https://ria.ru/20210125/davos-1594484608.html

В Кремле рассказали о формате выступления Путина на Давосском форуме

В Кремле рассказали о формате выступления Путина на Давосском форуме

Выступление президента России Владимира Путина на Давосском экономическом форуме будет публичным, дискуссии на этой площадке проходят в закрытом формате,... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T14:56

2021-01-25T14:56

2021-01-25T15:02

дмитрий песков

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на Давосском экономическом форуме будет публичным, дискуссии на этой площадке проходят в закрытом формате, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин выступал там в 2009 году.

https://radiosputnik.ria.ru/20200124/1563816705.html

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2021

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дмитрий песков, владимир путин, в мире