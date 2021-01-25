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Правительство поддержало запрет списывать у должника минимальный доход
Правительство поддержало запрет списывать у должника минимальный доход
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала внесенный фракцией "Единая Россия" законопроект о невозможности списания у должника... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T17:50
2021-01-25T17:50
андрей исаев
совет федерации рф
единая россия
андрей турчак
сергей неверов
экономика
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала внесенный фракцией "Единая Россия" законопроект о невозможности списания у должника минимального дохода в размере прожиточного минимума, однако просит доработать его до внесения в Госдуму, следует из проекта заключения, который есть в распоряжении РИА Новости.Проект, которым вносятся изменения в Гражданский процессуальный кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве", внесен первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком, а также руководителем думской фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым и его первым заместителем Андреем Исаевым.Проектом закрепляется возможность сохранения ежемесячного дохода должника-гражданина в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за второй квартал предыдущего года, отмечается в проекте заключения кабмина.Вместе с тем, в проекте "отсутствует механизм защиты доходов в размере прожиточного минимума и порядок действий участников исполнительного производства при получении должником периодических доходов без использования банковского счета и (или) направления исполнительного документа о взыскании денежных средств или об их аресте в банк непосредственно взыскателем".В кабмине также считают, что "положения законопроекта должны отвечать принципу соразмерности при обеспечении защиты прав и законных интересов кредитора (взыскателя) и должника-гражданина как при предоставлении исполнительского иммунитета, так и при определении случаев, на которые он не распространяется". "Наряду с этим в целях обеспечения эффективного взаимодействия судебных приставов-исполнителей и банков необходимо предусмотреть отлагательный срок вступления в силу законопроекта", - отмечается в заключении кабмина.
https://radiosputnik.ria.ru/20210112/svet-1592780872.html
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андрей исаев, совет федерации рф, единая россия, андрей турчак, сергей неверов, экономика

Правительство поддержало запрет списывать у должника минимальный доход

17:50 25.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала внесенный фракцией "Единая Россия" законопроект о невозможности списания у должника минимального дохода в размере прожиточного минимума, однако просит доработать его до внесения в Госдуму, следует из проекта заключения, который есть в распоряжении РИА Новости.
Проект, которым вносятся изменения в Гражданский процессуальный кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве", внесен первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком, а также руководителем думской фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым и его первым заместителем Андреем Исаевым.
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Проектом закрепляется возможность сохранения ежемесячного дохода должника-гражданина в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за второй квартал предыдущего года, отмечается в проекте заключения кабмина.
"Положения абзаца восьмого части первой статьи 446 ГПК в редакции законопроекта предусматривают возможность учета материального положения не только должника-гражданина, но и лиц, находящихся на его иждивении, что не нашло отражения в предлагаемых изменениях в закон об исполнительном производстве", - отмечается в отзыве кабмина. Кроме того, указывается на "новый порядок установления величины прожиточного минимума, исключающий ежеквартальную периодичность, в связи с чем соответствующие положения законопроекта не соответствуют требованию согласованности правовых норм в системе правового регулирования".
Вместе с тем, в проекте "отсутствует механизм защиты доходов в размере прожиточного минимума и порядок действий участников исполнительного производства при получении должником периодических доходов без использования банковского счета и (или) направления исполнительного документа о взыскании денежных средств или об их аресте в банк непосредственно взыскателем".
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В кабмине также считают, что "положения законопроекта должны отвечать принципу соразмерности при обеспечении защиты прав и законных интересов кредитора (взыскателя) и должника-гражданина как при предоставлении исполнительского иммунитета, так и при определении случаев, на которые он не распространяется". "Наряду с этим в целях обеспечения эффективного взаимодействия судебных приставов-исполнителей и банков необходимо предусмотреть отлагательный срок вступления в силу законопроекта", - отмечается в заключении кабмина.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом необходимости его доработки до внесения в Государственную Думу", - говорится в заключении.
 
Андрей ИсаевСовет Федерации РФЕдиная РоссияАндрей ТурчакСергей НеверовЭкономика
 
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