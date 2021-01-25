Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210125/dollar-1594156719.html
В новом составе: Минфин США готов обрушить доллар
В новом составе: Минфин США готов обрушить доллар
Американская валюта обвалилась до двухлетнего минимума — на нее давят сразу несколько факторов. Финансисты полагают, что доллар в итоге потеряет половину... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T08:00
2021-01-25T08:09
министерство финансов сша
джанет йеллен
федеральная резервная система сша
citigroup
джо байден
сша
доллар
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/100982/87/1009828743_0:140:2842:1738_1920x0_80_0_0_b9c9bbc40be0ed8936e5cad4b8b360da.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Американская валюта обвалилась до двухлетнего минимума — на нее давят сразу несколько факторов. Финансисты полагают, что доллар в итоге потеряет половину стоимости. Во многом это заслуга американского Минфина, который вот-вот возглавит бывший руководитель Федрезерва Джанет Йеллен. Насколько глубоким может быть падение — в материале РИА Новости.Низкая доходностьВ конце декабря индекс доллара снизился на пять с половиной процента. Инвесторов настораживают масштабные вливания в экономику США свеженапечатанных и ничем не обеспеченных долларов.С июня темпы роста денежной массы ни разу не опускались ниже 22 процентов годовых — самый высокий показатель за всю историю.Печатный станок неизбежно подстегнет инфляцию, однако ФРС уже изменил целевое значение: "в среднем два процента" (вместо предыдущих "двух процентов"). Это сделали для того, чтобы не поднимать ключевую ставку, если инфляция превысит ожидания. То есть регулятор намерен сохранять проценты на околонулевом уровне. Это поддержит экономику, но негативно скажется на долларе.Потеряв доходность от вложений в долларовые активы, инвесторы ищут другие, пусть и более рискованные варианты, показал опрос валютных стратегов Reuters.Еще в ноябре эксперты предупреждали: при новом президенте Джо Байдене американскую валюту ждет неизбежное падение. В планах демократов дополнительные фискальные стимулы и новый пакет помощи — почти три триллиона. Это ослабит доллар в долгосрочной перспективе, так как обернется увеличением дефицита бюджета и ростом внешних заимствований, необходимых для его покрытия.На пятьдесят процентовПрогнозы экономистов неутешительны. По оценкам банка Citigroup, приход к власти демократов "серьезно увеличит" вероятность ослабления доллара на 20 процентов в 2021-м. Схожий сценарий озвучил бывший председатель совета директоров Morgan Stanley Asia Стивен Роуч, указав на растущий дефицит бюджета США и политику околонулевых ставок ФРС.Еще более мрачную картину рисует известный финансист Джим Рикардс. Он отмечает, что США в итоге придется заняться проблемой долга, а ее решение потребует девальвации доллара на 50 процентов.В то же время золото подорожает до 15 тысяч долларов за унцию, серебро — до 100 долларов, прогнозирует экономист. Он поясняет, что США оказались под давлением ряда государств, бросивших вызов американскому доминированию в международной финансовой системе. В первую очередь речь о России и Китае. Москва и Пекин скупают много золота, вытесняя доллар из резервов.Своими рукамиКоманда Байдена приступает к работе. Сменятся главы всех министерств. Так, кресло Минфина доверят экс-главе Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, которая, напоминает Bloomberg, не раз "рекламировала преимущества слабого доллара для американского экспорта".Это настораживает экономистов. "Было бы неразумно выглядеть активным девальвационистом, безразличным к судьбе доллара", — говорит Ларри Саммерс, министр финансов при президенте Клинтоне и глава Национального экономического совета администрации Барака Обамы. По словам Саммерса, "доминирующая роль доллара в мировой финансовой системе возлагает на Казначейство ответственность за тщательное выполнение обязанностей".Рекомендации Йеллен дал и Хэнк Полсон, экс-министр финансов США и бывший гендиректор Goldman Sachs. "Процентные ставки находятся на историческом минимуме, а федеральный долг больше, чем когда-либо после Второй мировой войны, — подчеркивает экономист. — Критически важно остановить резкий рост госдолга. Иначе доллар рано или поздно обесценится. Вашингтон не сможет обслуживать свои обязательства"."Соединенные Штаты не стремятся к более слабой валюте с целью получения конкурентного преимущества, и мы должны противодействовать попыткам других стран сделать это", — заверила претендент на пост главы Минфина на слушаниях в финансовом комитете сената.США в любом случае придется "ронять" доллар: это важно для сокращения торгового дефицита. И это, возможно, единственный способ для Байдена восстановить экономику.
https://ria.ru/20210111/rubl-1591229899.html
https://ria.ru/20201114/bayden-1584345812.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201202/yellen-1587353235.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/100982/87/1009828743_63:0:2662:1949_1920x0_80_0_0_30df22a959bf3656dd0b2cfb55aea32c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство финансов сша, джанет йеллен, федеральная резервная система сша, citigroup, джо байден, сша, доллар, экономика

В новом составе: Минфин США готов обрушить доллар

08:00 25.01.2021 (обновлено: 08:09 25.01.2021)
 
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПредседатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен. Архивное фото
Председатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Американская валюта обвалилась до двухлетнего минимума — на нее давят сразу несколько факторов. Финансисты полагают, что доллар в итоге потеряет половину стоимости. Во многом это заслуга американского Минфина, который вот-вот возглавит бывший руководитель Федрезерва Джанет Йеллен. Насколько глубоким может быть падение — в материале РИА Новости.

Низкая доходность

В конце декабря индекс доллара снизился на пять с половиной процента. Инвесторов настораживают масштабные вливания в экономику США свеженапечатанных и ничем не обеспеченных долларов.
С июня темпы роста денежной массы ни разу не опускались ниже 22 процентов годовых — самый высокий показатель за всю историю.
Печатный станок неизбежно подстегнет инфляцию, однако ФРС уже изменил целевое значение: "в среднем два процента" (вместо предыдущих "двух процентов"). Это сделали для того, чтобы не поднимать ключевую ставку, если инфляция превысит ожидания. То есть регулятор намерен сохранять проценты на околонулевом уровне. Это поддержит экономику, но негативно скажется на долларе.
Символ российского рубля - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 08:00
С чистого листа: что будет с рублем после Нового года
Потеряв доходность от вложений в долларовые активы, инвесторы ищут другие, пусть и более рискованные варианты, показал опрос валютных стратегов Reuters.

"Доллар по-прежнему значительно переоценен практически по всем показателям, и денежно-кредитная политика ФРС устранит это", — отмечает Кит Джукс, глава валютной стратегии Societe Generale.

Еще в ноябре эксперты предупреждали: при новом президенте Джо Байдене американскую валюту ждет неизбежное падение. В планах демократов дополнительные фискальные стимулы и новый пакет помощи — почти три триллиона. Это ослабит доллар в долгосрочной перспективе, так как обернется увеличением дефицита бюджета и ростом внешних заимствований, необходимых для его покрытия.

Негативно для американской валюты и распространение вакцины, поскольку сулит повсеместное усиление экономической активности и подрывает аргументы в пользу "самого надежного убежища инвесторов". В конце года на новостях о прививках доллар показал самое большое годовое падение с 2017-го.

На пятьдесят процентов

Прогнозы экономистов неутешительны. По оценкам банка Citigroup, приход к власти демократов "серьезно увеличит" вероятность ослабления доллара на 20 процентов в 2021-м. Схожий сценарий озвучил бывший председатель совета директоров Morgan Stanley Asia Стивен Роуч, указав на растущий дефицит бюджета США и политику околонулевых ставок ФРС.
Еще более мрачную картину рисует известный финансист Джим Рикардс. Он отмечает, что США в итоге придется заняться проблемой долга, а ее решение потребует девальвации доллара на 50 процентов.
Табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
14 ноября 2020, 08:00
Новый курс: доллару предрекли падение при Байдене
В то же время золото подорожает до 15 тысяч долларов за унцию, серебро — до 100 долларов, прогнозирует экономист. Он поясняет, что США оказались под давлением ряда государств, бросивших вызов американскому доминированию в международной финансовой системе. В первую очередь речь о России и Китае. Москва и Пекин скупают много золота, вытесняя доллар из резервов.

"За последние несколько лет Россия значительно увеличила золотовалютные резервы. Кроме того, у Москвы крайне небольшой внешний долг. Ставка русских на драгоценный металл уже давно не секрет, рубль — самая обеспеченная золотом валюта в мире", — объясняет аналитик.

Своими руками

Команда Байдена приступает к работе. Сменятся главы всех министерств. Так, кресло Минфина доверят экс-главе Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, которая, напоминает Bloomberg, не раз "рекламировала преимущества слабого доллара для американского экспорта".
Это настораживает экономистов. "Было бы неразумно выглядеть активным девальвационистом, безразличным к судьбе доллара", — говорит Ларри Саммерс, министр финансов при президенте Клинтоне и глава Национального экономического совета администрации Барака Обамы. По словам Саммерса, "доминирующая роль доллара в мировой финансовой системе возлагает на Казначейство ответственность за тщательное выполнение обязанностей".
Кандидат избранного президента США Джо Байдена на пост министра финансов Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря 2020, 15:09Акценты
Джанет Йеллен: в США беспрецедентный кризис. Напечатают новые доллары?
Рекомендации Йеллен дал и Хэнк Полсон, экс-министр финансов США и бывший гендиректор Goldman Sachs. "Процентные ставки находятся на историческом минимуме, а федеральный долг больше, чем когда-либо после Второй мировой войны, — подчеркивает экономист. — Критически важно остановить резкий рост госдолга. Иначе доллар рано или поздно обесценится. Вашингтон не сможет обслуживать свои обязательства".
"Соединенные Штаты не стремятся к более слабой валюте с целью получения конкурентного преимущества, и мы должны противодействовать попыткам других стран сделать это", — заверила претендент на пост главы Минфина на слушаниях в финансовом комитете сената.

Впрочем, будущий министр финансов уже сделала громкое заявление, которое не сулит ничего хорошего американской валюте: призвала к масштабному вливанию ликвидности в экономику. Для инвесторов это сигнал к долгосрочному нисходящему тренду доллара, полагает Bloomberg.

США в любом случае придется "ронять" доллар: это важно для сокращения торгового дефицита. И это, возможно, единственный способ для Байдена восстановить экономику.
 
Министерство финансов СШАДжанет ЙелленФедеральная резервная система СШАCitigroupДжо БайденСШАдолларЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:00Путин оценил перспективы мировой энергетики на ближайшие годы
14:58"Скучно, девочки". Путин назвал "расследование" Навального монтажом
14:56В Кремле рассказали о формате выступления Путина на Давосском форуме
14:53В России вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам
14:53Путин прокомментировал "расследование Навального про его дворец"
14:52В Евросоюзе предложили ввести условие для приезжающих из третьих стран
14:51Крымский депутат ответил на заявление Украины о Севастополе и Симферополе
14:42Экс-директор новосибирского ННИИТО ответит в суде по делу о хищении
14:41Норвежский журналист рассказал, как привился вакциной "Спутник V"
14:41Официальный курс евро на вторник вырос до 91,15 рубля
14:40Путин заявил о попытках помешать развитию гражданского авиастроения извне
14:39Володин: попытка организовать дебаты в ПАСЕ по Навальному не состоялась
14:36В Перми больницы закрыли запись на вакцинацию от COVID-19
14:35В Тверской области обрушилось четырехэтажное здание
14:34В Крыму назвали пресс-секретаря украинского МИДа воинствующим неучем
14:32Вице-спикера Госдумы Толстого утвердили заместителем председателя ПАСЕ
14:32Путин призвал вузы использовать полученный в пандемию опыт
14:30Путин назвал преимущества ЕГЭ
14:30Путин предложил ввести институт наставничества для студентов-медиков
14:28Германия назвала свою позицию по "Северному потоку — 2" неизменной
Лента новостейМолния