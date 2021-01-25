В Кремле рассказали о формате выступления Путина на Давосском форуме
14:56 25.01.2021 (обновлено: 15:02 25.01.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на Давосском экономическом форуме будет публичным, дискуссии на этой площадке проходят в закрытом формате, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин выступал там в 2009 году.
24 января 2020, 11:22Сказано в эфире"Чужое амплуа". Почему провалилось выступление Зеленского в Давосе?В Израиле назвали провальной речь в Давосе Владимира Зеленского. Комментируя в эфире радио Sputnik такую реакцию на выступление президента Украины, эксперт Станислав Бышок высказал мнение, что Зеленский перепутал контексты.
"Выступление точно будет публичным. Дискуссии обычно в Давосе проходят в закрытом формате", - сказал он.