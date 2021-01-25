https://ria.ru/20210125/dobrynin-1594438782.html
Мишустин отметил вклад Добрынина в отечественное эстрадное искусство
Мишустин отметил вклад Добрынина в отечественное эстрадное искусство
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с юбилеем певца Вячеслава Добрынина, подчеркнув, что его "яркий талант, невероятная творческая энергия... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T11:22
2021-01-25T11:22
2021-01-25T11:22
культура
вячеслав добрынин
михаил мишустин
политика
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с юбилеем певца Вячеслава Добрынина, подчеркнув, что его "яркий талант, невероятная творческая энергия воплотились в удивительно красивую музыку".Российский певец и композитор Вячеслав Добрынин отмечает в понедельник 75-летие.Мишустин отметил, что Добрынин является всенародно любимым композитором, автором проникновенных лирических мелодий и песен, который внес большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства.Добрынин в 1987 году после исполнения на "Новогоднем огоньке" собственной песни "Бабушки-старушки" (на стихи Симона Осиашвили) стал давать сольные концерты, собиравшие многотысячные аудитории. Всего он написал около тысячи песен. В 1990 году фирма "Мелодия" за пластинки "Синий туман" и "Колдовское озеро", вышедшие семимиллионными тиражами, вручила Добрынину "золотой диск".Добрынин – народный артист России (1996). Неоднократно становился лауреатом премий "Овация", "Золотой граммофон", "Песня года" и других.
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вячеслав добрынин, михаил мишустин, политика
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
поздравил с юбилеем певца Вячеслава Добрынина
, подчеркнув, что его "яркий талант, невероятная творческая энергия воплотились в удивительно красивую музыку".
Российский певец и композитор Вячеслав Добрынин отмечает в понедельник 75-летие.
Мишустин отметил, что Добрынин является всенародно любимым композитором, автором проникновенных лирических мелодий и песен, который внес большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства.
"Ваш яркий талант, невероятная творческая энергия воплотились в удивительно красивую музыку. Каждое произведение наполнено искренностью, душевностью и теплотой. В каждом – рассказ о подлинных чувствах и переживаниях, о любви, верности и дружбе. О том, что близко, понятно и необходимо любому человеку. Именно поэтому Ваши песни всегда становятся хитами, мелодиями на все времена. Многие годы они украшают концертные программы, звучат на радиоволнах. Их узнают с первых нот и любят люди самых разных поколений", - говорится в телеграмме.
Добрынин в 1987 году после исполнения на "Новогоднем огоньке" собственной песни "Бабушки-старушки" (на стихи Симона Осиашвили) стал давать сольные концерты, собиравшие многотысячные аудитории. Всего он написал около тысячи песен. В 1990 году фирма "Мелодия" за пластинки "Синий туман" и "Колдовское озеро", вышедшие семимиллионными тиражами, вручила Добрынину "золотой диск".
Добрынин – народный артист России (1996). Неоднократно становился лауреатом премий "Овация", "Золотой граммофон", "Песня года" и других.