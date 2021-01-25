https://ria.ru/20210125/dtp-1594419992.html

В Архангельской области четыре человека погибли в ДТП

В Архангельской области четыре человека погибли в ДТП

Четыре человека погибли, трое пострадали в результате аварии с двумя легковыми автомобилями на дороге Архангельск – Северодвинск, сообщили в пресс-службе УМВД... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T09:29

2021-01-25T09:29

2021-01-25T09:34

архангельская область

архангельск

северодвинск

происшествия

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МУРМАНСК, 25 янв – РИА Новости. Четыре человека погибли, трое пострадали в результате аварии с двумя легковыми автомобилями на дороге Архангельск – Северодвинск, сообщили в пресс-службе УМВД по Архангельской области.Авария произошла в воскресенье около 22.40 на 15 километре трассы Архангельск – Северодвинск в районе поселка Лайский Док.По предварительной информации, водитель автомобиля "ВАЗ-21093" потерял контроль над управлением и совершил выезд по полосу встречного движения, где столкнулся машиной "Hyundai".

https://ria.ru/20210123/avariya-1594286960.html

архангельская область

архангельск

северодвинск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

архангельская область, архангельск, северодвинск, происшествия