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Уничтоженная в Чечне банда планировала напасть на здание ФСБ в Грозном
Уничтоженная в Чечне банда планировала напасть на здание ФСБ в Грозном
Банда Аслана Бютукаева, уничтоженная на прошлой неделе в Чечне, планировала нападение на здание ФСБ в Грозном, сообщил журналистам командир спецполка имени... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T13:25
2021-01-25T13:25
чеченская республика (чечня)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
рамзан кадыров
грозный
происшествия
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ГРОЗНЫЙ, 25 янв – РИА Новости. Банда Аслана Бютукаева, уничтоженная на прошлой неделе в Чечне, планировала нападение на здание ФСБ в Грозном, сообщил журналистам командир спецполка имени Ахмата-Хаджи Кадырова Замид Чалаев, проводивший спецоперацию по ликвидации бандитов.Глава Чечни Рамзан Кадыров 20 января рассказал об уничтожении бандгруппы во главе с Бютукаевым, после чего "с бандподпольем в республике полностью покончено". Национальный антитеррористический комитет отмечал, что в ходе спецоперации были ликвидированы пять бандитов, а их главарь Бютукаев был причастен к теракту в "Домодедово" в 2011 году."На месте проведения спецоперации были изъяты блокноты, непосредственно в рюкзаке Бютукаева их нашли. В них мы обнаружили записи, свидетельствующие о намерении напасть на здание ФСБ в Грозном. Там были обнаружены и координаты расположения здание ФСБ, обозначен земельный участок, находившийся рядом, там у них была точка сбора, детали уточняются ", - рассказал Чалаев.По его словам, силовики выследили одного из участников банды. Выставив фотоловушки на деревья, они определили место укрытия банды, которая пряталась в подземном тайнике, и 19 января был замечен человек, входящий в этот лес."Я докладываю Рамзану Ахматовичу, он сказал 20 января оцепить участок, подготовить людей - мы вместе проведем спецоперацию… Все закончилась быстро… на поиски укрытия ушло 10 минут", - добавил Чалаев.
https://ria.ru/20210121/boeviki-1594048505.html
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чеченская республика (чечня), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рамзан кадыров, грозный, происшествия

Уничтоженная в Чечне банда планировала напасть на здание ФСБ в Грозном

13:25 25.01.2021
 
© РИА Новости / Ольга МолчановаВид на церковь Архангела Михаила в центре Грозного с башни Грозный -Сити
Вид на церковь Архангела Михаила в центре Грозного с башни Грозный -Сити - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Ольга Молчанова
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ГРОЗНЫЙ, 25 янв – РИА Новости. Банда Аслана Бютукаева, уничтоженная на прошлой неделе в Чечне, планировала нападение на здание ФСБ в Грозном, сообщил журналистам командир спецполка имени Ахмата-Хаджи Кадырова Замид Чалаев, проводивший спецоперацию по ликвидации бандитов.
Глава Чечни Рамзан Кадыров 20 января рассказал об уничтожении бандгруппы во главе с Бютукаевым, после чего "с бандподпольем в республике полностью покончено". Национальный антитеррористический комитет отмечал, что в ходе спецоперации были ликвидированы пять бандитов, а их главарь Бютукаев был причастен к теракту в "Домодедово" в 2011 году.
Операция на окраине селения Катар-Юрт Чечни. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 18:08
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"На месте проведения спецоперации были изъяты блокноты, непосредственно в рюкзаке Бютукаева их нашли. В них мы обнаружили записи, свидетельствующие о намерении напасть на здание ФСБ в Грозном. Там были обнаружены и координаты расположения здание ФСБ, обозначен земельный участок, находившийся рядом, там у них была точка сбора, детали уточняются ", - рассказал Чалаев.
По его словам, силовики выследили одного из участников банды. Выставив фотоловушки на деревья, они определили место укрытия банды, которая пряталась в подземном тайнике, и 19 января был замечен человек, входящий в этот лес.
"Я докладываю Рамзану Ахматовичу, он сказал 20 января оцепить участок, подготовить людей - мы вместе проведем спецоперацию… Все закончилась быстро… на поиски укрытия ушло 10 минут", - добавил Чалаев.
Кадры с места спецоперации в Чечне - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 21:04
Опубликовано видео с места ликвидации боевиков в Чечне
 
Чеченская республика (Чечня)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Рамзан КадыровГрозныйПроисшествия
 
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