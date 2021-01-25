https://ria.ru/20210125/davlenie-1594409453.html

Названо условие для обязательного вызова скорой при проблемах с давлением

Названо условие для обязательного вызова скорой при проблемах с давлением

Заведующий первым кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвал условие для вызова... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T02:27

2021-01-25T02:27

2021-01-25T11:09

россия

здоровье

сергей иванов (политик)

давление

общество

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Заведующий первым кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвал условие для вызова скорой помощи при проблемах с артериальным давлением.По его словам, это нужно сделать через час-полтора после приема скоропомощных препаратов, если в течение этого времени давление не снижается, а отмечается тенденция к его повышению.Также врач призвал россиян "не шутить" с болью в сердце — если симптомы не проходят в течение пятнадцати минут после приема лекарств, следует незамедлительно вызывать медиков.Медик предупредил, что лишние тридцать минут ожидания могут значительно ухудшить состояние пациента.

https://ria.ru/20210120/davlenie-1593850668.html

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россия, здоровье, сергей иванов (политик), давление, общество