в виде специальной серии эксклюзивных часов со словами благодарности российским врачам", - рассказал Усманов.
Врачи в палате ковид-отделения ЦМСЧ №38 ФМБА России - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 14:02Распространение коронавируса
Фото заснувших у постели больного COVID-19 врачей растрогало россиян
Он обратился ко всем руководителям субъектов с просьбой предоставить перечень медицинских учреждений, которые внесли наибольший вклад в борьбу с COVID-19.
"Мы рассчитываем, что подарочные часы займут почётное место над входом в больницу и станут для посетителей символом профессионализма и доверия к работникам медучреждения", - отметил Усманов.
Кроме того, из веток Кремлёвской новогодней ели в этом году сделают значки, которыми наградят самых активных участников просветительского проекта "Разделяй и умножай", а оставшаяся хвоя будет передана в Московский зоопарк. Ели используют для обогащения среды обитания животных и в качестве дополнительного декора в вольерах.
Утилизация елок в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 12:18Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В труху ее! Как новогодние елки получают вторую жизнь
Проект "Вторая жизнь кремлевской новогодней ёлки" реализуется Всероссийским обществом охраны природы (ВООП) при поддержке Управления делами Президента Российской Федерации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаРоссияНовый годМосковский зоопаркМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:02Путин рассказал о винодельческом бизнесе Титова
15:02Путин заявил, что никогда не занимался бизнесом
15:00Путин оценил перспективы мировой энергетики на ближайшие годы
14:58"Скучно, девочки". Путин назвал "расследование" Навального монтажом
14:56В Кремле рассказали о формате выступления Путина на Давосском форуме
14:53В России вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам
14:53Путин прокомментировал "расследование Навального про его дворец"
14:52В Евросоюзе предложили ввести условие для приезжающих из третьих стран
14:51Крымский депутат ответил на заявление Украины о Севастополе и Симферополе
14:42Экс-директор новосибирского ННИИТО ответит в суде по делу о хищении
14:41Норвежский журналист рассказал, как привился вакциной "Спутник V"
14:41Официальный курс евро на вторник вырос до 91,15 рубля
14:40Путин заявил о попытках помешать развитию гражданского авиастроения извне
14:39Володин: попытка организовать дебаты в ПАСЕ по Навальному не состоялась
14:36В Перми больницы закрыли запись на вакцинацию от COVID-19
14:35В Тверской области обрушилось четырехэтажное здание
14:34В Крыму назвали пресс-секретаря украинского МИДа воинствующим неучем
14:32Вице-спикера Госдумы Толстого утвердили заместителем председателя ПАСЕ
14:32Путин призвал вузы использовать полученный в пандемию опыт
14:30Путин назвал преимущества ЕГЭ
Лента новостейМолния