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В Чувашии запустили опрос о смене часового пояса в регионе
В Чувашии запустили опрос о смене часового пояса в регионе
Опрос о переводе Чувашии в другой часовой пояс - московское время плюс 1 час – запущен на официальной странице правительства Чувашии в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T10:07
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв — РИА Новости. Опрос о переводе Чувашии в другой часовой пояс - московское время плюс 1 час – запущен на официальной странице правительства Чувашии в соцсети "ВКонтакте".Вопрос о переводе Чувашии в третью часовую зону (московское время плюс 1 час) был поднят на встрече депутатов госсовета республики с главой региона. Депутаты сообщили, что с такой просьбой регулярно выступают сельские жители, которые считают, что это позволит им ежедневно продлять полевые работы."Госсовет Чувашии обсуждает возможность изменения часового пояса в республике. Сейчас наш регион находится в одном часовом поясе с Москвой. После отмены сезонного перевода часов мы постоянно живём в "зимнем" времени. Как результат – весной и летом сокращается световой день. Солнце рано встаёт и также рано садится. Проблему может решить перевод стрелок на один час вперед. А как считаете вы?", - говорится в сообщении.Жителям региона предложено четыре варианта ответа: за, против, "мне все равно" и "верните сезонный перевод часов". На утро 25 января в опросе приняли участие более 16,5 тысяч человек. 45,3% ответивших высказались против изменения часового пояса, 38% респондентов считают, что сделать это необходимо, 12,18% выступают за возвращение сезонного перевода часов, еще 4,44% этот вопрос не интересует.По информации пресс-службы главы региона, вопрос смены часового пояса планируется обсудить в формате парламентских слушаний.Ранее сообщалось, что смена часового пояса произошла в Волгограде в декабре 2020 года по итогам опроса жителей региона. После того как более 65% жителей Волгоградской области высказались за возвращение с местного времени на московское, Госдума приняла соответствующий закон. Волгоградская область была исключена из 3-й часовой зоны (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) и отнесена к 2-й часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3).
https://ria.ru/20210125/elka-1594423053.html
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госдума рф, москва, волгоград, волгоградская область, общество

В Чувашии запустили опрос о смене часового пояса в регионе

10:07 25.01.2021 (обновлено: 10:25 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПеревод часов на зимнее время в регионах России
Перевод часов на зимнее время в регионах России - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв — РИА Новости. Опрос о переводе Чувашии в другой часовой пояс - московское время плюс 1 час – запущен на официальной странице правительства Чувашии в соцсети "ВКонтакте".
Вопрос о переводе Чувашии в третью часовую зону (московское время плюс 1 час) был поднят на встрече депутатов госсовета республики с главой региона. Депутаты сообщили, что с такой просьбой регулярно выступают сельские жители, которые считают, что это позволит им ежедневно продлять полевые работы.
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"Госсовет Чувашии обсуждает возможность изменения часового пояса в республике. Сейчас наш регион находится в одном часовом поясе с Москвой. После отмены сезонного перевода часов мы постоянно живём в "зимнем" времени. Как результат – весной и летом сокращается световой день. Солнце рано встаёт и также рано садится. Проблему может решить перевод стрелок на один час вперед. А как считаете вы?", - говорится в сообщении.
Жителям региона предложено четыре варианта ответа: за, против, "мне все равно" и "верните сезонный перевод часов". На утро 25 января в опросе приняли участие более 16,5 тысяч человек. 45,3% ответивших высказались против изменения часового пояса, 38% респондентов считают, что сделать это необходимо, 12,18% выступают за возвращение сезонного перевода часов, еще 4,44% этот вопрос не интересует.
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По информации пресс-службы главы региона, вопрос смены часового пояса планируется обсудить в формате парламентских слушаний.
Ранее сообщалось, что смена часового пояса произошла в Волгограде в декабре 2020 года по итогам опроса жителей региона. После того как более 65% жителей Волгоградской области высказались за возвращение с местного времени на московское, Госдума приняла соответствующий закон. Волгоградская область была исключена из 3-й часовой зоны (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) и отнесена к 2-й часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3).
 
Госдума РФМоскваВолгоградВолгоградская областьОбщество
 
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