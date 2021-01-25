Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210125/defitsit-1594462484.html
Счетная палата предупредила о риске дефицита товаров в России
Счетная палата предупредила о риске дефицита товаров в России
Правительству РФ удалось сдержать рост цен на продовольствие, но дальнейшее расширение ценового регулирования создаст риски возникновения дефицита товаров,... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T13:19
2021-01-25T13:22
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151477/33/1514773308_0:181:3072:1909_1920x0_80_0_0_76afcf0503bbb8277ef590c5ced049d2.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Правительству РФ удалось сдержать рост цен на продовольствие, но дальнейшее расширение ценового регулирования создаст риски возникновения дефицита товаров, предупреждает департамент аудита экономической эффективности Счетной палаты России.Аудиторы отмечают, что регулирование цен на продукты в России осуществляется в соответствии с постановлением правительства, по которому кабмин может ограничивать рост цен на социально-значимые продовольственные товары: молоко, сахар, подсолнечное масло, пшеничную муку, хлеб и другие. Предельные розничные цены на такие продукты могут устанавливаться на срок не более 90 дней в случае, если в течение 60 календарных дней подряд рост розничных цен на продовольственные товары составляет 10% и более с исключением сезонного фактора.Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства, которые действуют до апреля и закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.Кроме того, для снижения цен на сахар заводы смогут получить в 2021 году льготные кредиты для закупки сахарной свеклы у производителей. А если данная мера не приведет к снижению цен, Минсельхоз рассмотрит возможность отмены импортной пошлины тростниковый сахар. На семена подсолнечника уже введена запретительная вывозная таможенная пошлина на уровне 30%, но не менее 165 евро за 1 тонну, которая будет действовать с января по июнь 2021 года. Также прорабатывается вопрос о введении вывозных пошлин на подсолнечное масло. Сдерживание роста цен на хлеб и муку будет осуществляться с помощью квот на экспорт зерна - с 15 февраля по 30 июня 2021 года вывезти за рубеж можно будет не больше 17,5 миллиона тонн, также на этот период вводится экспортная пошлина на пшеницу в размере 25 евро за 1 тонну.Аудиторы отмечают, что на конец 2020 года инфляция в России составила 4,91%, превысив как прогноз Минэкономразвития который составлял 3,8%, так и осенние ожидания Банка России - 4,2%. "Это самый высокий показатель за последние 5 лет. Однако в условиях мирового кризиса, сопровождавшегося заметным ослабление курса рубля, рост потребительских цен в пределах 5% можно назвать умеренным", - отмечает Счетная палата.
https://ria.ru/20210122/diabet-1593987314.html
https://ria.ru/20210114/defitsit-1593010387.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151477/33/1514773308_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_7cd5a842c756b47d798dc9ee6feaba22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика

Счетная палата предупредила о риске дефицита товаров в России

13:19 25.01.2021 (обновлено: 13:22 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Правительству РФ удалось сдержать рост цен на продовольствие, но дальнейшее расширение ценового регулирования создаст риски возникновения дефицита товаров, предупреждает департамент аудита экономической эффективности Счетной палаты России.
"Анализ механизма сдерживая цен, введенного правительством РФ в декабре 2020 года, показал, что он начал действовать. Уже наблюдается стабилизация либо некоторое снижение цен на отдельные продовольственные товары (хлеб, сахар). Однако, по мнению департамента аудита экономического развития, существуют риски возникновения дефицита из-за отказа крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам, а также из-за возможного распространения ценового регулирования на новые товары", - говорится в опубликованных ведомством материалах.
Виктория и Николай Селезневы - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 08:00
Жизнь не сахар: россияне жалуются на дефицит тестов для диабетиков
Аудиторы отмечают, что регулирование цен на продукты в России осуществляется в соответствии с постановлением правительства, по которому кабмин может ограничивать рост цен на социально-значимые продовольственные товары: молоко, сахар, подсолнечное масло, пшеничную муку, хлеб и другие. Предельные розничные цены на такие продукты могут устанавливаться на срок не более 90 дней в случае, если в течение 60 календарных дней подряд рост розничных цен на продовольственные товары составляет 10% и более с исключением сезонного фактора.
"Стоит подчеркнуть, что административное ограничение роста цен на базовые продукты является шагом, направленным на поддержание низкодоходных групп населения, у которых высока доля расходов на питание. В тоже время, такой шаг несет в себе системные риски. Во-первых, это вероятность возникновения дефицита товаров, попавших под ценовые ограничения", - говорится в материалах Счетной палаты. Кроме того, после отмены введенных ограничений есть риск того, что цены вернутся к росту ускоренными темпами, предупреждает ведомство.
Покупательница в супермаркете - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 13:32
Производители исключили дефицит подсолнечного масла и сахара в России
Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства, которые действуют до апреля и закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.
Кроме того, для снижения цен на сахар заводы смогут получить в 2021 году льготные кредиты для закупки сахарной свеклы у производителей. А если данная мера не приведет к снижению цен, Минсельхоз рассмотрит возможность отмены импортной пошлины тростниковый сахар. На семена подсолнечника уже введена запретительная вывозная таможенная пошлина на уровне 30%, но не менее 165 евро за 1 тонну, которая будет действовать с января по июнь 2021 года. Также прорабатывается вопрос о введении вывозных пошлин на подсолнечное масло. Сдерживание роста цен на хлеб и муку будет осуществляться с помощью квот на экспорт зерна - с 15 февраля по 30 июня 2021 года вывезти за рубеж можно будет не больше 17,5 миллиона тонн, также на этот период вводится экспортная пошлина на пшеницу в размере 25 евро за 1 тонну.
Аудиторы отмечают, что на конец 2020 года инфляция в России составила 4,91%, превысив как прогноз Минэкономразвития который составлял 3,8%, так и осенние ожидания Банка России - 4,2%. "Это самый высокий показатель за последние 5 лет. Однако в условиях мирового кризиса, сопровождавшегося заметным ослабление курса рубля, рост потребительских цен в пределах 5% можно назвать умеренным", - отмечает Счетная палата.
 
Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:00Путин оценил перспективы мировой энергетики на ближайшие годы
14:58"Скучно, девочки". Путин назвал "расследование" Навального монтажом
14:56В Кремле рассказали о формате выступления Путина на Давосском форуме
14:53В России вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам
14:53Путин прокомментировал "расследование Навального про его дворец"
14:52В Евросоюзе предложили ввести условие для приезжающих из третьих стран
14:51Крымский депутат ответил на заявление Украины о Севастополе и Симферополе
14:42Экс-директор новосибирского ННИИТО ответит в суде по делу о хищении
14:41Норвежский журналист рассказал, как привился вакциной "Спутник V"
14:41Официальный курс евро на вторник вырос до 91,15 рубля
14:40Путин заявил о попытках помешать развитию гражданского авиастроения извне
14:39Володин: попытка организовать дебаты в ПАСЕ по Навальному не состоялась
14:36В Перми больницы закрыли запись на вакцинацию от COVID-19
14:35В Тверской области обрушилось четырехэтажное здание
14:34В Крыму назвали пресс-секретаря украинского МИДа воинствующим неучем
14:32Вице-спикера Госдумы Толстого утвердили заместителем председателя ПАСЕ
14:32Путин призвал вузы использовать полученный в пандемию опыт
14:30Путин назвал преимущества ЕГЭ
14:30Путин предложил ввести институт наставничества для студентов-медиков
14:28Германия назвала свою позицию по "Северному потоку — 2" неизменной
Лента новостейМолния