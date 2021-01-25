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В Кремле рассказали о формате выступления Путина на Давосском форуме
В Кремле рассказали о формате выступления Путина на Давосском форуме
Выступление президента России Владимира Путина на Давосском экономическом форуме будет публичным, дискуссии на этой площадке проходят в закрытом формате,... РИА Новости, 25.01.2021
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дмитрий песков
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на Давосском экономическом форуме будет публичным, дискуссии на этой площадке проходят в закрытом формате, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин выступал там в 2009 году.
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дмитрий песков, владимир путин, в мире

В Кремле рассказали о формате выступления Путина на Давосском форуме

14:56 25.01.2021 (обновлено: 15:02 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на Давосском экономическом форуме будет публичным, дискуссии на этой площадке проходят в закрытом формате, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин выступал там в 2009 году.
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 24.01.2020
24 января 2020, 11:22Сказано в эфире
"Чужое амплуа". Почему провалилось выступление Зеленского в Давосе?В Израиле назвали провальной речь в Давосе Владимира Зеленского. Комментируя в эфире радио Sputnik такую реакцию на выступление президента Украины, эксперт Станислав Бышок высказал мнение, что Зеленский перепутал контексты.

"Выступление точно будет публичным. Дискуссии обычно в Давосе проходят в закрытом формате", - сказал он.

 
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