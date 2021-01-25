https://ria.ru/20210125/chechnya-1594463602.html

Уничтоженная в Чечне банда планировала напасть на здание ФСБ в Грозном

Уничтоженная в Чечне банда планировала напасть на здание ФСБ в Грозном

Банда Аслана Бютукаева, уничтоженная на прошлой неделе в Чечне, планировала нападение на здание ФСБ в Грозном, сообщил журналистам командир спецполка имени... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T13:25

2021-01-25T13:25

2021-01-25T13:25

чеченская республика (чечня)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

рамзан кадыров

грозный

происшествия

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ГРОЗНЫЙ, 25 янв – РИА Новости. Банда Аслана Бютукаева, уничтоженная на прошлой неделе в Чечне, планировала нападение на здание ФСБ в Грозном, сообщил журналистам командир спецполка имени Ахмата-Хаджи Кадырова Замид Чалаев, проводивший спецоперацию по ликвидации бандитов.Глава Чечни Рамзан Кадыров 20 января рассказал об уничтожении бандгруппы во главе с Бютукаевым, после чего "с бандподпольем в республике полностью покончено". Национальный антитеррористический комитет отмечал, что в ходе спецоперации были ликвидированы пять бандитов, а их главарь Бютукаев был причастен к теракту в "Домодедово" в 2011 году."На месте проведения спецоперации были изъяты блокноты, непосредственно в рюкзаке Бютукаева их нашли. В них мы обнаружили записи, свидетельствующие о намерении напасть на здание ФСБ в Грозном. Там были обнаружены и координаты расположения здание ФСБ, обозначен земельный участок, находившийся рядом, там у них была точка сбора, детали уточняются ", - рассказал Чалаев.По его словам, силовики выследили одного из участников банды. Выставив фотоловушки на деревья, они определили место укрытия банды, которая пряталась в подземном тайнике, и 19 января был замечен человек, входящий в этот лес."Я докладываю Рамзану Ахматовичу, он сказал 20 января оцепить участок, подготовить людей - мы вместе проведем спецоперацию… Все закончилась быстро… на поиски укрытия ушло 10 минут", - добавил Чалаев.

https://ria.ru/20210121/boeviki-1594048505.html

https://ria.ru/20210120/boeviki-1593918363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рамзан кадыров, грозный, происшествия