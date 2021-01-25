https://ria.ru/20210125/defitsit-1594462484.html

Счетная палата предупредила о риске дефицита товаров в России

Счетная палата предупредила о риске дефицита товаров в России

Правительству РФ удалось сдержать рост цен на продовольствие, но дальнейшее расширение ценового регулирования создаст риски возникновения дефицита товаров,... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T13:19

2021-01-25T13:19

2021-01-25T13:22

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Правительству РФ удалось сдержать рост цен на продовольствие, но дальнейшее расширение ценового регулирования создаст риски возникновения дефицита товаров, предупреждает департамент аудита экономической эффективности Счетной палаты России.Аудиторы отмечают, что регулирование цен на продукты в России осуществляется в соответствии с постановлением правительства, по которому кабмин может ограничивать рост цен на социально-значимые продовольственные товары: молоко, сахар, подсолнечное масло, пшеничную муку, хлеб и другие. Предельные розничные цены на такие продукты могут устанавливаться на срок не более 90 дней в случае, если в течение 60 календарных дней подряд рост розничных цен на продовольственные товары составляет 10% и более с исключением сезонного фактора.Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства, которые действуют до апреля и закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.Кроме того, для снижения цен на сахар заводы смогут получить в 2021 году льготные кредиты для закупки сахарной свеклы у производителей. А если данная мера не приведет к снижению цен, Минсельхоз рассмотрит возможность отмены импортной пошлины тростниковый сахар. На семена подсолнечника уже введена запретительная вывозная таможенная пошлина на уровне 30%, но не менее 165 евро за 1 тонну, которая будет действовать с января по июнь 2021 года. Также прорабатывается вопрос о введении вывозных пошлин на подсолнечное масло. Сдерживание роста цен на хлеб и муку будет осуществляться с помощью квот на экспорт зерна - с 15 февраля по 30 июня 2021 года вывезти за рубеж можно будет не больше 17,5 миллиона тонн, также на этот период вводится экспортная пошлина на пшеницу в размере 25 евро за 1 тонну.Аудиторы отмечают, что на конец 2020 года инфляция в России составила 4,91%, превысив как прогноз Минэкономразвития который составлял 3,8%, так и осенние ожидания Банка России - 4,2%. "Это самый высокий показатель за последние 5 лет. Однако в условиях мирового кризиса, сопровождавшегося заметным ослабление курса рубля, рост потребительских цен в пределах 5% можно назвать умеренным", - отмечает Счетная палата.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика