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В Архангельской области четыре человека погибли в ДТП
В Архангельской области четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли, трое пострадали в результате аварии с двумя легковыми автомобилями на дороге Архангельск – Северодвинск, сообщили в пресс-службе УМВД... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T09:29
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архангельская область
архангельск
северодвинск
происшествия
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МУРМАНСК, 25 янв – РИА Новости. Четыре человека погибли, трое пострадали в результате аварии с двумя легковыми автомобилями на дороге Архангельск – Северодвинск, сообщили в пресс-службе УМВД по Архангельской области.Авария произошла в воскресенье около 22.40 на 15 километре трассы Архангельск – Северодвинск в районе поселка Лайский Док.По предварительной информации, водитель автомобиля "ВАЗ-21093" потерял контроль над управлением и совершил выезд по полосу встречного движения, где столкнулся машиной "Hyundai".
https://ria.ru/20210123/avariya-1594286960.html
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архангельская область, архангельск, северодвинск, происшествия

В Архангельской области четыре человека погибли в ДТП

09:29 25.01.2021 (обновлено: 09:34 25.01.2021)
 
© Фото : ГУ МВД России по Архангельской областиДТП на 15 километре трассы Архангельск – Северодвинск в районе поселка Лайский Док
ДТП на 15 километре трассы Архангельск – Северодвинск в районе поселка Лайский Док - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Фото : ГУ МВД России по Архангельской области
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МУРМАНСК, 25 янв – РИА Новости. Четыре человека погибли, трое пострадали в результате аварии с двумя легковыми автомобилями на дороге АрхангельскСеверодвинск, сообщили в пресс-службе УМВД по Архангельской области.
Авария произошла в воскресенье около 22.40 на 15 километре трассы Архангельск – Северодвинск в районе поселка Лайский Док.
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23 января, 15:32
В Новосибирской области три человека погибли в ДТП
По предварительной информации, водитель автомобиля "ВАЗ-21093" потерял контроль над управлением и совершил выезд по полосу встречного движения, где столкнулся машиной "Hyundai".
"В результате ДТП погибли четыре человека, находившиеся в отечественной легковушке, еще один – госпитализирован. Водитель иномарки – северодвинка 1971 года рождения – и ее несовершеннолетняя дочь 2008 года рождения с травмами госпитализированы", - говорится в сообщении.
 
Архангельская областьАрхангельскСеверодвинскПроисшествия
 
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