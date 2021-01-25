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Названо условие для обязательного вызова скорой при проблемах с давлением
Названо условие для обязательного вызова скорой при проблемах с давлением
Заведующий первым кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвал условие для вызова... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T02:27
2021-01-25T11:09
россия
здоровье
сергей иванов (политик)
давление
общество
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Заведующий первым кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвал условие для вызова скорой помощи при проблемах с артериальным давлением.По его словам, это нужно сделать через час-полтора после приема скоропомощных препаратов, если в течение этого времени давление не снижается, а отмечается тенденция к его повышению.Также врач призвал россиян "не шутить" с болью в сердце — если симптомы не проходят в течение пятнадцати минут после приема лекарств, следует незамедлительно вызывать медиков.Медик предупредил, что лишние тридцать минут ожидания могут значительно ухудшить состояние пациента.
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россия, здоровье, сергей иванов (политик), давление, общество

Названо условие для обязательного вызова скорой при проблемах с давлением

02:27 25.01.2021 (обновлено: 11:09 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Заведующий первым кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвал условие для вызова скорой помощи при проблемах с артериальным давлением.
По его словам, это нужно сделать через час-полтора после приема скоропомощных препаратов, если в течение этого времени давление не снижается, а отмечается тенденция к его повышению.

"В этой ситуации может понадобиться быстрое вмешательство и более агрессивная терапия для снижения артериального давления", — подчеркнул Иванов.

Также врач призвал россиян "не шутить" с болью в сердце — если симптомы не проходят в течение пятнадцати минут после приема лекарств, следует незамедлительно вызывать медиков.
"Это всегда подозрение на инфаркт миокарда, здесь действует правило золотого получаса", — подчеркнул он.
Медик предупредил, что лишние тридцать минут ожидания могут значительно ухудшить состояние пациента.
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 15:19
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РоссияЗдоровьеСергей Иванов (политик)ДавлениеОбщество
 
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