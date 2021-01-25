В Архангельской области четыре человека погибли в ДТП
09:29 25.01.2021 (обновлено: 09:34 25.01.2021)
© Фото : ГУ МВД России по Архангельской областиДТП на 15 километре трассы Архангельск – Северодвинск в районе поселка Лайский Док
МУРМАНСК, 25 янв – РИА Новости. Четыре человека погибли, трое пострадали в результате аварии с двумя легковыми автомобилями на дороге Архангельск – Северодвинск, сообщили в пресс-службе УМВД по Архангельской области.
Авария произошла в воскресенье около 22.40 на 15 километре трассы Архангельск – Северодвинск в районе поселка Лайский Док.
23 января, 15:32В Новосибирской области три человека погибли в ДТП
По предварительной информации, водитель автомобиля "ВАЗ-21093" потерял контроль над управлением и совершил выезд по полосу встречного движения, где столкнулся машиной "Hyundai".
"В результате ДТП погибли четыре человека, находившиеся в отечественной легковушке, еще один – госпитализирован. Водитель иномарки – северодвинка 1971 года рождения – и ее несовершеннолетняя дочь 2008 года рождения с травмами госпитализированы", - говорится в сообщении.